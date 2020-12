Τελικός J2US: Η Αννα Βισση και το "Δέσποινα γύρνα ξανά" στη Βανδη

Η Άννα Βίσση βρέθηκε στο πλατό του Just the 2 of Us, για τον μεγάλο τελικό του παιχνιδιού.

Η εμφάνιση της "απόλυτης Ελληνίδας σταρ", αναμενόταν με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται στο ίδιο πλατό με την Δέσποινα Βανδή, με την οποία βρισκόταν σε "κόντρα" τα προηγούμενα χρόνια.

Mετά από εκατέρωθεν ακολουθήσεις στο instagram οι δύο καλλιτέχνιδες βρέθηκαν τελικά, με την Άννα Βίσση, να χαιρετά την Δέσποινα Βανδή με ένα τραγούδι του Νίκου Καρβέλα.

"Δέσποινα γύρνα ξανά", της είπε με την Δέσποινα Βανδή να απαντά με ένα χαμόγελο.

Αναφερόμενη, μάλιστα, στα μέλη της επιτροπής και την σχέση της μαζί τους, η Άννα Βίσση είπε σιβυλλικά "Με την Δέσποινα έχουμε μέλλον".

