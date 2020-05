Οι φετινές σέξι εμφανίσεις της Μαρίας Μπακοδήμου στην κριτική επιτροπή του Just the 2 of Us στο OPEN έχουν δώσει αφορμή για πολλά σχόλια από το κοινό του twitter.

Έτσι, η ίδια δέχθηκε ερώτηση για το αν ενοχλείται από αυτά που διαβάζει το τελευταίο διάστημα στα social media και απάντησε αποστομωτικά στον ρεπόρτερ της εκπομπής "Ευτυχείτε" της Κατερίνας Καινούργιου: