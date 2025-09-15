Ο Γιώργος Παπαδάκης “επέστρεψε” στο “Καλημέρα Ελλάδα” – Οι ευχές για τη νέα σεζόν

Ο Γιώργος Παπαδάκης δεν θα μπορούσε να λείπει από την πρεμιέρα του “Καλημέρα Ελλάδα”. Τι είπε στον Παναγιώτη Στάθη και την Άννα Λιβαθυνού.

To “Καλημέρα Ελλάδα” έκανε πρεμιέρα με παρουσιαστές τον Παναγιώτη Στάθη και την Άννα Λιβαθυνού, καλωσορίζοντας τους τηλεθεατές στην μακροβιότερη καθημερινή ενημερωτική εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης.

Ο Γιώργος Παπαδάκης, που έχει συνδέσει το όνομά του με την εκπομπή και την πρωινή ενημέρωση, μπορεί να μην βρίσκεται πια στο τιμόνι της παρουσίασης, όμως δεν έλειψε από τον τηλεοπτικό “αέρα”.

Επέστρεψε για λίγο στο γνώριμο πλατό για να δώσει τις ς ευχές του για καλή επιτυχία στο νέο δίδυμο ενώ παραδέχτηκε ότι νιώθει περισσότερο άγχος για τη φετινή εκπομπή από ό,τι όταν την παρουσίαζε ο ίδιος, καθώς εξακολουθεί να την θεωρεί κομμάτι του.

«Είστε υπέροχοι, είστε καταπληκτικά παιδιά, τα πάτε μια χαρά, σας παρακολουθώ από τις 6 παρά 5», είπε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται δε πως ο Γιώργος Παπαδάκης δεν θα απουσιάσει από το πρόγραμμα του ΑΝΤ1, καθώς θα συμμετέχει από έναν διαφορετικό ρόλο, που προς το παρόν παραμένει επτασφράγιστο μυστικό από τον σταθμό.