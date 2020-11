Netflix Δεκεμβρίου: Όσκαρ, το επόμενο ‘Dark’ και ένας σύγχρονος Αντεροβγάλτης

Η φθινοπωρινή σεζόν του Netflix ξεκίνησε χλιαρά, έκανε όμως ισχυρό finish με "Crown" και "Queen"s Gambit". Ο Δεκέμβριος όμως έρχεται πραγματικά για την απόσβεση και να κάνει όσες ημέρες του lockdown απομένουν όσο το δυνατόν πιο ευχάριστες.

Από ταινίες οσκαρικών βλέψεων και ένα καθαρόαιμο blockbuster με τον George Clooney, μέχρι το νέο "Dark" και την αληθινή έρευνα γύρω από έναν σύγχρονο Τζακ Αντεροβγάλτη, η χρονιά του Netflix κλείνει πραγματικά με bang.

ΣΕΙΡΕΣ:

Equinox

Το "Equinox" αφηγείται την ιστορία της Astrid, μιας νεαρής γυναίκας που το μακρινό πια 1999, όταν ήταν μόλις 9 ετών, βίωσε την εξαφάνιση της αδερφής της. Χωρίς κανένα ίχνος είχε εξαφανιστεί μαζί της σχεδόν μια ολόκληρη τάξη αποφοίτων. Η Astrid που βασανιζόταν από εφιάλτες και φρικτά οράματα μετά από αυτή την απώλεια, κάνει πλέον μια ειρηνική ζωή με την οικογένειά της και εργάζεται ως οικοδεσπότης ραδιοφωνικών εκπομπών αργά το βράδυ. Αυτό μέχρι να λάβει ένα τηλεφώνημα από έναν εκ των τριών επιζώντων εκείνης της εξαφάνισης που της αποκαλύπτει ότι υπάρχει εναλλακτική πραγματική πίσω από τη δική τους.

Ήταν λογικό να γίνει σύνδεση με το "Dark" από τους θεατές μετά το trailer του δανέζικου "Equinox" – υπάρχει κιόλας ένα στιγμιότυπο σε δάσος που μοιάζει τρομερά με την εισαγωγή της γερμανικής σειράς – αυτό το show όμως έχει διαφορετική προέλευση. Βασίζεται σε κορυφαίο podcast στη Δανία, το "Equinox 1985", και μεταφέρεται από την Apple Tree Productions των "The Killing" και "The Bridge".

Πρεμιέρα: 30/12

Selena: The Series

Το "Selena: The Series" είναι ένα από τα ρίσκα της λίστας. Από τη μία πλευρά η Selena Quintanilla ήταν και παραμένει ένα τεράστιο σύμβολο για την Tejano μουσική και τη λατινοαμερικανική κουλτούρα, παρά τα 25 χρόνια που έχουν μεσολαβήσει από τον άδικο θάνατό της. Από την άλλη, η οικογένειά της υπήρξε πάντοτε εξαιρετικά προστατευτική με την εικόνα της τραγουδίστριας και έχει κατά καιρούς κάνει στην άκρη τον ευτυχισμένο της γάμο με τον Chris Perez, άρα μένει να δούμε πόσο αυθεντικά θα αντιμετωπίσουν τη ζωή της κόρης του από τον ρόλο των executive producers. Ο ρόλος της Selena εκτόξευσε την καριέρα της Jennifer Lopez πριν 23 χρόνια, θα δούμε τι μπορεί να κάνει για αυτήν της Christian Serratos (The Walking Dead).

Πρεμιέρα: 4/12

Bridgerton

Εμπνευσμένο από τα ομώνμα διάσημα best-sellers της Julia Quinn, το "Bridgerton" ακολουθεί τα οκτώ δεμένα αδέρφια της ισχυρής οικογένειας Μπρίτζερτον στην προσπάθειά τους να βρουν την αγάπη. Η σειρά είναι η πρώτη παραγωγή της Shonda Rhimes για το Netflix μετά από τη συμφωνία της με την πλατφόρμα και θα αποτυπώσει τον ανταγωνιστικό κόσμο της υψηλής κοινωνίας του Λονδίνου κατά την περίοδο της Αντιβασιλείας. Τη φωνή της στον ρόλο της Lady Whistledown θα δώσει η τεράστια Julie Andrews.

Πρεμιέρα: 25/12

Chilling Adventures of Sabrina: Part 4

Η Σύναξη έρχεται αντιμέτωπη με πολλές απειλές, οι μάγισσες κηρύσσουν πόλεμο και ο Nick διεκδικεί ξανά τη Sabrina με τη βοήθεια της Λέσχης του Τρόμου. Η ακύρωση της σειράς από το Netflix εξέπληξε πολλούς από εμάς καθώς φαινόταν να είναι ένα από τα πιο buzzy εφηβικά shows της πλατφόρμας, ίσως όμως οδηγήσει σε ένα πιο σφιχτό φινάλε.

Πρεμιέρα: 31/12

Το Χάος που Άφησες Πίσω (El desorden que dejas)

Μια καθηγήτρια πιάνει δουλειά σε ένα λύκειο, στοιχειώνεται όμως από έναν θάνατο που συνέβη πριν από τρεις εβδομάδες και έχει αρχίσει να απειλεί τη ζωή της. Η σειρά βασίζεται σε ομώνυμο βιβλίο που βραβεύτηκε με Primavera το 2016 και μεταφέρεται στο Netflix από τον συν-σεναριογράφο της δεύτερης σεζόν του "Elite", Carlos Montero. Η ιστορία θα αγγίξει θέματα θέματα προσωπικής απώλειας, πένθους και ενοχής.

Πρεμιέρα: 11/12

Tiny Pretty Things

Όταν μια επίθεση παροπλίζει την πιο ταλαντούχα μαθήτρια σε μια ελίτ σχολή μπαλέτου, η αντικαταστάτριά της μπαίνει σε έναν κόσμο ψεμάτων, προδοσίας κι ανελέητου ανταγωνισμού. Η σειρά βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο των Sona Charaipotra και Dhonielle Clayton, είναι άλλη μια δουλειά που απεικονίζει το μπαλέτο ως χώρο στυγνού ανταγωνισμού, και περιγράφεται ως το "Black Swan" εάν συναντιόταν με το "Pretty Little Liars".

Πρεμιέρα: 14/12

The Holiday Movies That Made Us

Μετά το "The Toys That Made Us" και το "The Movies That Made Us", έρχεται το "The Holiday Movies That Made Us" από την ίδια ομάδα για να εμβαθύνει στη δημιουργία χριστουγεννιάτικων blockbusters όπως το "Elf" και το "Nightmare Before Christmas". Η εκπομπή υπάρξει απολαυστική ως τώρα, ένα must για Gen X και millennials.

Πρεμιέρα: 1/12

Big Mouth: Season 4

Το "Big Mouth", το γλυκό, σουρεάλ, άξεστο adult animation του Netflix, επιστρέφει λίγο πριν από τη νέα σχολική χρονιά. Όταν η γνωστή παρέα αντιμετωπίζει προβλήματα στη θερινή κατασκήνωση, σκοτεινά alter ego, απαγορευτικά όρια στο φάσωμα και την Tito, το κουνούπι του άγχους.

Πρεμιέρα: 4/12

Alice in Borderland

Όπως ακριβώς συνέβη και στην περίπτωση της φανταστικής ηρωίδας του Lewis Carroll, έτσι και οι τρεις πρωταγωνιστές του "Alice in Borderland" έχουν πολύ μεγάλη φαντασία για να τη χωρέσει η τρέχουσα πραγματικότητά τους. Γι" αυτό και δραπετεύουν σε φανταχτερές φαντασιώσεις που τους δίνουν καταφύγιο από την κοινότοπη ζωή τους.

Βασισμένη στο ομώνυμο manga, η σειρά του Netflix θα ακολουθήσει τον Ryōhei (Kento Yamazaki), τον Daikichi (Keita Machida) και τον Chōta (Yûki Morinag) που καταλήγουν σε ένα παράλληλο, μετα-αποκαλυπτικό κόσμο που μοιάζει να στερείται ανθρώπινης ζωής μετά από μια μυστηριώδη διακοπή στην τροφοδοσία ενέργειας. Εκεί θα αναγκαστούν να διαγωνιστούν σε σαδιστικά παιχνίδια επιβίωσης που επιτάσσει ο κυβερνήτης αυτού του θανάσιμου κόσμου – της Borderland.

Πρεμιέρα: 10/12

Detention: The Series

Βασισμένο στο ομώνυμο παιχνίδι περιπέτειας του 2017 από την Ταϊβάν, το "Detention: The Series" ακολουθεί μία βασανισμένη μαθήτρια που ανακαλύπτει ανησυχητικά μυστικά στο απομακρυσμένο της Λύκειο, ενώ την ίδια στιγμή συναντά και ένα φάντασμα σε μια απαγορευμένη περιοχή του σχολείου της που θα ανατρέψει τη ζωή της.

Βασισμένο στο παιχνίδι περιπέτειας της με το ίδιο όνομα το 2017, το "Detention: The Series" περιστρέφεται γύρω από τον μαθητή της μεταβίβασης Yunxiang Liu (Lingwei Lee) καθώς συναντά το φάντασμα του Ruixin Fang (Ning Han) σε μια απαγορευμένη περιοχή στο σχολείο της.

Όπως και στο παιχνίδι, η μεταφορά του Netflix τοποθετείται στην περίοδο της λευκής τρομοκρατίας στην Ταϊβάν που διήρκησε από το 1947 ως το 1987.

Πρεμιέρα: 5/12

ΤΑΙΝΙΕΣ:

Mank

Ο David Fincher είναι σταθερός συνεργάτης του Netflix από τη δημιουργία του "House of Cards", αλλά έχει να σκηνοθετήσει ταινία μεγάλου μήκους από το "Gone Girl" του 2014. Φέτος φτιάχνει την πιο πολύτιμη κινηματογραφική δημιουργία της πλατφόρμας με το "Mank", ένα φιλμ που θα χρονογραφήσει τη μάχη μεταξύ του Orson Welles και του Herman Mankiewicz για το σενάριο του "Citizen Kane". Στον κεντρικό ρόλο του Mankiewicz θα δούμε τον Gary Oldman, ενώ δίπλα του θα δούμε την Amanda Seyfried (Mamma Mia!), τη Lily Collins (Tolkien), την Tuppence Middleton (Sense8) και τον Charles Dance (Game of Thrones).

Το φιλμ είναι η μεγαλύτερη ελπίδα του Netflix για το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας στην τελετή του 2021, σε μια χρονιά που η πλατφόρμα μπορεί να πηγαίνει για νέο ρεκόρ υποψηφιοτήτων. Μπορείς να ακούσεις περισσότερα για το "Mank" και τις οσκαρικές πιθανότητές του στο πρώτο οσκαρικό επεισόδιο του POP για τις Δύσκολες Ώρες για αυτό το award season.

Πρεμιέρα: 4/12

Ma Rainey"s Black Bottom

Μετά το Όσκαρ της με το "Fences", η Viola Davis πρωταγωνιστεί σε μία ακόμα μεταφορά θεατρικού έργου. Ο George C. Wolfe του "Lackawanna Blues" διασκευάζει το κείμενο του August Wilson και βρίσκει τη "Μητέρα των Blues" Ma Rainey μετά την αντιπαράθεσή της με τα μέλη της μπάντας της, τον λευκό της ατζέντη και τον παραγωγό της. Δίπλα της θα δούμε τον Chadwick Boseman στον τελευταίο του ρόλο που πιθανότατα θα βρεθεί υποψήφιος για Α΄ Ανδρικό ή/και Β" Ανδρικό για το "Da 5 Bloods" που προηγήθηκε μες στη χρονιά.

Πρεμιέρα: 18/12

The Prom

Μετά από μία τρομερά παραγωγική και βραβευμένη δεκαετία με τα "Glee", "American Horror Story", "American Crime Story", "Scream Queens", "9-1-1" και "Pose", o Ryan Murphy έκλεισε μια πενταετή συμφωνία ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων με το Netflix. Τα πρώτα της δείγματα είναι ως τώρα το "The Politician", το "Hollywood", το "Boys in the Band" και το "Ratched". Επόμενη στάση το "Prom".

Η μουσική κωμωδία βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Bob Martin και ακολουθεί μία ομάδα εγωκεντρικών θεατρικών ηθοποιών που καταφθάνουν σε μία μικρή πόλη της Indiana με σκοπό να υποστηρίξουν μια μαθήτρια Λυκείου. Η κοπέλα θέλει να πάει με το κορίτσι της στον χορό της αποφοίτησης, αλλά η συντηρητική κοινότητα της περιοχής έχει αντιρρήσεις. Το καστ είναι απαστράπτον, με Nicole Kidman, Meryl Streep με πιθανότητες υποψηφιότητας Α΄ Γυναικείου, Kerry Washington, James Corden, και Keegan Michael Key.

Πρεμιέρα: 11/1

Midnight Sky

Βασισμένο στο μυθιστόρημα "Good Morning, Midnight" της Lily Brooks-Dalton, το "Midnight Sky" είναι μία περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας σε σκηνοθεσία του George Clooney. Ο Clooney θα βρεθεί και μπροστά από την κάμερα στον ρόλο του επιστήμονα Augustine που προσπαθεί να σταματήσει μία ομάδα αστροναυτών με αρχηγό τη Felicity Jones από την επιστροφή τους σε μια μετα-αποκαλυπτική Γη.

Το "Midnight Sky" προορίζεται για το blockbuster κλείσιμο στον φετινό προγραμματισμό του Netflix.

Πρεμιέρα: 23/12

Canvas

Μετά από μια οδυνηρή απώλεια, ένας συντετριμμένος ηλικιωμένος άνδρας που παλεύει να ανακτήσει το πάθος του για τη ζωγραφική βρίσκει έμπνευση για νέες δημιουργίες. Η ταινία είναι η πρώτη μικρού μήκους από τον Frank E. Abney III που έχει δουλέψει ως animator σε ταινίες της Disney όπως το "Frozen" και της Pixar όπως το "Coco" και το επερχόμενο (και σίγουρα οσκαρικό!) "Soul".

Πρεμιέρα: 11/12

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ:

Song Exploder: Vol. 2

Το διάσημο podcast όπου μουσικοί αναλύουν τα συστατικά κάποιου δημοφιλούς κομματιού τους μεταφέρεται στο Netflix από τον παρουσιαστή του Hrishikesh Hirway και τον ντοκιμαντερίστα Morgan Neville (20 Feet From Stardom, Won"t You Be My Neighbor). Το πρώτο μέρος της εκπομπής είχε Alicia Keys για το "3 Hour Drive", R.E.M. για το "Losing My Religion", Ty Dolla $ign για το "LA" και Lin-Manuel Miranda για το "Wait for It". Η εκπομπή συνεχίζεται με τους Killers, τη Dua Lipa και τους Nine Inch Nails να μοιράζονται όσα έζησαν καθώς έγραφαν τα τραγούδια τους.

Πρεμιέρα: 15/12

Alien Worlds

Εφαρμόζοντας στον υπόλοιπο γαλαξία τους νόμους της ζωής που έχουμε στη Γη, αυτή η σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix παντρεύει τα επιστημονικά δεδομένα με τη φαντασία και φαντάζεται τη ζωή σε άλλους πλανήτες.

Πρεμιέρα: 2/12

The Ripper

Ο Yorkshire Ripper ήταν ένας Άγγλος κατά συρροή δολοφόνος που σκότωσε 13 γυναίκες μεταξύ 1975 και 1980 και είχε προσπαθήσει να σκοτώσει άλλες 7. Το ψευδώνυμό του είναι μια αναφορά στον πασίγνωστο Τζακ τον Αντεροβγάλτη και η υπόθεσή του θεωρείται αξιοσημείωτη γιατί, ανάμεσα σε άλλα, η αστυνομία του Yorkshire δεν ήταν προετοιμασμένη για μία από τις μεγαλύτερες έρευνες που έχουν διεξαχθεί ποτέ στην Αγγλία. Η υπόθεση προηγήθηκε της χρήσης υπολογιστών, οπότε πολλές λεπτομέρειες σχετικά με την υπόθεση αποθηκεύτηκαν αναποτελεσματικά καθιστώντας τη μετάδοση πληροφοριών πολύ πιο δύσκολη. Το "Ripper" θα καταγράψει την ταραχώδη έρευνα.

Πρεμιέρα: 16/12

ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ:

E.T. ο Εξωγήινος

Η ταινιοθήκη του Netflix εμπλουτίζεται υπέροχα αυτό τον Δεκέμβριο, έπρεπε όμως να ξεχωρίσουμε το αριστούργημα του Steven Spielberg που θα μας ζεστάνει αυτά, αλλά και πολλά επόμενα Χριστούγεννα.

Ο κατάλογος έχει επίσης "Gangs of New York", "Call Me By Your Name", "Oh Brother, Where Art Thou?", "Back to the Future" και "Rocketman", σημείωσε όμως και τρία ακόμη λιγότερο ηχηρά φιλμ. Το σκηνοθετικό ντεμπούτο του George Lucas με το "THX 1138", το cult χιτ του John Carpenter "Christine" από το 1983, και σίγουρα το "High Noon" – το αντισυμβατικό για το 1952 western του Fred Zinnemann με τον Gary Cooper. Ειδικά ο επίλογός του έχει επηρεάσει αμέτρητες επόμενες ταινίες και όχι μόνο western.

Ανεβαίνει: 31 Δεκεμβρίου

