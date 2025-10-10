Στα “σκαριά” ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια Τραμπ – Η ζωή στον Λευκό Οίκο μέσα απ’ τα μάτια της

Μια πρώτη γεύση για όσα θα δούμε στο ντοκιμαντέρ για την Μελάνια Τραμπ έδωσε η Amazon. Πότε θα κυκλοφορήσει.

Η Amazon πρόκειται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Ιανουάριο του 2026 ένα ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια Τραμπ. Η ταινία ακολουθεί την πρώην Πρώτη Κυρία κατά τις 20 ημέρες πριν από την ορκωμοσία του 2025 και σκηνοθετείται από τον Brett Ratner.

Η επίσημη περιγραφή αναφέρει ότι η Μελάνια θα μας δείξει τον κόσμο μέσα από τα μάτια της, καθώς «οργανώνει τα σχέδια της ορκωμοσίας, διαχειρίζεται τις δυσκολίες της μετάβασης στον Λευκό Οίκο και επανέρχεται στη δημόσια ζωή με την οικογένειά της». Το ντοκιμαντέρ θα περιλαμβάνει επίσης «αποκλειστικά πλάνα από κρίσιμες συναντήσεις, ιδιωτικές συνομιλίες και περιβάλλοντα που δεν έχουν ξαναδεί ποτέ το κοινό». Η Μελάνια συμμετέχει και ως παραγωγός στο πρότζεκτ.

Σε συνέντευξή της στο Fox & Friends τον Ιανουάριο, η ίδια δήλωσε:

«Ξεκινήσαμε την παραγωγή τον Νοέμβριο και γυρίζουμε τώρα, οπότε δείχνει την καθημερινή ζωή, τι κάνω, ποιες είναι οι ευθύνες μου. Είναι καθημερινά, από την ομάδα μετάβασης μέχρι τη μετακόμιση στον Λευκό Οίκο, τη συσκευασία, την οργάνωση της ομάδας μου, του γραφείου της Πρώτης Κυρίας, τη μετακόμιση στη νέα κατοικία, το πώς να κάνεις την κατοικία σου σπίτι, και να προσλάβεις τους ανθρώπους που χρειάζεσαι».

Η ίδια πρόσθεσε ότι το ντοκιμαντέρ είναι εν μέρει αποτέλεσμα της επιτυχίας των απομνημονευμάτων της.

Η Amazon φέρεται να πλήρωσε 40 εκατομμύρια δολάρια για τα δικαιώματα του ντοκιμαντέρ.

Παράλληλα με το ντοκιμαντέρ, η Amazon θα κυκλοφορήσει και μια τριμερής σειρά ντοκιμαντέρ που θα δείχνει τη ζωή της Μελάνια ανάμεσα σε Νέα Υόρκη, Ουάσινγκτον και Παλμ Μπιτς.

Το ντοκιμαντέρ θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 30 Ιανουαρίου 2026 και θα είναι διαθέσιμο στο Amazon Prime αργότερα.