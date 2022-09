The Chase: Αναστάτωση στο Twitter για το "Γεράκι" - "Έχουμε πάθει την πλάκα μας"

Πρεμιέρα για δεύτερη σεζόν εκανε το απόγευμα της Δευτέρας το τηλεπαιχνίδι γνώσεων "The Chase" με παρουσιάστρια τη Μαρία Μπεκατώρου, παρέα με τους αγαπημένους μας Chasers.



Μετά από μία επιτυχημένη πρώτη σεζόν, όπου το "The Chase" έγινε talk of the town στην απογευματινή ψυχαγωγική ζώνη, το τηλεπαιχνίδι που καθηλώνει το κοινό σε όλο τον κόσμο ξεκίνησε νέο κύκλο… καταδιώξεων.

Το παιχνίδι προβάλλεται καθημερινά στις 18:30 μέσα από τη συχνότητα του MEGA.

«Το Βουνό», «Το Γεράκι», «Η γυναίκα με τα μαύρα» και «Ο Αδέκαστος Επιθεωρητής» ακόνισαν τις γνώσεις τους, ανανέωσαν το look τους και είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τους παίκτες στα ίσια.

Το απόγευμα της Πέμπτης, ο "Κυνηγός" των παικτών ήταν το "Γεράκι", ο οποίος αποτελεί ίσως τον αγαπημένο "Chaser" του τηλεοπτικού κοινού.

Μεγάλη είναι η αγάπη που δέχεται το "Γεράκι" από τους χρήστες του Twitter, οι οποίοι "υποκλίνονται" κάθε απόγευμα στην εξυπνάδα, την οξυδέρκεια και τη γοητεία του.

Τόσο, στο επεισόδιο της Δευτέρας, όπου είδαμε το "Γεράκι" σε μια "συλλογική καταδίωξη", όσο και στο επεισόδιο της Πέμπτης, οι περισσότεροι χρήστες του Twitter τον εκθείασαν, με λίγους, ωστόσο, να απορούν γιατί υπάρχει τόση λατρεία προς το πρόσωπό του.

Ενδεικτικά κάποια σχόλια:

The Chase: Όσα πρέπει να ξέρεις για το "Γεράκι"

Ο Πάνος Δημάκης ή αλλιώς το "Γεράκι" μεγάλωσε στο Άστρος Κυνουρίας του νομού Αρκαδίας. Τα τελευταία 25 χρόνια ζει στον Άλιμο. Έχει σπουδάσει Αγγλική Φιλολογία και είναι μεταφραστής λογοτεχνικών και οικονομικών κειμένων. Επίσης, είναι επιμελητής σε εκδοτικό οίκο.

Του αρέσει η γυμναστική και τα ταξίδια, και λατρεύει τη μουσική. Παίζει αρμόνιο και αλτικόρνο, ενώ παλιότερα ήταν μέλος της Φιλαρμονικής του Άστρους.

Ο ίδιος έχει γράψει και εκδώσει τρία βιβλία (δύο λεξικά και ένα μυθιστόρημα βασισμένο σε αληθινή ιστορία, τις «Δεκαεπτά Κλωστές», το οποίο ετοιμάζει η Μιρέλλα Παπαοικονόμου για σενάριο). Μιλάει πολλές γλώσσες, ενώ στην εφηβεία ξεκίνησε μία δική του γλώσσα, την οποία μιλά μόνο ο ίδιος, και ακόμα την εξελίσσει.

