The Rings of Power: Έρχεται η 3η σεζόν – Τι ξέρουμε για την πλοκή

Η ανακοίνωση για την ανανέωση της σειράς “The Rings of Power” για τρίτη σεζόν, έρχεται μετά από αρκετούς μήνες αναμονής.

Το Prime Video επιβεβαίωσε επίσημα την ανανέωση του “The Lord of the Rings: The Rings of Power” για τρίτη σεζόν, με τα γυρίσματα να ξεκινούν την άνοιξη στα Shepperton Studios στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η ανακοίνωση ήρθε μετά από μήνες αναμονής, καθώς οι fans περίμεναν νέα από το φινάλε της 2ης σεζόν τον Οκτώβριο.

Η νέα σεζόν θα περιλαμβάνει ένα σημαντικό χρονικό άλμα, προχωρώντας την ιστορία αρκετά χρόνια μπροστά.

ΠΡΟΣΟΧΗ – Ακολουθούν spoilers:

Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, η 3η σεζόν διαδραματίζεται στο απόγειο του War of the Elves και του Sauron, όπου ο Σκοτεινός Άρχοντας ξεκινά την κατασκευή του One Ring για να εξασφαλίσει την υπεροχή του στη μάχη και να κατακτήσει οριστικά τη Middle-earth.

Ο συγκεκριμένος πόλεμος ανήκει στη δεύτερη εποχή της Middle-earth και αποτελεί την πρώτη μεγάλη σύγκρουση του Sauron με τα ξωτικά, αρκετά πριν από το War of the Last Alliance, ο οποίος εμφανίζεται στην εισαγωγή των ταινιών The Lord of the Rings.

Όπως σημειώνουν οι Unboxholics, ανακοινώθηκαν επίσης οι σκηνοθέτες που θα αναλάβουν τα επεισόδια της νέας σεζόν. Η Charlotte Brandstrom (Shōgun), που είχε σκηνοθετήσει επεισόδια στις προηγούμενες δύο σεζόν, επιστρέφει. Επίσης, η Sanaa Hamri (The Wheel of Time), που δούλεψε σε τρία επεισόδια της 2ης σεζόν, θα επιστρέψει. Ο Stefan Schwartz (The Boys, The Walking Dead) είναι η νέα προσθήκη στη σκηνοθετική ομάδα της 3ης σεζόν.

Το “The Rings of Power” παραμένει η πιο επιτυχημένη τηλεοπτική πρεμιέρα του Prime Video, ενώ η 2η σεζόν είναι η πιο δημοφιλής σειρά της πλατφόρμας με βάση τις συνολικές ώρες προβολής Σύμφωνα με την Amazon, η σειρά έχει προσελκύσει 170 εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως και θεωρείται ένας από τους βασικούς παράγοντες για την αύξηση των Prime συνδρομών.