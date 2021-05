Τα Φιλαράκια: Ποιος θυμάται το τελευταίο επεισόδιο της θρυλικής σειράς;

Το "The Last One", επίσης γνωστό ως "The One Where They Say Goodbye", είναι το τελευταίο επεισόδιο της θρυλικής τηλεοπτικής κωμικής σειράς "Τα Φιλαράκια (Friends)".

Το φινάλε χωρίστηκε σε δύο μέρη, στο 17ο και το 18ο επεισόδιο της 10ης σεζόν, τα οποία προβλήθηκαν ξεχωριστά. Γράφτηκαν από τους δημιουργούς της σειράς David Crane και Marta Kauffman, ενώ σκηνοθετήθηκαν από τον εκτελεστικό παραγωγό Kevin S. Bright.

Το τελευταίο επεισόδιο, που σήμανε το τέλος μιας ολόκληρης εποχής, προβλήθηκε για πρώτη φορά στις 6 Μαΐου του 2004, στο NBC στις ΗΠΑ, καταρρίπτοντας αρκετά ρεκόρ. Συγκεκριμένα, το παρακολούθησαν 52,5 εκατομμύρια τηλεθεατές, καθιστώντας το το ψυχαγωγικό πρόγραμμα με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση σε έξι χρόνια και το πέμπτο πιο προβεβλημένο φινάλε τηλεοπτικής σειράς στην ιστορία των ΗΠΑ. Επίσης, ήταν το επεισόδιο που παρακολουθήθηκε περισσότερο από οποιαδήποτε τηλεοπτική σειρά κατά τη δεκαετία του 2000 στην τηλεόραση των ΗΠΑ.

Στον Καναδά, το φινάλε προβλήθηκε ταυτόχρονα στις 6 Μαΐου 2004, στο Global, και το παρακολούθησαν 5,16 εκατομμύρια θεατές, ενώ έγινε το επεισόδιο με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση στη σειρά, αλλά και το επεισόδιο με τις περισσότερες προβολές και την υψηλότερη βαθμολογία κωμικής σειράς στον Καναδά.

Το φινάλε της σειράς κλείνει πολλές μακροχρόνιες ιστορίες. Ο Ross Geller (David Schwimmer) ομολογεί την αγάπη του για τη Rachel Green (Jennifer Aniston) και αποφασίζουν να ξαναρχίσουν τη σχέση τους. Η Monica Geller (Courteney Cox) και ο Chandler Bing (Matthew Perry) υιοθετούν δίδυμα και μετακομίζουν στα προάστια. Η τελευταία σκηνή του επεισοδίου δείχνει την παρέα να φεύγει από το θρυλικό διαμέρισμα της Monica και του Chandler για τελευταία φορά και να πηγαίνει στο Central Perk για ένα τελευταίο καφέ μαζί.

Πριν γράψουν το επεισόδιο, οι Crane, Kauffman και Bright παρακολούθησαν φινάλε από άλλες κωμικές σειρές για έμπνευση. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στα Warner Bros. Studios στο Burbank της Καλιφόρνια. Το πρώτο μέρος μαγνητοσκοπήθηκε στις 16 Ιανουαρίου και το δεύτερο μέρος στις 23 Ιανουαρίου. Το φινάλε έγινε δεκτό από τους κριτικούς και τα μέλη του καστ.

Πληροφορίες αναφέρουν πως υπήρχε η σκέψη να γυριστεί και 11η σεζόν της σειράς, ωστόσο, οι πρωταγωνιστές την απέρριψαν, καθώς προτίμησαν να μείνει ως έχει, με το "The Last One" ή "The One Where They Say Goodbye" να είναι το τελευταίο επεισόδιο.

Το τελευταίο επεισόδιο των "Friends" ήταν συγκινητικό τόσο για τους τηλεθεατές, όσο και για τους ηθοποιούς, που έκλαιγαν στα γυρίσματα. Αξίζει να σημειωθεί, πως πρόσφατα η πρωταγωνίστρια Courteney Cox παρουσίασε μια φωτογραφία - έκπληξη από τα γυρίσματα του τελευταίου επεισοδίου.

