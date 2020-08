Netflix: Διαλέγουμε 5 νέες κυκλοφορίες του Σεπτεμβρίου που πρέπει να δεις

Η αλήθεια είναι ότι πολλοί κατά τη διάρκεια της καραντίνας είδαν πολύ - μα πάρα πολύ - Netflix. Με την άρση των μέτρων και τον καλοκαιρινό καιρό, έγινε η μεγάλη έξοδος από το σαλόνι του σπιτιού. Ταυτόχρονα η άρση και το άνοιγμα στον τουρισμό έφεραν μια κατακόρυφη αύξηση κρουσμάτων, που ίσως αναδείξει σε πολλούς κατά την επιστροφή από τις διακοπές την ανάγκη για εσωστρέφεια στην ψυχαγωγία.

Σε περίπτωση που μπορεί να σας διέφυγαν κάποιες από τις νέες τηλεοπτικές προσθήκες της δημοφιλούς συνδρομητικής πλατφόρμας για τον μήνα Σεπτέμβριο (που θεωρούνται ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει από τις αρχές του έτους μέχρι σήμερα) το News 24/7 είναι εδώ για να σας προτείνει πέντε νέες ενδιαφέρουσες παραγωγές όλων των ειδών - από επιστημονική φαντασία και horror μέχρι δράμα και ντοκιμαντέρ:

Away

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Hilary Swank («Million Dollar Baby«) πρωταγωνιστεί στη νέα σειρά επιστημονικής φαντασίας της δημοφιλούς συνδρομητικής πλατφόρμας με τίτλο «Αway», σε παραγωγή της ίδιας και του σκηνοθέτη του νέου «Batman», Matt Reeves.

H σειρά είναι εμπνευσμένη από το ομότιτλο άρθρο του Chris Jones που δημιοσιεύτηκε στο Esquire το 2014 και θα παρουσιάσει την ιστορία της πρωταγωνίστριας μέσα από την πιο μεγαλόπνοη ως τώρα αποστολή της ανθρωπότητας στο διάστημα και συγκεκριμένα στον πλανήτη Άρη. Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Away» αποτελεί το πιο πρόσφατο πρότζεκτ στη μικρή οθόνη, που εξερευνά τη γιγαντιαία αποστολή της άφιξης στον Κόκκινο Πλανήτη τα τελευταία χρόνια. Το National Geographic πρόβαλε την πρώτη σεζόν της σειράς του «Mars» (Άρης) το 2016 και το Hulu προετοιμάζει το «The First» με πρωταγωνιστές τους Σον Πεν και την Νατάσα ΜακΕλόουν.

Η σειρά θα καταγράφει μια φανταστική προσπάθεια της πρώτης επανδρωμένης αποστολής στον Άρη. Η Swank υποδύεται την Emma Green, μια αστροναύτη που πρέπει να αφήσει πίσω την οικογένειά της για να τεθεί επικεφαλής του πληρώματος μιας επικίνδυνης διαστημικής αποστολής. Σε πρόσφατες δηλώσεις της η Swank χαρακτήρισε πρόκληση τα γυρίσματα, ειδικά όσον αφορά στις σωματικές απαιτήσεις (σχολίασε πόσο βαριές είναι οι διαστημικές στολές) και υπογράμμισε ότι η σειρά εστιάζει περισσότερο στους ανθρώπινους χαρακτήρες παρά το διάστημα. «Λάτρεψα (στο σενάριο) το γεγονός ότι η επικεφαλής της αποστολής στον Άρη είναι γυναίκα και αυτό δεν παρουσιάζεται ως κάτι ιδιαίτερο. Δείχνει ότι έχουμε κάνει βήματα προς την ισότητα. Τα δραματικά στοιχεία προέρχονται από το πλούσιο φυλτετικό υπόβαθρο των ηρώων που βρίσκονται σε αυτό το ταξίδι και δουλεύουν μαζί για έναν στόχο, ενώ έχουν σαν βαρυτική έλξη στη Γη, τις οικογένειές τους. Είναι μια ιστορία αγάπης» είπε.

Δημιουργός της σειράς, που αποτελείται από 10 επεισόδια, είναι ο Andrew Hinderaker (Penny Dreadful), ο οποίος έχει γράψει και τον πιλότο.

Έρχεται 4 Σεπτεμβρίου

Ratched

Αποτελεί μεγάλη πρόκληση για κάποιον παραγωγό ή σκηνοθέτη να αναλάβει μια παραγωγή που σχετίζεται με ένα κλασικό αριστούργημα όπως είναι η ταινία «Στη Φωλιά του Κούκου» του Μίλος Φόρμαν, η οποία χάραξε νέα κινηματογραφικά μονοπάτια. Αν όμως κάποιος είναι πιο κοντά στο να το καταφέρει, αυτοί είναι σίγουρα ο Ράιαν Μέρφι, γνωστός για τις επιτυχίες του «American Horror Story», «Glee», και «Nip/Tuck».

Το νέο εγχείρημα του Μέρφι είναι το τηλεοπτικό prequel της «Φωλιάς του Κούκου» με τίτλο «Ratched». Η σειρά θα ασχοληθεί με τη ζωή και εξέλιξη της νοσοκόμας Μίλντρεντ Ρέιτσεντ (σ.σ.: στην ταινία την είχε υποδυθεί η Λουίζ Φλέτσερ και κέρδισε για την ερμηνεία της το Όσκαρ Α’ Γυναικείου ρόλου), δεκαπέντε χρόνια πριν τα γεγονότα της ταινίας.

Υπόθεση: Σε μία μυστική αποστολή, η Μίλντρεντ (Ρέιτσεντ) παρουσιάζει τον εαυτό της σαν την ιδανική εικόνα πως πρέπει να είναι μία αφοσιωμένη νοσοκόμα, αλλά τα πράγματα πάνα αλλάζουν και καθώς αρχίζει να διεισδύει στο σύστημα ψυχικής υγείας και σε αυτούς που το περιβάλλουν, η λαμπερή εξωτερική όψη της Μίλντρεντ έρχεται σε αντίθεση με σκοτάδι που “σιγοβράζει” μέσα της, αποκαλύπτοντας πως τα πραγματικά τέρατα δημιουργούνται και δεν γεννιούνται.

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο θα δούμε την εξαιρετική Σάρα Πόλσον («American Horror Story», «Glass»). Συμπρωταγωνιστές της είναι μεταξύ άλλων οι Σίνθια Νίξον («Sex and the City»), Σάρον Στόουν, Τζούντι Ντέιβις, Φιν Γουίτροκ, Βίνσεντ Ντ Ονόφριο και Τσάρλι Κάρβερ.

Έρχεται 18 Σεπτεμβρίου

Enola Holmes

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν, η μικρή Eleven από το «Stranger Things» μεγάλωσε και όλα δείχνουν πως το Netflix έχει βρει στο πρόσωπό της μια νεαρή, πολλά υποσχόμενη ηθοποιό, στην οποία μπορεί να της εμπιστευτεί τα επόμενα πρότζεκτ του. Ένα από αυτά είναι και η ταινία «Enola Holmes» που βασίζεται στη επιτυχημένη λογοτεχνική σειρά για εφήβους της Νάνσι Σπρίνγκερ «The Enola Holmes Mysteries» και περιγράφει τις περιπέτειες της έφηβης αδελφής του διάσημου βρετανού ντετέκτιβ.

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο θα δούμε την Μπράουν, ενώ στο πλευρό της είναι ο Χένρι Κάβιλ («Superman», «The Witcher») ως Σέρλοκ Χολμς (κατά 20 χρόνια μεταλύτερος της στα βιβλία) και η Έλενα Μπόναμ Κάρτερ ως μητέρα τους. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Χάρι Μπράντμπιρ. Παίζουν ακόμα οι Σαμ Κλάφλιν, Φιόνα Σο, Φράνσις ντε λα Τουρ, Λούις Πάτριτζ, Μπερν Γκόρμαν, Σούζαν Γοκόμα και Αντίλ Ακχτάρ.

Η υπόθεση εκτυλίσσεται στην Αγγλία του 1884, σε μία περίοδο κατά την οποία ο κόσμος είναι στα πρόθυρα αλλαγών. Το πρωινό της ημέρας των 16ων γενεθλίων της, η Ενόλα Χολμς (Μίλι Μπόμπι Μπράουν) ξυπνά και ανακαλύπτει ότι η μητέρα της (Έλενα Μπόναμ Κάρτερ) έχει εξαφανιστεί, αφήνοντας πίσω της διάφορα παράξενα δώρα, αλλά κανένα προφανές στοιχείο για το πού πήγε ή γιατί.

Περνώντας το κατώφλι μιας ατίθασης παιδικής ηλικίας, η Ενόλα βρίσκεται ξαφνικά υπό τη φροντίδα των αδελφών της, του Σέρλοκ (Χένρι Κάβιλ) και του Μάικροφτ (Σαμ Κλάφλιν), οι οποίοι ετοιμάζονται να τη στείλουν να τελειώσει το σχολείο για "καλές" νεαρές κυρίες. Αρνούμενη να συμβιβαστεί με τις επιθυμίες τους, η Ενόλα το σκάει για να ψάξει τη μητέρα της στο Λονδίνο. Βρίσκεται όμως μπλεγμένη σε ένα μυστήριο που αφορά έναν εξαφανισμένο νεαρό λόρδο (Λούις Πάρτριτζ) και μετατρέπεται σε μια πραγματικά ικανή ντετέκτιβ, η οποία αποκαλύπτει σιγά-σιγά μια συνωμοσία που απειλεί να αλλάξει την πορεία της ιστορίας.

Έρχεται 23 Σεπτεμβρίου

The Devil All The Time

Ένα αγόρι που μεγάλωσε παρακολουθώντας τον πατέρα του να θυσιάζει ανθρώπους και ζώα, προκειμένου να σώσει την καρκινοπαθή μητέρα του από τον θάνατο εξελίσσεται σε έναν βίαιο ενήλικα με έναν πολύ προσωπικό κώδικα ηθικής. Αυτός είναι ο Άρβιν Ράσελ, ο κεντρικός ήρωας του μυθιστορήματος του Donald Ray Pollock «The Devil All The Time » (Πάντα ο διάβολος), που διαδραματίζεται στα τέλη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στο Νόκεμστιφ του Οχάιο.

Το βιβλίο απέσπασε εξαιρετικές κριτικές και η κινηματογραφική μεταφορά του ήταν αναπόφευκτη. Ο Αντόνιο Κάμπος, σκηνοθέτης των «Afterschool» (πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Καννών 2008), «The Sinner» και «Christine» υπέγραψε τη διασκευή και επέλεξε ένα πολύ δυνατό καστ που αποτελείται μεταξύ άλλων από τους Tom Holland, Robert Pattinson, Sebastian Stan, Bill Skarsgard, Jason Clarke, Riley Keough και Mia Wasikowska.

Σύμφωνα με τη σύνοψη του βιβλίου (σ.σ.: κυκλοφορεί στην Ελλάδα από τις εκδόσεις Μεταίχμιο) ένα μάτσο από μοχθηρούς χαρακτήρες - μεταξύ των οποίων ένας δολοφόνος-εκδικητής, ένας εξουσιομανής σερίφης, ένα ζευγάρι σίριαλ κίλερ, ένας διεστραμένος πάστορας, μία απόκληρη γυναίκα - συγκεντρώνονται γύρω από τον νεαρό Άρβιν Ράσελ, ο οποίος πολεμά τις κακές δυνάμεις που απειλούν τον ίδιο και την οικογένειά του. Το έργο σχολιάζει την παρακμή της βαθιάς Αμερικής στο διάστημα από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ως τη δεκαετία του ’60.

Έρχεται 16 Σεπτεμβρίου

Hope Frozen: A Quest to Live Twice





Ένα δίχρονο κορίτσι από την Μπανγκόκ με το ψευδώνυμο «Έινζ» είναι ο νεότερος άνθρωπος στον κόσμο που έχει υποβληθεί σε κρυογονική διατήρηση. Μετά τον θάνατό της από καρκίνο του εγκεφάλου, η οικογένειά της αποθήκευσε μέρος του σώματός της σε ένα εργαστήριο στην Αριζόνα.

Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ από την Ταϊλάνδη «Hope Frozen: A Quest to Live Twice» σε σκηνοθεσία της δημοσιογράφου-σκηνοθέτιδας Πάιλιν Γουεντέλ ακολουθεί το σπαρακτικό ταξίδι τωνγονιών της Έινζ, ενός ζευγαριού Ταϊλανδών Βουδιστών και δείχνει πώς αποφάσισαν να παγώσει κρυογονικά την κορούλα τους, με την ελπίδα κάποια στιγμή στο μέλλον να ξαναέρθει στη ζωή.

«Ήταν μια ιδιαίτερα συναισθηματικά φορτισμένη διαδρομή το να καλύψω την οικογένεια της Έινζ στη μεγαλύτερη απόφαση και την αφοσίωσή τους για την κόρη τους. Θεωρώ προνόμιο και μια εμπειρία που μου άνοιξε το μυαλό το γεγονός ότι ήμουν μάρτυρας των καθοριστικών στιγμών που βίωσε η οικογένεια. Η ιστορία τους με οδήγησε να θέσω θεμελιώδη ερωτήματα για τη ζωή, την πίστη και την αγάπη. Με άγγιξε με πάρα πολλούς τρόπους. Είμαι ενθουσιασμένη που θα μοιραστώ αυτήν την εμπειρία με το κοινό σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω του Netflix» δήλωσε η Γουεντέλ.

Έρχεται 15 Σεπτεμβρίου

Τι αποσύρεται

Παράλληλα με τις νέες κυκλοφορίες, ένα σωρό ενδιαφέρουσες σειρές και ταινίες «λήγουν» τον Σεπτέμβριο στο Netflix, που σημαίνει ότι έχετε λίγες ακόμη ώρες στη διάθεσή σας για να προλάβετε κάποια:

ΤΑΙΝΙΕΣ

1/9: Snatch, Teenage Mutant Ninja Turtles, The Roommate, 8MM, The Goonies, Sully, Superman III, Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby, The Uninvited, Did You Hear About The Morgans?, Courageous, How to Lose a Guy in 10 Days, The Fugitive, Battle: Lost Angeles, Moneyball, Mothers and Daughters, Falling Down, South Park: Bigger, Longer and Uncut, Pet Sematary, 30 Minutes or Less, Zombieland, Fantastic Beasts and Where to Find Them, Catch and Release, 42, Mars Attacks!, Transformers: Age of Extinction, Goodfellas

3/9: Blumhouse’s Truth or Dare

7/9: The Master, Blockers

15/9: The Naked Gun, Coach Carter, Gagarin: First in Space, Natural Born Pranksters, Ferris Bueller’s Day Off, Jackass: The Movie, Coming to America, Clueless, Rumble

21/9: Breaking In

22/9: SMOSH: The Movie

30/9: After Earth, Realms

ΣΕΙΡΕΣ

1/9: Hostages, The Road to Calvary, Empresses in the Palace

7/9: That 70s Show

12/9: Betty en NY

15/9: Queens VS Kings

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

1/9: Incorruptible, Race for the White House, Reggie Yates Outside Man, Concrete Football, Who the F**ck is That Guy?, The Perfect Day, Holy Hell, Mountain

3/9: Whitney: Can I Be Me

9/9: Tales of Irish Castles

10/9: SHOT! The Psycho-Spiritual Mantra of Rock

12/9: Jane

16/9: Raiders! The Story of the Greatest Fan Film Ever

26/9: Restless Creature: Wendy Whelan

ΡΙΑΛΙΤΙ

1/9: Skin Wars: Season 3

30/9: RuPaul’s Drag Race: Season 9

ΠΑΙΔΙΚΑ

1/9: Cloudy with a Chance of Meatballs, Hugo, Strawberry Shortcake: Berry Bitty Adventures, The Wiggles: Ready Steady, Wiggle, Oddbods

