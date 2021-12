Sex and The City: Ο θάνατος στο "And Just Like That" που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων

Η Κάρι και ο Μr Βig PRINTSCREEN

Πρεμιέρα για το reboot του “Sex and The City”, “And Just Like That“ με τους θαυμαστές της σειράς να απογοτεύονται από μια απροσδόκητη τροπή. Προσοχή! Ακολουθούν spoilers.

Οι κυρίες του Sex and The City επέστρεψαν, με το reboot της HBO MAX "And Just Like That" να καθηλώνει στις οθόνες εκατομμύρια θεατές. Παρ' όλα αυτά ένας χαρακτήρας φαίνεται πως δεν θα τα κατάφερε ούτε μέχρι το πρώτο επεισόδιο. Ο λόγος για τον Mr Big. Η πρεμιέρα της Πέμπτης βρίσκει τις Κάρι, Μιράντα και Σάρλοτ περίπου 10 χρόνια μετά την κυκλοφορία της ταινίας "Sex and the City 2" επανενωμένες κάνοντας μας να αναπολήσουμε τις στιγμές της αγαπημένης παρέας. Όμως τα τελευταία λεπτά του πρώτου επεισοδίου μια απροσδόκητη τροπή έρχεται να "ταράξει" τα νερά. ADVERTISING Με την Κάρι να φτάνει σπίτι και να ανακαλύπτει ότι ο Mr Big έπαθε ανακοπή και με τον ίδιο να αφήνει την τελευταία του πνοή στα χέρια της, οι θαυμαστές δεν μπόρεσαν να μην εκφράσουν την έντονη απογοήτευσή τους για τη σεναριακή τροπή που τους στέρησε τον αγαπημένο τους πρωταγωνιστή. Ιδιαίτερο σχολιασμό δέχτηκε και η σκηνοθετική επιλογή των παπουτσιών της Κάρι στο συγκεκριμένο επεισόδιο μιας και είναι τα ίδια που φόραγε στον γάμο της με τον Mr Big. Και μάλλον δεν πρόκειται για ένα "κακό όνειρο" αφού στο τρέιλερ του επόμενου επεισοδίου βλέπουμε την πρωταγωνίστρια να προετοιμάζεται για την κηδεία του αγαπημένου της συντρόφου. Πάρε μέρος στην έρευνα αναγνωστών του NEWS 24/7. Αφιέρωσε 3 λεπτά για να απαντήσεις γρήγορα και ανώνυμα! Ξεκίνα εδώ: Έρευνα News 24/7 Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

ADVERTISING

SHARE: