Tales of Dung and Egg: Νέα prequel σειρά για το Game of Thrones, στα σκαριά

Το Tales of Dunk and Egg είναι μια νέα σειρά prequel του Game of Thrones και σύμφωνα με πληροφορίες του Variety, η επερχόμενη σειρά που θα μας κάνει να νοσταλγήσουμε στιγμές GoT έχει προσλάβει σεναριογραφό, σημαίνοντας την έναρξη της συγγραφής.

Ο Steve Conrad εντάχθηκε στο έργο ως συγγραφέας και εκτελεστικός παραγωγός. Η σειρά θα βασιστεί στο βιβλίο Dunk and Egg του συγγραφέα του Game of Thrones, George R.R. Martin και θα ακολουθήσει τις περιπέτειες του Ser Duncan the Tall (Dunk) και του νεαρού Aegon V Targaryen (Egg), 90 χρόνια πριν από τα γεγονότα της αρχικής σειράς Game of Thrones. Ο Martin έχει γράψει τρία βιβλία μέχρι στιγμής: The Hedge Knight, που δημοσιεύτηκε το 1998, The Sworn Sword το 2003 και The Mystery Knight το 2010.

Σύμφωνα με το Techgear, το Tales of Dunk and Egg δεν είναι επίσης το μόνο prequel των Games of Thrones, καθώς η παραγωγή του House of the Dragon βρίσκεται ήδη αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Τοποθετημένο περίπου 300 χρόνια πριν από τα γεγονότα της αρχικής σειράς του HBO, θα αφηγηθεί την ιστορία του House Targaryen και του φημισμένου εμφυλίου πολέμου Targaryen που έγινε γνωστός ως ο Dance of the Dragons. Το καστ της επερχόμενης σειράς περιλαμβάνει τους Matt Smith, Emma D'Arcy και Paddy Considine ως Targaryens, καθώς και τους Steve Toussaint, Rhys Ifans και Olivia Cooke.

Το House of the Dragon αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2022.

