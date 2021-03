Ο Αστερίξ και ο Οβελίξ πάνε στο Netflix με νέα σειρά

Ο Αστερίξ, ο Οβελίξ, ο Ιντεφίξ και όλοι οι τρελοί Γαλάτες θα "εισβάλουν" στην πλατφόρμα του Netflix για να παρουσιάσουν τις νέες τους περιπέτειες.

ADVERTISING

Σύμφωνα με το Variety, ο σκηνοθέτης, σεναριογράφος και ηθοποιός Alain Chabat θα συνεργαστεί εκ νέου με τον εκδοτικό οίκο "Les Editions Albert René" για τη δημιουργία της νέας σειράς, η οποία θα βασίζεται στο κόμικ «Ο Αστερίξ και ο Αγώνας των Αρχηγών» ("Asterix and the Big Fight", το έβδομο κατά σειρά τεύχος της σειράς), θα είναι κινουμένων σχεδίων και 3D και θα κάνει το ντεμπούτο της το 2023. Ο Alain Goldman θα αναλάβει την παραγωγή, ενώ ο Chabat θα κάτσει στην καρέκλα του σκηνοθέτη.

Υπενθυμίζεται ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο Chabat μεταφέρει τους διάσημους γαλάτες στην οθόνη: Το 2002 είχε υπογράψει το σενάριο, τη σκηνοθεσία και την παραγωγή της live-action ταινίας «Αστερίξ και Οβελίξ: Επιχείρηση Κλεοπάτρα» (με τη Μόνικα Μπελούτσι στον ρόλο της βασίλισσας της Αιγύπτου). Στην ταινία μάλιστα είχε υποδυθεί ο ίδιος τον Ιούλιο Καίσαρα. Ήταν μεγάλη επιτυχία στο box office, καθώς απέφερε 128 εκατ. δολάρια έναντι του προϋπολογισμού που ήταν 58,5 εκατ. δολάρια.

Για όσους (λίγους) δεν γνωρίζουν από τα κόμικ και το franchise του Αστερίξ, η ιστορία περιστρέφεται γύρω από τον ομότιτλο Γαλάτη και τους συμπολίτες μιας μικρής πόλης που περιτριγυρίζεται από την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία γύρω στο 50 π.Χ.. Η εν λόγω πόλη είναι η μόνη που αντιστέκεται ακόμα και δεν έχει γίνει μέρος της αυτοκρατορίας και αυτό γιατί ο Δρυίδης του χωριού κατασκευάζει έναν μαγικό ζωμό που δίνει στους κατοίκους μεγάλη δύναμη και έτσι μπορούν να αντιμετωπίσουν όλον τον ρωμαϊκό στρατό. Παρέα στον Αστερίξ κάνει πάντα ο Οβελίξ, ο οποίος δεν πίνει ποτέ από τον μαγικό ζωμό, γιατί είχε πέσει μέσα στο καζάνι μικρός και πλέον είναι δυνατός όλη την ώρα, και ο αξιαγάπητος σκυλάκος του Οβελίξ, ο Ιντεφίξ.

Δημιουργοί είναι οι Albert Uderz και René Goscinny. Οι χαρακτήρες έκαναν την πρώτη τους εμφάνισή τους το 1959, ενώ απέκτησαν δική τους σειρά κόμικς το 1961 με το "Astérix le Gaulois". Η συνεργασία των δημιουργών σταμάτησε το 1977, όταν ο Goscinny πέθανε και ο Uderzo ανέλαβε, εκτός από την εικονογράφηση που έκανε ως τότε και τη συγγραφή των ιστοριών μέχρι το 2011 όταν και συνταξιοδοτήθηκε.

Τα κόμικς έχουν πουλήσει πάνω από 380 εκατ. αντίτυπα και έχουν μεταφραστεί σε πάνω από 100 γλώσσες, ενώ 14 ταινίες, 15 επιτραπέζια, 40 βιντεοπαιχνίδια και ένα θεματικό πάρκο έχουν εμπνευστεί από αυτά.

Όπως σημειώνει το IGN. μέχρι σήμερα έχουν κυκλοφορήσει τέσσερις live-action ταινίες, οι "Astérix et Obélix contre César" (Αστερίξ και Οβελίξ εναντίον Καίσαρα - 1999), "Astérix & Obélix: Mission Cléopâtre" (Αστερίξ και Οβελίξ: Επιχείρηση Κλεοπάτρα - 2002), "Astérix aux Jeux Olympiques" (Ο Αστερίξ στους Ολυμπιακούς Αγώνες - 2008) και "Astérix et Obélix: Au service de sa Majesté" ( Αστερίξ και Οβελίξ στη Βρετανία - 2012), καθώς και πολλές ταινίες κινουμένων σχεδίων με τελευταίες τις "Astérix et les Vikings" (Ο Αστερίξ και οι Βίκινγκς - 2006), "Astérix: Le Domaine des Dieux" (Αστερίξ: Η κατοικία των θεών - 2014) και "Asterix: Le Secret de la potion magique" (2018).

To Parc Astérix, το ομώνυμο θεματικό πάρκο άνοιξε τις πύλες του το 1989 και κάθε χρόνο το επισκέπτονται 1,6 εκ. άνθρωποι. Πρόσφατο βιντεοπαιχνίδι είναι το "Asterix & Obelix XXL 2", το οποίο κυκλοφόρησε το 2018. Από το 2011 οι Jean-Yves Ferri και Didier Conrad έχουν αναλάβει τη συνέχιση των περιπετειών των αγαπητών Γαλάτων.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις