Τα Φιλαράκια: Το "Reunion" έκανε πρεμιέρα και το twitter έκλαψε

Πρεμιέρα έκαναν στο HBO Max την Πέμπτη (27/05) "Τα Φιλαράκια", με τη θρυλική κωμική σειρά να επιστρέφει μετά από 17 ολόκληρα χρόνια στη μικρή οθόνη.

Οι τηλεθεατές είδαν ξανά τους Matthew Perry (Chandler), Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey) και David Schwimmer (Ross) στο επεισόδιο "The One With The Reunion", ενώ πέρασμα έκαναν και διάσημοι τραγουδιστές, ηθοποιοί, μοντέλα και ποδοσφαιριστές όπως η Lady Gaga, ο James Corden, η Reese Witherspoon, αλλά και οι David Beckham, Justin Bieber και BTS, μαζί με τους Cindy Crawford, Cara Delevingne, Kit Harington, Mindy Kaling και Malala Yousafzai.

Υπενθυμίζεται πως το "Friends: The Reunion" δεν αποτελεί ένα νέο επεισόδιο της σειράς, αλλά γυρίσματα στα οποία οι πρωταγωνιστές είναι οι εαυτοί τους.

Όπως είχε δηλώσει το HBO Max πριν από καιρό: "Για να αποφευχθεί οποιαδήποτε παρεξήγηση σχετικά με το τι είναι αυτό το ξεχωριστό, θέλουμε να καταστήσουμε πολύ σαφές ότι αυτό δεν είναι ένα νέο, πρωτότυπο επεισόδιο της σειράς. Οι πρωταγωνιστές θα εμφανίζονται ως οι εαυτοί τους, όχι ως οι αγαπημένοι τους χαρακτήρες".

Όπως ήταν λογικό, ακόμη και έτσι, το twitter πήρε "φωτιά". Το hashtag #FriendsReunion έγινε trend, ενώ οι περισσότεροι χρήστες εξέφρασαν την συγκίνησή τους και ανέφεραν πως δάκρυσαν βλέποντας ξανά την αγαπημένη παρέα.

Τα Φιλαράκια: Τα σχόλια στο ελληνικό twitter για το reunion

