Όλα όσα θα δούμε στο Netflix τον Φεβρουάριο - Απόλυτος οδηγός

Τον Φεβρουάριο προστίθενται στο Netflix ολοκαίνουριες πρωτότυπες ταινίες και σειρές για τους μικρούς και μεγάλους φίλους, αλλά και εντυπωσιακά ντοκιμαντέρ για μια ξεκούραστη ψυχαγωγία.

Η Νικόλ μεγαλώνει έναν γιο που δεν γνωρίζει ακόμα τις υπερδυνάμεις του. Καθώς όμως η δύναμη του Ντίον αυξάνεται, ο κίνδυνος μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζουν.

Οι Μανόλιες αντιμετωπίζουν μαζί νέες σχέσεις, παλιές πληγές και τις μικροπολιτικές της πόλης με τις γλυκές και πικρές στιγμές της ζωής να εναλλάσσονται.

Until Life Do Us Part

Τα μέλη μιας οικογένειας τριών γενεών που ζουν μαζί σε μια ειδυλλιακή βίλα αντιμετωπίζουν τις απαιτήσεις της επιχείρησης διοργάνωσης γάμων και τα δικά τους δράματα.

Τολμηρή επιχειρηματίας ή απατεώνισσα; Μια ρεπόρτερ ερευνά το πώς η Άνα Ντέλβι έπεισε την ελίτ της Νέας Υόρκης ότι ήταν Γερμανίδα κληρονόμος. Βασισμένο σε αληθινή ιστορία.

Ο Ούγκο ερευνά το θέμα της βόμβας, ενώ παράλληλα, μαζί με τους φίλους του, αντιμετωπίζει δύο νέους αντιπάλους και μια σειρά νέων προκλήσεων στη δουλειά.

Devotion, a Story of Love and Desire

Ένας φαινομενικά ευτυχισμένος γάμος αρχίζει να καταρρέει όταν η πίστη του άντρα αμφισβητείται και το ζευγάρι αρχίζει να ελκύεται από άλλα άτομα.

Ο Κουρτ ερευνά έναν μυστηριώδη φρικιαστικό θάνατο που μάλλον σχετίζεται με ένα εμπρηστικό άρθρο για μια από τις πρώτες υποθέσεις της Ρασκ στο Μάλμο.

One of Us Is Lying