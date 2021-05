Mare of Easttown: Η αστυνομική σειρά - θρίαμβος της Κέιτ Γουίνσλετ

To Mare of Easttown πατάει στα χνάρια του πρώτου κύκλου του True Detective ως προς το περιβάλλον εξέλιξής του. Κλειστοφοβική ατμόσφαιρα, αμερικανική επαρχία, σχέσεις που διαπλέκονται μεταξύ γνωστών και συγγενών. Λίγο πολύ θα θύμιζε βουκολικό δράμα βγαλμένο μέσα από την ελληνική περιφέρεια, σε κάποια κωμόπολη, εκεί που και οι τοίχοι έχουν αυτιά και τα στόματα δε μιλάνε για τα συλλογικά μυστικά που κρύβουν. Τα τοπία διαφέρουν, αλλά οι κοινωνικές συνθήκες, όχι.

Το σενάριο διερευνά τα σκοτεινά σημεία μιας κλειστής, μικρής κοινότητας και στον πρωταγωνιστικό ρόλο είναι η βραβευμένη με Όσκαρ, Κέιτ Γουίνσλετ, σε μια ερμηνεία καριέρας. Η ιστορία ξεδιπλώνεται με υπομονή, με μυστήριο αλλά και μικρές δόσεις μαύρου χιούμορ. Η δε Γουίνσλετ ενσαρκώνει μια "τσακισμένη" γυναίκα που βρίσκεται αντιμέτωπη με το προβληματικό παρελθόν της και το αχαρτογράφητο μέλλον της, αντιμετωπίζοντας πλέον κυνικά την κάθε δυσκολία.

Η Mare προσπαθεί να λύσει τα εγκλήματα χωρίς όμως να μπορεί να πάρει ξεκάθαρες αποστάσεις από τη δική της συναισθηματική εμπλοκή. Άλλωστε τα στοιχεία που θα οδηγήσουν στη λύση του μυστηρίου, χτυπούν και τη δική της πόρτα. Η αμερικανική νταρκίλα υφαίνεται μέσα από οριακές οικογενειακές ιστορίες και ανθρώπους που ψάχνουν τα πατήματά τους μέσα από τις κοινές τους σχέσεις, αλλά και μέσα από το αλκοόλ και τα ναρκωτικά. Μια εξαφανισμένη κοπέλα, ένα παλαιότερο και ένα φρέσκο έγκλημα, ένας επίπλαστος θρησκευτικός καθωσπρεπισμός, όλα βάζουν το δικό τους μικρό λιθαράκι στο χτίσιμο του storyline.

Η Γουίνσλετ έχει αναλάβει και την παραγωγή του βραδυφλεγούς crime της HBO άλλωστε, επενδύοντας ψυχή τε και σώματι.

Το Mare of Easttown δεν έχει τίποτα το "ιλουστρασιόν". Ωστόσο, ο σεναριογράφος Brad Ingelsby (Our Friend, The Way Back), έχει φροντίσει να προσθέσει στη σειρά του στοιχεία που ξεφεύγουν από τα στενά κλισέ ενός αστυνομικού νουάρ.

Κατά την εξέλιξη των επεισοδίων, παίζει με το μυαλό του θεατή, καθιστώντας σχεδόν κάθε πρόσωπο ως δυνάμει ύποπτο. Ο κυνισμός της Mare, οι εκφράσεις στο πρόσωπό της, η λεπτή ισορροπία στην επικοινωνία της με τον βοηθό ντετέκτιβ, όλα μας κάνουν να σκεφτούμε λίγο πιο "πονηρά" για τις προθέσεις των ηρώων. Στο τέλος του δευτέρου επεισοδίου όταν έχουμε και την κομβική αποκάλυψη, περισσότερο προβληματιζόμαστε για το πώς θα επηρεαστούν οι ζωές των ηρώων από το κρίσιμο γεγονός που βλέπουμε, παρά από το γεγονός καθεαυτό.

Από την άλλη, το Mare of Easttown βάζει τη γυναίκα στο επίκεντρο των αποφάσεων. Η Mare έχει τα ηνία και δίνει τη δική της μάχη για να εξιχνιάσει υποθέσεις που αφορούν άλλες γυναίκες, μέσα σε ένα χώρο που διέπεται και από σεξιστικές αναφορές, αλλά περισσότερο από ταξικά αδιέξοδα. Αξίζει δε να σημειωθεί πως ο ρόλος καθεαυτός της Mare παραπέμπει περισσότερο σε βρετανικές σειρές (όπως το Happy Valley), παρά σε αντίστοιχες αμερικανικές.

Παράλληλα, η βρετανίδα Γουίνσλετ καταφέρνει εξαιρετικά να χειριστεί τη γλωσσική προφορά της Pennsylvania, όντας απολύτως πειστική. Το καταλαβαίνεις ακόμη και από τον τρόπο που λέει "wooter" αντί για "water".

Η αλήθεια είναι πως για να πιάσει κανείς το νόημα στη σειρά, πρέπει να είναι συγκεντρωμένος και να δίνει προσοχή σε κάθε μικρή λεπτομέρεια, με τη Γουίνσλετ οδηγό του. Ακόμη, οι χαρακτήρες έχουν βάθος, μέχρι και εκείνοι που είναι δευτερεύοντες.

Για την ώρα έχουμε δει τα πρώτα τρία επεισόδια και περιμένουμε τα επόμενα τέσσερα για να ολοκληρωθεί ο μίνι κύκλος. Αξίζει να σημειωθεί πως η σειρά δεν βασίζεται σε αληθινά γεγονότα, ωστόσο ο Ingelsby έχει μεγαλώσει στο Easttown και όπως έχει δηλώσει, ήθελε να αφηγηθεί την ιστορία του τόπου του. Ίσως γι' αυτό έχει καταφέρει να στήσει τόσο αληθοφανείς ήρωες, μπολιάζοντας το κείμενό του με εγκλήματα που κλιμακώνουν τη σκοτεινή αίσθηση που αποπνέει η σειρά. Θα έλεγε τέλος κανείς πως η αφηγηματική γραμμή είναι διπλή: Από τη μια η εξιχνίαση του εγκλήματος, από την άλλη η ανάπτυξη του παρελθόντος της Mare.

Ξεχωρίζει ακόμη ο ρόλος του Guy Pearce ως αινιγματικός "ξένος" που φτάνει στη μικρή κοινότητα, αλλά και του Evan Peters, που θυμόμαστε ως Pietro στο Wandavision και Quicksilver στους X-Men.

