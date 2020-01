Ο "πόλεμος" του streaming: Τα αγαπημένα στο Netflix, η πρεμιέρα του Disney+ και οι τιμές

Την ώρα που οι πλατφόρμες ρίχνουν στην αγορά τα "γερά χαρτιά" τους μιας και ο ανταγωνισμός εντείνεται, η έρευνα της ierax analytix έρχεται να αναδείξει τις προτιμήσεις του ελληνικού κοινού σχετικά με το προβαλλόμενο περιεχόμενο της πλατφόρμας του Netflix.

Συγκεκριμένα, το 9% των ατόμων που πήραν μέρος στην έρευνα ψήφισε ως αγαπημένη σειρά το Stranger Things.

Stranger Things NETFLIX

Αναφορικά με την πρώτη δεκάδα, μετά το Stranger Things έρχονται στη 2η θέση το La Casa de Papel με 8%, The Witcher με 7%, Peaky Blinders και Lucifer στο 5%, You και Dark στο 4%, Elite, Breaking Bad και Friends στο 3%.

Συνολικά, πάνω από 100 τίτλοι του Netflix εμφανίστηκαν στα αγαπημένα. Εκτός Netflix, τα πρωτεία πάνε στο Game of Thrones με 15%, ενώ αρκετά πιο πίσω ήρθαν το Supernatural 5% και Grey’s Anatomy 4%.

Σε ό,τι αφορά το μέσο από το οποίο παρακολουθούν Netflix οι συμμετέχοντες στην έρευνα, η τηλεόραση παραμένει 1η με 44%, στη 2η θέση έρχονται υπολογιστές και laptop με 26%, ενώ στη συνέχεια ακολουθεί το κινητό με 22%.

Μόνο το 20% των συμμετεχόντων απάντησε πως βλέπει Netflix χωρίς να κάνει κάτι άλλο, ενώ οι περισσότεροι καταναλώνουν είτε φαγητά ή ποτά κατά τη διάρκεια των αγαπημένων τους σειρών.

Το λογότυπο του Netflix 123RF.COM

Στο μεταξύ, εντύπωση προκαλούν τα στοιχεία ότι 43% δε γνωρίζει τι είναι τα Film Offices που θα λειτουργήσουν στην Ελλάδα, ενώ 92% από όσους τα γνωρίζουν θεωρεί πως θα βοηθήσουν στο να έρθουν μεγάλες παραγωγές στη χώρα μας.

Τέλος, στην περίπτωση που υπάρχει κάποια παραγωγή του Netflix στην Ελλάδα, το 18% των συμμετεχόντων σημείωσε ότι θέλει να είναι παραγωγή μυστηρίου. Το 16% θέλει η παραγωγή να έχει θέμα ιστορικό, 13% κοινωνικό, 12% αστυνομικό και 9% περιπέτεια.

Η έρευνα διεξήχθη σε 3.660 ερωτηματολόγια τα οποία συμπληρώθηκαν διαδικτυακά από τις 09 μέχρι τις 13 Ιανουαρίου 2020.

Να σημειώσουμε εδώ πως την Παρασκευή περιμένουμε και τη δεύτερη σεζόν του Sex Education το οποίο αναμένεται να μπει στα "αγαπημένα" για το 2020.

Θυμίζουμε πως το καλοκαίρι το Netflix ανακοίνωσε αναπροσαρμογή τιμών. Με τα νέα δεδομένα δεν επηρεάστηκε το βασικό πακέτο, το οποίο θα παραμείνει στα €7.99 αλλά τα ακριβότερα HD και 4K πακέτα.

Η Standard συνδρομή αυξήθηκε από €9.99 €10.99 και η Premium 4K συνδρομή (4 οθόνες ταυτόχρονης θέασης) πήγε από τα €11.99 στα €13.99.

Αρχικό – (7,99€ τον μήνα) Παρακολούθηση σε 1 οθόνη σε ποιότητα SD.

Τυπικό – (10,99€ τον μήνα) Παρακολούθηση σε 2 οθόνες ταυτόχρονα με διαθεσιμότητα HD.

Πλήρες – (13,99€ τον μήνα) Παρακολούθηση σε 4 οθόνες ταυτόχρονα με διαθεσιμότητα HD και Ultra HD.

Στην ΕΕ ο μεγάλος ανταγωνιστής του Netflix

Την ίδια ώρα, στις 31 Μαρτίου κάνει πρεμιέρα το Disney+ σε Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και άλλες χώρες της ΕΕ που θα ανακοινωθούν σύντομα, μέσα στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η χώρα μας (αναμένουμε την ακριβή ημερομηνία).

Η υπηρεσία Disney+ έρχεται να προστεθεί στην πληθώρα των streaming υπηρεσιών, με κύριο ανταγωνιστή στη χώρα μας το Netflix.

Η Disney ανακοίνωσε με ένα βίντεο το νέο περιεχόμενο που έρχεται στην πλατφόρμα το 2020, και περιλαμβάνει τη σειρά της Marvel "WandaVision", που αναμενόταν στις οθόνες το 2021, αλλά τελικά έρχεται νωρίτερα.

Το 2020 στο Disney+ θα φέρει εκτός από τη δεύτερη σεζόν του "The Mandalorian" με τον αγαπημένο baby Yoda, καθώς και δύο σειρές της Marvel ("Falcon and the Winter Soldier" και "WandaVision"), τα live action ριμέικ της Disney που είδαμε το 2019 στους κινηματογράφους ("Αλαντίν" και "Βασιλιά των Λιονταριών") κ.α.

Σε ό,τι αφορά τη τιμή του, στην Ολλανδία όπου έχει ξεκινήσει ήδη, η συνδρομή είναι €6,99 το μήνα ή €69,99 το χρόνο. Δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση ακόμη για Ελλάδα, αλλά πιθανώς να δούμε ανάλογες τιμές.

Επίσης, από την 1η Νοεμβρίου ξεκίνησε και η εφαρμογή AppleTV+ να προσφέρει σε 100 χώρες - ανάμεσά τους και η Ελλάδα - πρωτότυπο περιεχόμενο με σειρές, ταινίες και εκπομπές, όπως τα "The Morning Show", "Dickinson", "See", "Για όλη την ανθρωπότητα" και "The Elephant Queen".

Η εφαρμογή Apple TV σε iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch, Mac και άλλες πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένων των online στο tv.apple.com, είναι διαθέσιμη για 4,99 δολάρια το μήνα με επταήμερη δωρεάν δοκιμή.