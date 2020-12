The Ripper: Ο serial killer γυναικών που πέθανε από κορονοϊό και η νοσηρή πατριαρχία

Ήταν 12 Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους, πριν από ένα μήνα δηλαδή, όταν ο Peter Sutcliffe άφηνε την τελευταία του πνοή στη φυλακή του Frankland στο Durham, από επιπλοκές του Covid-19 σε ηλικία 74 ετών.

Ο "Μαχαιροβγάλτης του Γιορκσάιρ" όπως είχε γίνει γνωστός, είχε ομολογήσει την ενοχή του για 13 ανθρωποκτονίες και επτά απόπειρες ανθρωποκτονίας όταν συνελήφθη το 1981. Έπασχε από υποκείμενα νοσήματα. Υπέφερε από στηθάγχη, διαβήτη και σχεδόν τύφλωση μετά από επίθεση που δέχτηκε από συγκρατούμενό του. Πέθανε στο νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με όσα είχε γράψει το BBC, είχε αρνηθεί να του χορηγηθεί θεραπεία κατά της Covid-19.

Τώρα η ζωή του "The Yorkshire Ripper" γίνεται ντοκιμαντέρ στο Netflix και ντεμπουτάρει στη χώρα μας αυτή την Τετάρτη φέρνοντας μεταξύ άλλων στην επιφάνεια, τον θεσμικό σεξισμό που είχε ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση στη σύλληψή του.

Η φρικιαστική του δράση

Μέσα σε πέντε χρόνια, από το 1975 μέχρι το 1980, ο Sutcliffe δολοφόνησε 13 γυναίκες στο Γιόρκσαϊρ και τη βορειοδυτική Αγγλία. Όλες οι επιθέσεις έγιναν στο δυτικό Γιόρκσαϊρ, ενώ δύο έγιναν στο Μάντσεστερ.

Επισήμως διαγνώστηκε με παρανοϊκή σχιζοφρένεια. Πέρασε τρεις δεκαετίες στο Νοσοκομείο Broadmoor πριν μεταφερθεί στη φυλακή του Ντάραμ το 2016, καταδικασμένος 20 φορές σε ισόβια.

Τον Αύγουστο του 1974 παντρεύτηκε τη σύζυγό του Σόνια και ένα χρόνο μετά ξεκίνησε τις δολοφονίες.

Σαν άλλους serial killers της ιστορίας, και εκείνος έλεγε πως βρίσκεται σε "αποστολή από τον Θεό" για να δολοφονεί εκδιδόμενες γυναίκες. Στα θύματά του ωστόσο περιλαμβάνονταν και γυναίκες που δεν ήταν εκδιδόμενες.

Η πρώτη δολοφονία έλαβε χώρα τον Οκτώβριο του 1975, όταν σκότωσε την 28χρονη Βίλμα Μακάν, μητέρα τεσσάρων παιδιών. Της επιτέθηκε με σφυρί και τη μαχαίρωσε 15 φορές.

Το νεότερο θύμα του ήταν μια 14χρονη κοπέλα στην οποία επιτέθηκε επίσης με σφυρί, χτυπώντας τη πέντε φορές στο κεφάλι, με την κοπέλα τελικά να καταφέρνει να επιζήσει.

Το προσωνύμιο "Μαχαιροβγάλτης" το αποκόμισε από τη "συνήθειά" του να ακρωτηριάζει γυναίκες στις οποίες επιτέθηκε, ενώ κατά το διάστημα της δράσης του, τα media έκαναν λόγο για μια άτυπη αναβίωση του "Jack the Ripper".

Η σύλληψή του έγινε εξ αιτίας ενός δικού του λάθους, τον Ιανουάριο του 1981. Ο Sutcliffe οδηγούσε με πλαστές πινακίδες ενώ στη θέση του συνοδηγού βρισκόταν μια εκδιδόμενη γυναίκα. Σε τυχαίο έλεγχο της αστυνομίας, έχασε τη ψυχραιμία του με αποτέλεσμα να προσαχθεί. Δύο 24ωρα μετά τη προσαγωγή, ομολόγησε τα εγκλήματά του.

Οι γιατροί που τον εξέτασαν διαπίστωσαν πως πάσχει από παρανοϊκή σχιζοφρένεια αλλά πολλοί υποστήριξαν πως αυτό ήταν απλά ένα τέχνασμα των δικηγόρων του ώστε να μειωθεί η ποινή του. Ωστόσο το δικαστήριο δεν έκανε δεκτή τη γνωμάτευση ως προς την τελική ποινή που του επιβλήθηκε. Μετά τη σύλληψη και την καταδίκη, η αστυνομία της Βρετανίας δέχθηκε μεγάλη κριτική από τα ΜΜΕ για την καθυστέρηση στον εντοπισμό του μανιακού δολοφόνου, καθώς τον είχαν ανακρίνει εννέα φορές μέσα στα χρόνια της δράσης του.

Τελικά, το 2006, ήρθαν στη δημοσιότητα τα πορίσματα των ερευνών της πενταετίας 1975-80, που δείχνουν πως παρότι υπήρχαν στοιχεία, οι αρχές κινήθηκαν με χαρακτηριστική διστακτικότητα.

Στο πολυαναμενόμενο ντοκιμαντέρ του Netflix (σκηνοθεσία και παραγωγή Jesse Vile και Ellena Wood του "Don’t F**k With Cats") -που έρχεται να προστεθεί στα πλούσια crime stories της πλατφόρμας- θα δούμε πληροφορίες για τις τότε έρευνες της αστυνομίας, αλλά και μαρτυρίες από μέλη οικογενειών των θυμάτων. Το τρέιλερ κυκλοφόρησε στο Twitter με τα ονόματα των 13 θυμάτων.

Η σειρά αναπτύσσεται σε τέσσερα επεισόδια και στηλιτεύει τα στερεότυπα της εποχής που έπαιξαν ρόλο στην καθυστέρηση των ερευνών και της σύλληψης του serial killer.

Την ίδια ώρα το ITV ετοιμάζει επίσης σειρά που αναφέρεται στον Peter Sutcliffe με τον George Kay (Criminal, Netflix) να έχει αναλάβει την παραγωγή. "Θέλουμε να εστιάσουμε σε εκείνες τις γυναίκες που είχαν μιλήσει αλλά δεν τους είχαν δώσει σημασία. Αυτή δεν είναι η ιστορία του Ripper που καταγόταν από το Yorkshire, αλλά η ιστορία του πώς το Yorkshire κατέρρευσε εξ αιτίας αυτής της ιστορίας", δήλωσε ο ίδιος.

Η σειρά του ITV θα αποτελείται από έξι επεισόδια και βασίζεται στο βιβλίο "Wicked Beyond Belief: The Hunt for the Yorkshire Ripper".

Εκείνες που επέζησαν

Αξίζει να σημειωθεί πως οι γυναίκες που επιβίωσαν από τον φονιά, υπεβλήθησαν σε διαδοχικές επεμβάσεις και αντιμετώπισαν χρόνια προβλήματα όπως απώλεια μνήμης, ενώ αναγκάζονταν να αλλάξουν το κούρεμά τους για να μη φαίνονται οι ουλές τους.

Η Marcella Claxton επέζησε αλλά έχασε το παιδί που κυοφορούσε, υπέφερε από κατάθλιψη, πονοκεφάλους, ζαλάδες. Άλλες γυναίκες έχασαν την επιμέλεια των παιδιών τους καθώς κρίθηκε πως δεν είχαν σώας τας φρένας.

Η 16χρονη τότε Theresa Sykes επέζησε γιατί ο Sutcliffe νόμιζε πως την είχε αποτελειώσει. "Κοιμόμουν πάντα με ένα μαχαίρι κάτω από το μαξιλάρι για πολλά χρόνια" έχει εξομολογηθεί η ίδια, ενώ χώρισε με τον άντρα της, και πατέρα του παιδιού της, λόγω των φοβιών που αντιμετώπιζε.

Η Olive Smelt έχει δηλώσει πως "δεν μπορούσα να αντέξω κανέναν άντρα. Απέρριψα τον άνθρωπο που ήμουν μαζί". Η ίδια επέλεξε να εργαστεί σε ανδροκρατούμενο περιβάλλον, σε ξενώνα που φιλοξενούσε κυρίως άνδρες, για να προσπαθήσει να νικήσει τους φόβους και τα τραύματά της. "Ξέρω πως δεν θα ανακτήσω ποτέ το φυσιολογικό. Αλλά προσπάθησα", έχει πει.

Η Anna Rogulskyj, δήλωνε πως φοβόταν να βγει από το σπίτι της γιατί αισθανόταν δακτυλοδεικτούμενη. "Μερικές φορές εύχομαι να είχα πεθάνει στην επίθεση" έχει αναφέρει σχετικά με το δράμα που έζησε.

Η φοιτήτρια το 1980 και καλλιτέχνιδα σήμερα, Mo Lea, χτυπήθηκε από τον Sutcliffe, ωστόσο το περιστατικό δεν συνδέθηκε επίσημα μαζί του. "Διαγνώστηκα με μετατραυματική διαταραχή άγχους και υπάρχουν πολλά πράγματα με τα οποία αγωνίζομαι μέσα μου. Αφού επέζησα, τώρα πια τίποτα δεν μπορεί να με "σπάσει", να με καταστρέψει", έχει πει η ίδια από τη δική της μεριά.

Το τραγικό της υπόθεσης που αναδεικνύει τον μισογυνισμό της εποχής, είναι ότι η αστυνομία του Γιορκσάιρ αποφάσισε να τις χωρίσει σε δύο ομάδες: "Οι πόρνες" και "οι αξιοσέβαστες". Οι ντέτεκτιβ της εποχής μιλούσαν για θύματα που ήταν γυναίκες "με χαλαρή ηθική". Προφανώς, αυτές οι αναπαραστάσεις είχαν ως αποτέλεσμα να αργήσουν να προχωρήσουν και οι έρευνες με αποτέλεσμα να δολοφονηθούν περισσότερες σεξεργάτριες, μικρά κορίτσια, νεαρές που έπεσαν στο νοσηρό δρόμο του serial killer. Τα ΜΜΕ της εποχής έφτασαν μάλιστα στο σημείο να αντιμετωπίζουν όλα τα θύματα του "άγνωστου μακελάρη" ως πόρνες.

Παρά τις σωματικές και ψυχικές τους πληγές, όλες οι επιζήσασες συνεργάστηκαν με την αστυνομία για να εντοπιστεί ο φονιάς. Οι μαρτυρίες του κρίθηκαν "αναξιόπιστες". Η τιμή τους δεν αποκαταστάθηκε ποτέ και αν ο Sutcliffe δεν υπέπεπτε σε ένα δικό του σφάλμα, ίσως να μην είχε συλληφθεί ποτέ.

