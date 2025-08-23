Μελάνια Τραμπ: Η Πρώτη Κυρία που φαίνεται λίγο αλλά επηρεάζει πολύ

Η Μελάνια Τραμπ αποφεύγει τις δημόσιες εμφανίσεις, αλλά είναι παρούσα στα κρίσιμα ζητήματα και ασκεί σημαντική “παρασκηνιακή” επιρροή.

Η Μελάνια Τραμπ δεν είχε εμφανιστεί στον Λευκό Οίκο για περισσότερο από έναν μήνα. Όμως, καθώς ο σύζυγός της ετοιμαζόταν για την σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα με τον Ρώσο ομόλογό του, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, η Πρώτη Κυρία ασκούσε διπλωματία.

«Αγαπητέ Πρόεδρε Πούτιν», έγραψε σε μια άμεση έκκληση προς τον Ρώσο πρόεδρο. «Κάθε παιδί μοιράζεται τα ίδια ήσυχα όνειρα στην καρδιά του, είτε έχει γεννηθεί τυχαία στην αγροτική ύπαιθρο ενός έθνους είτε στο μεγαλοπρεπές κέντρο μιας πόλης. Ονειρεύεται την αγάπη, τη δυνατότητα και την ασφάλεια».

Αυτό υπογράμμισε, όπως λένε όσοι γνωρίζουν και παρακολουθούν την Πρώτη Κυρία, τον διακριτικό αλλά επιδραστικό ρόλο που έχει διαδραματίσει στη δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, παρά την απουσία της από την Ουάσινγκτον.

Η Πρώτη Κυρία εμφανίζεται σπάνια δημόσια. Δεν συνόδευσε τον σύζυγό της όταν παρέδωσε την επιστολή της στον Βλαντιμίρ Πούτιν, ούτε ήταν παρούσα στον Λευκό Οίκο λίγες ημέρες αργότερα, όταν ο Τραμπ φιλοξένησε τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες. Έχει κάνει δημόσιες εμφανίσεις μόνο για 19 ημέρες μέχρι τώρα στη θητεία αυτή, σε σύγκριση με 40 στην αντίστοιχη χρονική περίοδο της προηγούμενης. Ωστόσο, σημειώνει το CNN σε ανάλυσή του επικαλούμενο πηγές που γνωρίζουν το θέμα, βρίσκεται σε συχνή επικοινωνία με τον σύζυγό της, κυρίως μέσω μηνυμάτων ή τηλεφωνικών κλήσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Σύμφωνα με τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ, η Μελάνια τού παρέχει μια υγιή δόση σκεπτικισμού μετά από προηγούμενες συνομιλίες με τον Πούτιν.

«Λέω στην Πρώτη Κυρία, “Ξέρεις, μίλησα σήμερα με τον Βλαντιμίρ — είχαμε μια υπέροχη συζήτηση.” Και εκείνη λέει, “Α, ναι; Μόλις χτυπήθηκε άλλη μια πόλη”», διηγήθηκε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια συνάντησης τον Ιούλιο στο Οβάλ Γραφείο με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Η στιγμή αυτή πρόσφερε μια σπάνια εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν οι Τραμπ.

«Νομίζω ότι πολλοί υποτιμούν το πόσο φυσιολογικό ζευγάρι είναι… Την ακούει και αναζητά τη γνώμη της», είπε μια πηγή που γνωρίζει τη δυναμική τους και μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας. «Επεμβαίνει μόνο όταν είναι διατεθειμένη να παλέψει για κάτι – και πραγματικά νοιάζεται για τα παιδιά».

Μια παρασκηνιακή επιρροή με κίνητρο τα παιδιά

Στην επιστολή της προς τον Πούτιν, η Μελάνια Τραμπ αναφέρθηκε έμμεσα στο «σκοτάδι» που περιβάλλει τα παιδιά που πλήττονται από τον πόλεμο, λέγοντας στον Ρώσο ηγέτη ότι έχει τη δύναμη να «αποκαταστήσει το γέλιο τους».

Δεν ανέφερε συγκεκριμένα την Ουκρανία, αλλά χιλιάδες Ουκρανόπουλα φέρεται να έχουν απαχθεί από τη Ρωσία από την έναρξη του πολέμου. Αν και τα πρόσφατα σχόλια του προέδρου για τις έντονες αντιδράσεις της συζύγου του, βλέποντας τον πόλεμο στην τηλεόραση, έχουν προκαλέσει επικρίσεις από τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, στην Ουκρανία έχουν δημιουργήσει εκτίμηση και ακόμη και χιουμοριστικά meme στα οποία η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ αναφέρεται ως «Πράκτορας Μελάνια Τραμπένκο». Μετά την επιστολή της προς τον Πούτιν, ο πρόεδρος Ζελένσκι παρέδωσε προσωπικά στον Ντόναλντ Τραμπ μια επιστολή από τη δική του σύζυγο προς τη Μελάνια.

Η Μελάνια Τραμπ δεν έχει εκφράσει δημόσια θέση για την Ουκρανία ή τη Γάζα, αλλά οι αντιδράσεις της – όπως περιγράφονται από τον πρόεδρο – προσφέρουν ένα είδος ρεαλιστικού «ελέγχου» όσον αφορά τους πολέμους, τους οποίους ο ίδιος έχει υποσχεθεί να τερματίσει αλλά μέχρι στιγμής έχει αποτύχει. Ο κοινός παρονομαστής ήταν πάντα η απειλή προς τα παιδιά.

«Η κυρία Τραμπ έχει παραμείνει συνεπής στη συγκέντρωση της προσοχής της στην ασφάλεια των παιδιών και στο μέλλον τους», δήλωσε η Ανίτα ΜακΜπράιντ, πρώην επικεφαλής του γραφείου της Πρώτης Κυρίας Λόρα Μπους και διευθύντρια της πρωτοβουλίας “Legacies of America’s First Ladies” στο American University. Η Μελάνια Τραμπ προσέγγισε επίσης την επιστολή της προς τον Πούτιν έχοντας ως φόντο το εξής: ότι γεννήθηκε το 1970 σε μια τότε κομμουνιστική Γιουγκοσλαβία.

«Φέρνει ένα επιπλέον επίπεδο αξιοπιστίας, έχοντας μεγαλώσει σε μια Ευρώπη υπό τον έλεγχο της ρωσικής επιθετικότητας, πριν η χώρα της κερδίσει επιτυχώς την ελευθερία της», πρόσθεσε η ΜακΜπράιντ. Και η εμπλοκή της δεν είναι άνευ προηγουμένου: η ΜακΜπράιντ σημείωσε ότι η Νάνσι Ρέιγκαν μίλησε απευθείας στον πρόεδρο της Σοβιετικής Ένωσης Μιχαήλ Γκορμπατσόφ ζητώντας ειρήνη και έγραψε στη σύζυγό του πριν από μια σημαντική συνάντηση. Η Τζάκι Κένεντι έγραψε στον πρωθυπουργό της ΕΣΣΔ Νικίτα Χρουστσόφ εκφράζοντας την ελπίδα για ειρήνη μετά τον θάνατο του συζύγου της. Και η Λόρα Μπους μίλησε σε δημοσιογράφους στην αίθουσα ενημέρωσης του Λευκού Οίκου, καταδικάζοντας το καθεστώς της Μιανμάρ μετά από έναν φονικό κυκλώνα.

Τα ζητήματα που αφορούν τα παιδιά έχουν επίσης παρακινήσει τη Μελάνια Τραμπ να εμπλακεί, αν και περιορισμένα, στην εγχώρια πολιτική — από την υπεράσπιση νομοθεσίας κατά των deepfake βίντεο και της εκδικητικής πορνογραφίας, έως την εξασφάλιση επένδυσης ύψους 25 εκατομμυρίων δολαρίων για τη στήριξη νέων από το σύστημα αναδοχής, την οποία, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, διασφάλισε η ίδια στον προϋπολογισμό του προέδρου. Αυτό το ενδιαφέρον έχει επίσης επηρεάσει τις επιλογές της σχετικά με το πότε και πού θα αναλάβει δημόσιο ρόλο ως Πρώτη Κυρία. Τον περασμένο μήνα, για παράδειγμα, παρηγόρησε νεαρά κορίτσια που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες στην περιοχή Hill Country του Τέξας, όπου της χάρισαν ένα βραχιόλι φιλίας και προσευχήθηκε με τα παιδιά της κατασκήνωσης.

Ωστόσο, η Μελάνια Τραμπ χρησιμοποιεί επιλεκτικά τη μεγάλη της δημόσιας επιρροής — κάτι που την διαφοροποιεί από τις περισσότερες προκατόχους της.

Μελάνια Τραμπ 2025 Jacquelyn Martin/AP Photo

Πού βρίσκεται η Μελάνια;

Κομμάτι αυτής της επιλεκτικής δημόσιας παρουσίας της είναι και η σχετικά ελάχιστη παρουσία της στην Ουάσινγκτον.

Η Μελάνια περνά τον χρόνο της μεταξύ Νέας Υόρκης και Παλμ Μπιτς, με πολυήμερα διαστήματα απουσίας από την πρωτεύουσα. Η τελευταία της γνωστή εμφάνιση στον Λευκό Οίκο ήταν στις 11 Ιουλίου, όταν αναχώρησε με τον πρόεδρο για ταξίδι στο Τέξας. Κατά την πρώτη θητεία του συζύγου της, δεν ανακοίνωσε τη μόνιμη μετακόμισή της στον Λευκό Οίκο παρά μόνο τον Ιούνιο του 2017. Φέτος, με τον γιο τους Μπάρον να σπουδάζει στο New York University, οι εμφανίσεις της είναι ακόμη πιο αραιές.

Έχει σταθεί στο πλευρό του συζύγου της σε πάνω από 12 δημόσιες εκδηλώσεις, τον συνόδευσε σε δύο περιοδείες μετά από φυσικές καταστροφές και έχει πραγματοποιήσει τρεις αυτόνομες εκδηλώσεις. Ωστόσο, έχει εμφανιστεί δημόσια λιγότερες από τις μισές ημέρες σε σύγκριση με το ίδιο χρονικό διάστημα της πρώτης προεδρικής θητείας του Τραμπ, όταν είχε παρευρεθεί σε πολλές συναντήσεις στο Οβάλ Γραφείο και συνεντεύξεις Τύπου με παγκόσμιους ηγέτες και είχε ταξιδέψει σε επτά χώρες.

Επίσης, έχει απουσιάσει από συμβολικές στιγμές στις οποίες παραδοσιακά παρίστανται οι Πρώτες Κυρίες. «Δεν πιστεύω ότι είναι κάτι προσωπικό», δήλωσε στο CNN πηγή με γνώση της κατάστασης. «Απλώς – δεν την ενδιαφέρει» ο επίσημος ρόλος. Η ίδια έχει κάνει σημαντικές κινήσεις το τελευταίο διάστημα για να προστατεύσει τη φήμη της, απειλώντας με νομικές ενέργειες όσους προσπάθησαν να τη συνδέσουν με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Περιορισμένο προσωπικό

Στην Ουάσινγκτον, η ομάδα της Μελάνια Τραμπ είναι πολύ μικρότερη σε σχέση με την πρώτη θητεία του Τραμπ, όπου είχε περίπου 11 υπαλλήλους.

Σύμφωνα με αναφορά που υποβλήθηκε στο Κογκρέσο την 1η Ιουλίου, η Πρώτη Κυρία απασχολεί πέντε μόνιμους υπαλλήλους, με συνολικούς ετήσιους μισθούς ύψους 634.200 δολαρίων. Αντιθέτως, στην αντίστοιχη αναφορά της 1ης Ιουλίου 2024, περισσότερα από 20 άτομα εργάζονταν στο γραφείο της Τζιλ Μπάιντεν, με συνολικούς μισθούς σχεδόν 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως. Τον Ιούλιο του 2016, η Μισέλ Ομπάμα είχε 12 μόνιμους υπαλλήλους.

Σε μια σπάνια συνέντευξή της στο Fox News, πριν από την επιστροφή του συζύγου της στο προεδρικό αξίωμα, η Μελάνια Τραμπ δήλωσε ότι δεν ήθελε να «βιαστεί» στις προσλήψεις και ήθελε να διασφαλίσει ότι οι υπάλληλοί της θα «υπηρετούν εμένα» και όχι τη δική τους ατζέντα — κάτι που ίσως αντανακλά μια επιφυλακτικότητα μετά τις παραιτήσεις βασικών συνεργατών της αμέσως μετά την επίθεση στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Ωστόσο, χωρίς ουσιαστική ομάδα προσωπικού, η Τραμπ δεν έχει ακόμα παρουσιάσει νέους πολιτικούς στόχους ούτε κάποια επέκταση της καμπάνιας της πρώτης θητείας της, Be Best. Δεν έχει συμμετάσχει σε κανένα αυτόνομο ταξίδι στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό. Δεν έχει ανακοινώσει σχέδια για επίσημες κρατικές επισκέψεις στον Λευκό Οίκο.

Παρόλα αυτά, τα πρόσφατα — έστω και έμμεσα — σχόλιά της για δύο αδιέξοδες συγκρούσεις προσφέρουν ενδείξεις για την επιρροή της.

«Όταν μιλάει, ο κόσμος την ακούει — και είτε αυτό συμβαίνει επειδή μιλάει τόσο σπάνια είτε για άλλο λόγο, δεν είμαι σίγουρος, αλλά σίγουρα διαθέτει μια πλατφόρμα. Θα έπρεπε να την αξιοποιήσει περισσότερο», δήλωσε η πηγή με γνώση της κατάστασης.