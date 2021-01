Lord of the Rings: Κυκλοφόρησε η σύνοψη της σειράς

Εδώ και τρία χρόνια και από τη στιγμή που η Amazon ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει την τηλεοπτική επιστροφή του "The Lord of the Rings" σε σειρά, οι φανατικοί της τριλογίας περιμένουν με ανυπομονησία να μάθουν περί τίνος πρόκειται.

Πρόσφατα η Amazon κυκλοφόρησε μια νέα σύνοψη για την επερχόμενη σειρά, η οποία αποκαλύπτει λεπτομέρειες σχετικά με το τι να περιμένει το κοινό.

Όπως αναφέρει η independent τα γυρίσματα της 2ης σεζόν θα ξεκινήσουν αυτό τον μήνα στην Νέα Ζηλανδία.

Συγκεκριμένα, η σειρά φέρνει στις οθόνες για πρώτη φορά τους μυθικούς ήρωες της ξακουστής Δεύτερης Εποχής της ιστορίας της Μέσης Γης, ενώ η πλοκή διαδραματίζεται χιλιάδες χρόνια πριν τα γεγονότα του “The Hobbit” και του “The Lord of the Rings” του J.R.R. Tolkien

Η σειρά μεταφέρει τους θεατές σε μια εποχή, στην οποία δημιουργήθηκαν τρομερές δυνάμεις, βασίλεια άνθιζαν με δόξα και στη συνέχεια διαλύονταν και που αταίριαστοι μεταξύ τους ήρωες συγκρούονταν ραγδαία.

Ξεκινώντας σε μία εποχή ειρήνης, η σειρά ακολουθεί ένα ολόκληρο cast χαρακτήρων, γνώριμοι και νέοι, όσο αντιμετωπίζουν την επανεμφάνιση του κακού, την οποία “έτρεμαν” για καιρό στη Μέση Γη.

Η Amazon σχεδιάζει να προβάλει το λιγότερο πέντε σεζόν με 8-10 επεισόδια για κάθε σεζόν. Τα γυρίσματα για τον πιλότο της σειράς έχουν ήδη ολοκληρωθεί και η σειρά βρίσκεται στην τελική φάση της παραγωγής.

