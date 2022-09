The Mandalorian: Η τρίτη σεζόν αποκτά το πρώτο της trailer

Η επιτυχημένη σειρά "The Mandalorian" από το σύμπαν του Star Wars απέκτησε teaser trailer για την τρίτη σεζόν της που θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2023.

Το trailer που παρουσιάστηκε κατά την Disney Expo 2023, ξεκινά με μια ανακεφαλαίωση των δύο πρώτων σεζόν πριν περάσει στο νέο υλικό που περιλαμβάνει λίγο απ' όλα και αρκετούς Mandalorians.

Από το trailer λείπει ωστόσο (Προσοχή: ακολουθεί spoiler) ο Luke Skywalker, ο οποίος είχε εμφανιστεί στο φινάλε της δεύτερης σεζόν και έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην εξέλιξη της ιστορίας.

Υπενθυμίζεται ότι τον Αύγουστο, ο ηθοποιός που υποδύεται τον Moff Gideon, Giancarlo Esposito, επιβεβαίωσε ότι η τρίτη σεζόν (που θα είναι και μεγαλύτερη) θα ξεκινήσει την παραγωγή "σύντομα", μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων για την spin-off σειρά The Book of Boba Fett. Η τέταρτη σεζόν είναι ήδη στα σκαριά.

Όπως αναφέρει το IGN στην τρίτη σεζόν θα δούμε τους Katee Sackhoff ως Bo-Katan Kryze, Emily Swallow ως "The Armorer" και Omid Abtahi ως Dr. Pershing, ενώ νέες εισαγωγές είναι αυτές των Christopher Lloyd και Tim Meadows σε άγνωστους μέχρι στιγμής ρόλους. Το τι πρόκειται να δούμε σε αυτήν το προϊδέασε το "The Book of Boba Fett", το οποίο έφερε κάποιες αποκαλύψεις και τη συνάντηση δύο μεγάλων ηρώων του σύμπαντος.

