Sex and the City: Αυτό είναι το πρώτο τρέιλερ - Πότε κάνει πρεμιέρα

Κυκλοφόρησε το πολυαναμενόμενο τρέιλερ του reboot του "Sex and the City", που επιστρέφει μετά από 20 χρόνια για μια νέα σειρά επεισοδίων στο HBO Max.

Ο νέος κύκλος δέκα μισάωρων επεισοδίων θα ξεκινήσει στις 9 Δεκεμβρίου 2021 και σε αυτόν θα πρωταγωνιστούν η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, η Σίνθια Νίξον και η Κριστίν Ντέιβις στους ρόλους που τις έκαναν διάσημες την περίοδο του 1990 και στις αρχές του 2000.

Από την εκλεκτή παρέα τους θα λείπει η Κιμ Κατράλ, η εμβληματική Σαμάνθα Τζόουνς, η οποία θα αντικατασταθεί από την Νικόλ Άρι Πάρκερ, η οποία θα υποδύεται τη νέα καλύτερη φίλη της Κάρι Μπράντσο, την ντοκιμαντερίστρια, Λίζα Τοντ Γουέξλεϊ.

Ο νέος κύκλος θα τιτλοφορείται "Και έτσι απλά" ("And Just Like That") και αναμένεται να είναι γεμάτος εκπλήξεις.

Sex and the City: Δείτε το τρέιλερ:

