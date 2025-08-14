Πόπη Χριστοδούλου: Η έντονη περίοδος του “Παρά Πέντε” και το reunion που δεν πρόλαβε

Η ηθοποιός Πόπη Χριστοδούλου έγραψε τηλεοπτική ιστορία με τον διπλό ρόλο της “Μάρθας” και της “Ρίτσας” που υποδύθηκε μοναδικά στο “Παρά Πέντε”. Τι έλεγε η ίδια για την εμπειρία της στην κωμική σειρά.

Ακόμη μία απώλεια μετρά ο καλλιτεχνικός χώρος της χώρας, καθώς έφυγε από τη ζωή η αγαπημένη ηθοποιός Πόπη Χριστοδούλου, που είχε υποδυθεί τον διπλό ρόλο της “Μάρθας” και της “Ρίτσας” στην αγαπημένη σειρά “Παρά Πέντε“.

Αν και οι τηλεοπτικές εμφανίσεις της ήταν ιδιαίτερα σπάνιες, η ηθοποιός πριν από περίπου δύο χρόνια είχε μιλήσει στην εκπομπή “Πάμε Δανάη” του MEGA για τη συνεργασία της με τον Γιώργο Καπουτζίδη αλλά και τον ρόλο της θρυλικής “υπηρέτριας” της “Ντάλιας”.

“Η πρόταση ήρθε ξαφνικά, ήθελαν να δείξουν πόσο πλούσια είναι η Ντάλια, στην αρχή σκέφτηκαν να βάλουν έναν κομπάρσο, αλλά η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου πρότεινε μήπως θα ήταν καλύτερο να μπει μία ηθοποιός. Μου έγινε η πρόταση, είπα το ‘ναι’, αυτό. Έγινε!”, είχε πει αρχικά η ηθοποιός σχετικά με το πώς εντάχθηκε στο καστ της εμβληματικής κωμικής σειράς.

Αν και εμείς είδαμε την ηθοποιό να υποδύεται μοναδικά δύο ρόλους, τις δίδυμες αδερφές “Μάρθα” και “Ρίτσα”, χαρίζοντας επικές ατάκες, όπως είχε πει η ίδια, ο ρόλος δεν ήταν από την αρχή να είναι διπλός. “Εγώ ήξερα ότι έχω τον ρόλο της ‘Ρίτσας’. Και ξαφνικά πάμε σε ένα γύρισμα με τη Σμαράγδα Καρύδη, κι εκεί που κάναμε τα λόγια την ώρα που μας έφτιαχναν τα μαλλιά, και ανακαλύπτουμε γύρω στο τρίτο επεισόδιο ότι με λέει ‘Μάρθα’… Και της λέω είναι τυπογραφικό ε; Γιατί μου λέει, και της λέω γιατί με είχες πει ‘Ρίτσα’. Και το λύσαμε έτσι εμείς.

Όταν πήγαμε πάνω να κάνουμε το γύρισμα και με λέει ‘Ρίτσα’, της λέει ο σκηνοθέτης ότι εδώ γράφει ‘Μάρθα’. Και εκεί μάθαμε ότι είναι η δίδυμη αδερφή της. Πάθαμε εγκεφαλικό, δεν το ξέραμε ούτε εγώ, ούτε η Σμαράγδα. Το μόνο που προσπάθησα λίγο ήταν να κάνω πιο γλυκιά τη ‘Μάρθα’ και πιο σκληρή τη ‘Ρίτσα'”.

Η Πόπη Χριστοδούλου θυμήθηκε τότε κάποια από τις σκηνές που θυμόταν πιο έντονα, περιγράφοντας εκείνη που γινόταν η ίδια ‘Ντάλια’. “Είχα πάρα πολύ μεγάλο κείμενο, είχα κάποιο πρόβλημα υγείας και δυσκολεύτηκα πολύ“, είπε χαρακτηριστικά.

“Ένα reunion του ‘Παρά πέντε’ θα ήταν πάρα πολύ καλή ιδέα, μόνο και μόνο για να δούμε στα μάτια ο ένας τον άλλον και να θυμηθούμε καταστάσεις και πράγματα. Μόνο αυτό θα μας γεμίσει συναισθήματα, δεν είναι κάτι άλλο“, είχε δηλώσει στο τέλος της συνέντευξής της η ηθοποιός.