Netflix Φεβρουαρίου με Τομ Χανκς, δυστοπίες, Pole Dancing και "Σημαδεμένο"

Η streaming υπηρεσία Netflix, ανακοίνωσε ότι διαθέτει πλέον 203,66 εκ. ενεργούς συνδρομητές παγκοσμίως, αυξάνοντας συνεχώς τα νούμερά της. Θα έλεγε κανείς πως η sharing υπηρεσία, καθίσταται σταδιακά ως η κυρίαρχη στην αγορά, την ώρα πάντως που ο ανταγωνισμός αυξάνεται και αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω.

Σε αντίστοιχα ψηλά επίπεδα κυμαίνονται και τα κέρδη της υπηρεσίας που για το τελευταίο τρίμηνο του 2020 έφτασαν στα 542 εκ. δολλάρια, αν και το ίδιο διάστημα το 2019 είχαν κυμανθεί στα 587 εκ. Δεν ισχύει το ίδιο όμως για το τζίρο που εκτοξεύθηκε κατά 21% και συγκεκριμένα στα 6,6 δισ. δολάρια, με την αξία της μετοχής να σημειώνει αύξηση κατά 12%.

Για ολόκληρη την περσινή χρονιά και εν μέσω πανδημίας, το Netflix είδε να καταγράφει περίπου 37 εκατομμύρια νέους συνδρομητές, μια αύξηση 31% σε σχέση με το 2019, κάτι που αναμένεται να συνεχιστεί. Το 83% των νέων συνδρομητών του 2020 προήλθε από χώρες εκτός ΗΠΑ και Καναδά, με το 41% από την Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική. Γκαμπί της Βασίλισας, Μπρίτζερτον και η νέα σεζόν του Στέμματος έπαιξαν φυσικά τον δικό τους ρόλο.

Η Disney ανακοίνωσε, από την πλευρά της, ότι το Δεκέμβριο του 2020 είχε ήδη εγγράψει -μέσα σε ένα λιγότερο από ένα χρόνο- 86,8 εκατομμύρια συνδρομητές για την υπηρεσία της Disney+.

Τώρα, το Netflix μας δίνει το πρόγραμμα Φεβρουαρίου, το οποίο είναι ομολογουμένως πολύ πλούσιο.

Πέραν από το πρωτότυπο περιεχόμενο θα δούμε τα "Τζουράσικ Παρκ" και "Jurassic World", το "Us", το "Παρθένος Ετών 40", την 8η σεζόν του "Blacklist", το "Κορίτσι από τη Δανία", τον "Επίμονο Κηπουρό", το "Πώς να εκπαιδεύσετε τον δράκο σας 3", αλλά και τον "Σημαδεμένο", τις "Δύο καπνισμένες κάννες", τον "Μύθο του ακέφαλου καβαλάρη" και το "Bean: Η υπέρτατη ταινία καταστροφής".

Ετοιμαστείτε για binge watching με τον παρακάτω οδηγό για να μη "χαθείτε".

ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

Πυγολαμπίδες (03/2/2021)

Firefly Lane

Η Τάλι και η Κέιτ γνωρίστηκαν στην οδό Πυγολαμπίδων όταν ήταν μικρές και είναι αχώριστες φίλες εδώ και 30 χρόνια, βιώνοντας μαζί τα σκαμπανεβάσματα της ζωής.

Η: Σεζόν 2 (05/2/2021)

Hache: Season 2

Έναν χρόνο μετά, η Ήτα έχει την ευκαιρία να στήσει ένα εργαστήριο παρασκευής ηρωίνης, αλλά την εμποδίζουν συνεργάτες που συνωμοτούν κι ένας συγγενής που φέρνει μπελάδες.

Αόρατος Κόσμος (05/2/2021)

Invisible City

Ενώ ερευνά έναν μυστηριώδη θάνατο, ένας άντρας μπλέκεται σε μια μάχη ανάμεσα στον κόσμο των ανθρώπων και σ’ ένα βασίλειο που κατοικείται από μυθικά πλάσματα. Η αλήθεια είναι πως εδώ έχουμε να κάνουμε με μια σειρά που περιμένουμε με ιδιαίτερη περιέργεια καθώς έχει τα "φόντα" να τραβήξει την προσοχή μας. Δημιουργός είναι άλλωστε ο Carlos Saldanha των Ice Age και Rio.

Capitani (11/2/2021)

Capitani

Ο ντετέκτιβ Λουκ Καπιτάνι ερευνά τον μυστηριώδη θάνατο μιας έφηβης που βρέθηκε νεκρή στο δάσος κοντά σε ένα χωριό στο βόρειο Λουξεμβούργο.

Το Συνεργείο (15/2/2021)

The Crew

Ο επικεφαλής μιας ομάδας οδηγών σε αγώνες NASCAR τα βρίσκει σκούρα με τους “υπερσύγχρονους” millenial που έρχονται για να εκμοντερνίσουν την ομάδα. Με τον Κέβιν Τζέιμς.

Πίσω από τα Μάτια της (17/2/2021)

Behind Her Eyes

Μια ανύπαντρη μητέρα μπλέκει σ’ ένα αρρωστημένο παιχνίδι όταν κάνει σχέση με το αφεντικό της που είναι ψυχίατρος, ενώ παράλληλα δένεται και με τη μυστηριώδη γυναίκα του.

Οι Φυλές της Ευρώπης (19/2/2021)

Tribes of Europa

Μετά από μια καταστροφή στη Γη το 2074, τρία αδέλφια αναλαμβάνουν να αλλάξουν τη μοίρα της Ευρώπης που έχει κατακερματιστεί σε κρατίδια τα οποία διεκδικούν κυριαρχία. Ακόμη μια μίνι γερμανική σειρά που αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, που έρχεται να προστεθεί στην επιτυχημένη "κληρονομιά" του δικτύου, μετά τα Dark και Barbarian.

Κηδείες α λα Μπερνάρντ (12/2/2021)

Buried by the Bernards

Σ’ αυτήν τη σειρά ριάλιτι, οι Μπερνάρντ έχουν ένα γραφείο κηδειών στο Μέμφις, βοηθώντας τις οικογένειες που πενθούν να αποχαιρετήσουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

CALI K9: Οι Γητευτές των Σκύλων (24/2/2021)

Canine Intervention

Ένας διάσημος εκπαιδευτής σκύλων χρησιμοποιεί τις μοναδικές μεθόδους και τεχνικές του για να διορθώσει προβλήματα υπακοής και συμπεριφοράς σε σκύλους διαφόρων ειδών.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΤΑΝΙΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

Μαύρη Ακτή (03/2/2021)

Black Beach

Ένας πολλά υποσχόμενος δικηγόρος αναγκάζεται να οδηγηθεί στα άδυτα του παρελθόντος του όταν δέχεται να κάνει διαπραγματεύσεις με έναν παλιό φίλο που έγινε απαγωγέας.

Όλοι οι Φίλοι μου Είναι Νεκροί (03/2/2021)

All My Friends Are Dead

Σ’ ένα πάρτι για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, μια παρέα φίλων ζει γεγονότα που φέρνουν μυστικά στο φως, ραγίζουν καρδιές κι οδηγούν σ’ ένα συγκλονιστικό αποτέλεσμα.

L’ultimo Paradiso (05/2/2021)

The Last Paradiso

Το ’50 στην Ιταλία, ένα παθιασμένο ελεύθερο πνεύμα ονειρεύεται αγάπη, δικαιοσύνη και καλύτερη ζωή, αλλά μια απαγορευμένη σχέση απειλεί τα πάντα. Από αληθινά γεγονότα.

Malcolm & Marie (05/2/2021)

Malcolm & Marie

Όταν ένας σκηνοθέτης κι η φίλη του γυρίζουν στο σπίτι από την πρεμιέρα της ταινίας του, εντάσεις κι οδυνηρές αποκαλύψεις τους οδηγούν σ’ ένα ξεκαθάρισμα συναισθημάτων.

Space Sweepers (05/2/2021)

Space Sweepers

Κυνηγώντας διαστημικά συντρίμμια και μακρινά όνειρα το έτος 2092, τέσσερις απροσάρμοστοι ανακαλύπτουν εκρηκτικά μυστικά όταν επιχειρούν να ανταλλάξουν ένα ανθρωποειδές.

News of the World (10/2/2021)

News of the World

Ένας βετεράνος του Εμφυλίου που ταξιδεύει από πόλη σε πόλη διαβάζοντας τις ειδήσεις ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι στο Τέξας για να παραδώσει ένα ορφανό στο νέο του σπίτι.

Βρήκα τον Ντίλερ μου (10/2/2021)

The Misadventures of Hedi and Cokeman

Σε αυτήν την κωμωδία δύο δυσλειτουργικοί ντίλερ στο Παρίσι χρησιμοποιούν τους οικογενειακούς τους δεσμούς για να ενισχύσουν μια μικρή επιχείρηση διακίνησης ναρκωτικών.

Η Κόκκινη Κουκκίδα (11/2/2021)

Red Dot

Σε μια πεζοπορία με σκοπό την ανανέωση του γάμου τους, ένα ζευγάρι βρίσκεται ξαφνικά μέσα στην άγρια φύση, προσπαθώντας να σωθεί από έναν άγνωστο εκτελεστή.

Αγάπη στο Τετράγωνο (11/2/2021)

Squared Love

Ένας διάσημος δημοσιογράφος και γνωστός γυναικάς αρχίζει να επανεξετάζει τις επιλογές στη ζωή του όταν ερωτεύεται ένα μυστηριώδες μοντέλο που ζει διπλή ζωή.

Προς Όλα τα Αγόρια: Παντοτινά Δική σου (12/2/2021)

To All The Boys: Always And Forever

Τα πάντα ξεκίνησαν με μια παλιά ερωτική επιστολή και κατέληξαν σε έναν νέο έρωτα. Τι να επιφυλάσσει άραγε το μέλλον για τη Λάρα Τζιν και τον Πίτερ;

Μα Φυσικά και Νοιάζομαι (19/2/2021)

I Care A Lot

Μια επαγγελματίας δικαστική συμπαραστάτρια ηλικιωμένων ανακαλύπτει ότι η φαινομενικά τέλεια πελάτισσά της δεν είναι αυτό που φαίνεται.

Στο Ίδιο Κύμα (26/2/2021)

Caught by a Wave

Ένας καλοκαιρινός έρωτας κάτω από τον σικελικό ήλιο μετουσιώνεται γρήγορα σε σπαρακτική ιστορία αγάπης, αναγκάζοντας ένα αγόρι κι ένα κορίτσι να ενηλικιωθούν πρόωρα.

Τρελός για Σένα (26/2/2021)

Crazy About Her

Περνώντας μαζί της μια ξέφρενη βραδιά, ο Άντρι συνειδητοποιεί ότι ο μόνος τρόπος να ξαναδεί την Κάρλα είναι να γίνει ασθενής της ψυχιατρικής κλινικής όπου εκείνη μένει.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΟΥ NETFLIX

Pole Dancing: Ελεύθερες στην Κορυφή (05/2/2021)

Strip Down, Rise Up

Θέλοντας να ανακτήσουν το σώμα και τη ζωή τους, διάφορες γυναίκες εξερευνούν το σημείο συνάντησης της κίνησης και της ουσίας μέσα από ένα έντονο πρόγραμμα χορού σε στύλο.

Στη Σκηνή του Εγκλήματος: Εξαφάνιση στο Ξενοδοχείο Cecil (10/2/2021)

Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel

Το ξενοδοχείο Cecil συνδέθηκε με την εξαφάνιση της Ελίσα Λαμ. Από τον δημιουργό του “Συζήτηση με έναν Δολοφόνο: Τεντ Μπάντι”, μια κατάδυση σε σκοτεινά μέρη εγκλημάτων.

Πελέ (23/2/2021)

Pelé

Ντοκιμαντέρ για την ιστορία του παγκοσμίου φήμης ποδοσφαιριστή Πελέ, το κυνήγι του για τελειότητα και τον μύθο που διατήρησε όλα αυτά τα χρόνια.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

Kid Cosmic (02/2/2021)

Kid Cosmic

Σειρά κινουμένων σχεδίων του δημιουργού του “The Powerpuff Girls” για ένα παράξενο και ευφάνταστο αγόρι που βρίσκει πέντε διαστημικά δαχτυλίδια και αποκτά υπερδυνάμεις.

Mighty Express: Σεζόν 2 (02/2/2021)

Mighty Express: Season 2

Συνεχίζουν οι υπεραποστολές για τα τρένα του Mighty Express, που μεταφέρουν γιγάντια κόκαλα δεινοσαύρου και ένα μωρό χταπόδι, βρίσκουν έναν κρυμμένο θησαυρό και όχι μόνο!

Το Ταξίδι του Χίκο (12/2/2021)

Xico’s Journey

Ένα κορίτσι, ένας σκύλος κι ο κολλητός της προσπαθούν να σώσουν ένα βουνό από μια εταιρεία που διψάει για χρυσό. Το κλειδί, όμως, είναι το κουτάβι της, ο Χίκο.

Εσύ και η Άγρια Φύση: Σαφάρι (16/2/2021)

Animals on the Loose: A You vs. Wild Movie

Όταν ο προστατευτικός φράκτης που περιβάλλει ένα καταφύγιο ζώων της Νότιας Αφρικής μένει χωρίς ρεύμα, ο Μπερ Γκριλς καλείται να βοηθήσει. Μια διαδραστική ταινία.

Έρχονται ακόμη:

-Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΑΚΕΦΑΛΟΥ ΚΕΦΑΛΑΡΗ/ SLEEPY HOLLOW - 15 Φεβρουαρίου

-BEAN: Η ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ/ BEAN: THE ULTIMATE DISASTER MOVIE - 16 Φεβρουαρίου

Rowan Atkinson ASSOCIATED PRESS

-ΠΩΣ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΤΕ ΤΟ ΔΡΑΚΟ ΣΑΣ 3/ HOW TO TRAIN YOUR DRAGON: THE HIDDEN WORLD - 12 Φεβρουαρίου

-Ο ΣΗΜΑΔΕΜΕΝΟΣ/ SCARFACE - 16 Φεβρουαρίου

Ο Αλ Πατσίνο στο "Scarface" IMDB

-ΜΑΥΡΟ ΓΕΡΑΚΙ: Η ΚΑΤΑΡΡΙΨΗ/ BLACK HAWK DOWN - 1 Φεβρουαρίου

-Ο ΕΠΙΜΟΝΟΣ ΚΗΠΟΥΡΟΣ/ THE CONSTANT GARDENER - 16 Φεβρουαρίου

-PASSENGERS - 1 Φεβρουαρίου

-ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΑΝΙΑ/ THE DANISH GIRL - 16 Φεβρουαρίου

-ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΕΤΩΝ 40/ THE 40-YEAR-OLD VIRGIN - 16 Φεβρουαρίου

-ΣΕΖΟΝ 8, THE BLACKLIST - 7 Φεβρουαρίου (εβδομαδιαία επεισόδια)

-ΕΜΕΙΣ/ US - 1 Φεβρουαρίου

-ΤΖΟΥΡΑΣΙΚ ΠΑΡΚ/ JURASSIC PARK - 16 Φεβρουαρίου

PRINT SCREEN / JURASSIC PARK

-JURASSIC WORLD - 16 Φεβρουαρίου

