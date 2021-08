Sex and the City: Αυτή είναι η "αντικαταστάτρια" της Σαμάνθα στο reboot της σειράς

Με την αποχώρηση της Κιμ Κατράλ, της εμβληματικής Σαμάνθα Τζόουνς από τον νέο κύκλο επεισοδίων της σειράς του HBO "Sex and the City", που αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στους επόμενους μήνες να θεωρείται δεδομένη, ένα νέο πρόσωπο έρχεται να προστεθεί στο καστ και να συμπληρώσει το καρέ της πιο θρυλικής γυναικοπαρέας της Νέας Υόρκης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian αυτή δεν είναι άλλη από τη Νικόλ Άρι Πάρκερ, η οποία θα αντικαταστήσει την Κιμ Κατράλ στα στον νέο κύκλο των επεισοδίων που θα προβληθεί από το HBO Max και θα έχει τίτλο "And Just Like That". Σύμφωνα με τη Mail on Sunday, η 50χρονη Νκόλ Άρι Πάρκερ θα υποδυθεί τη νέα καλύτερη φίλη της Κάρι Μπράντσο, την ντοκιμαντερίστρια, Λίζα Τοντ Γουέξλεϊ.

Μάλιστα, η Σάρα Τζέσικα Πάρκετ μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα από τα γυρίσματα της σειράς, στα οποία η Νικόλ Άρι Πάρκερ ποζάρει με τις τρεις διάσημες πρωταγωνίστριες της σειράς, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, η Σίνθια Νίξον και Κριστίν Ντέιβις.

