Τηλεοπτικές πρεμιέρες: Τα νέα ριάλιτι και οι σειρές μυθοπλασίας που αναμένουμε το 2021

Το 2020 είδαμε μια ισχυρή μάχη ανάμεσα στα παντός είδους ριάλιτι και τις ελληνικές σειρές μυθοπλασίας, η οποία συνεχίστηκε με την έλευση του 2021. Στις αρχές της χρονιάς είχαμε τη δυναμική επιστροφή του “Survivor 4” στον ΣΚΑΙ και πρόσφατα την έναρξη του “MasterChef 5”, ενώ στον ανταγωνισμό μπήκαν δύο νέες σειρές μυθοπλασίας από το MEGA, η «Έξαψη» και το «Σχεδόν Ενήλικες», καθώς και το σίριαλ «Έρωτας με διαφορά» στο Star που έκανε πρεμιέρα μόλις πριν από μερικές μέρες.

ADVERTISING

Τόσο η μυθοπλασία όσο και τα ριάλιτι έχουν τη δική τους δυναμική, σημειώνοντας υψηλά νούμερα τηλεθέασης, ενώ οι τηλεοπτικοί σταθμοί «επενδύουν» συνεχώς σε νέα προγράμματα και των δύο ειδών. Πλέον, όλα τα ιδιωτικά κανάλια έχουν μπει στον ανταγωνισμό, ενώ ακόμη και η ΕΡΤ έκανε θετικά τηλεοπτικά βήματα φέτος, εντάσσοντας στο πρόγραμμά της τρεις αξιόλογες ελληνικές σειρές.

Για κάποιους σταθμούς το β’ μισό της τηλεοπτικής σεζόν ξεκίνησε εδώ και αρκετές βδομάδες, ωστόσο, άλλοι φυλάνε «άσσους στο μανίκι» και πρόκειται να παρουσιάσουν τα καινούργια τους projects το αμέσως επόμενο διάστημα. Τον Φεβρουάριο, καθώς και την άνοιξη του 2021, αναμένονται αρκετές τηλεοπτικές πρεμιέρες που αφορούν ριάλιτι, talent shows, κωμικές και δραματικές σειρές μυθοπλασίας. Αξίζει να σημειωθεί, όσον αφορά τα ριάλιτι, πως παρατηρείται μια διάθεση για αναβίωση και επαναφορά παλαιότερων επιτυχημένων projects.

Πάντως, τα νέα προγράμματα που θα δούμε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, αναμένεται να «ανακατέψουν την τράπουλα» στην prime time ζώνη και να αλλάξουν τις ισορροπίες στα νούμερα τηλεθέασης, καθώς θα προβάλλονται απέναντι από ανταγωνιστικά projects, εκ των οποίων ορισμένα σημειώνουν ήδη μεγάλη επιτυχία. Τέλος, τα κανάλια δεν επαναπαύονται και σχεδιάζουν ήδη τα προγράμματα που θέλουν να παρουσιάσουν το φθινόπωρο του 2021, με αρκετές ενδιαφέρουσες ιδέες να έχουν πέσει στο τραπέζι.

Τι έρχεται την άνοιξη του 2021

House of Fame – ΣΚΑΙ

Το "House of Fame θα είναι μία τηλεοπτική μουσική ακαδημία στα πρότυπα του θρυλικού "Fame Story", που θα κληθεί να βρει και να "εκπαιδεύσει" τις καλύτερες φωνές της Ελλάδας. Θα δούμε 18 παίκτες, που θα μένουν στο πρώην σπίτι του "Big Brother", το οποίο έχει διαμορφωθεί για τις ανάγκες του νέου project, γι' αυτό και έχουν δημιουργηθεί νέα δωμάτια όπως αίθουσα φωνητικής, χορού κλπ.

Την παρουσίαση των live έχει αναλάβει η Ελένη Φουρέιρα, ενώ οι κριτές του σόου θα είναι οι τραγουδιστές Γιάννης Πλούταρχος και Καίτη Γαρμπή, ο γνωστός συνθέτης και στιχουργός Φοίβος και ο CEO της δισκογραφικής εταιρείας Panik, Γιώργος Αρσενάκος. Οι κριτές θα βαθμολογούν την επίδοση των διαγωνιζομένων και το κοινό θα μπορεί μέσω ψηφοφορίας να κρατήσει ή να διώξει κάποιον παίκτη, μέχρι να αναδειχθεί ο τελικός νικητής.

Καθηγητές της ακαδημίας θα είναι ο Πάνος Μεταξόπουλος (διευθυντής), η Πέννυ Μπαλτατζή (καθηγήτρια φωνητικής), η Τσάλι Τζένινγκς (υπεύθυνη για τις χορογραφίες) και ο Απόστολος Μητρόπουλος (υπεύθυνος για το styling των διαγωνιζόμενων).

Πρεμιέρα / Προβολή: 15 Φεβρουαρίου 2021. Καθημερινά στις 18:00 - 20:00. Τα live θα μεταδίδονται κάθε Παρασκευή βράδυ.

The Battle of the Couples – ALPHA

Πρόκειται για το νέο ριάλιτι αγάπης του Alpha, το οποίο αποτελεί τηλεοπτική μεταφορά του format, που δημιουργήθηκε αρχικά από την Ah! Productions για το γαλλικό TFX. Στο "The Battle of the Couples" θα πρωταγωνιστήσει η δράση, ο ανταγωνισμός, η αγάπη, ο θυμός, η ζήλεια, ενώ τα ζευγάρια έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τον δεσμό τους και ν’ αποδείξουν ότι η αγάπη τους είναι ανίκητη. Ο καθένας θα πρέπει να αποδείξει μέχρι πού θα έφτανε για να είναι με το άλλο του μισό.

Θα χρειαστεί να χαράξουν στρατηγική, να συνδυάσουν τη λογική με το συναίσθημα και ν' αποδείξουν ότι είναι "δυνατοί" σε όλα τα επίπεδα. Κάποια ζευγάρια είναι χρόνια μαζί, άλλα ερωτεύτηκαν πρόσφατα, όμως όλοι τους έχουν κάτι κοινό: είναι πεπεισμένοι ότι είναι φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον κι η αγάπη τους είναι άτρωτη!

Κάθε εβδομάδα, τα ζευγάρια θα ανταγωνίζονται σε δοκιμασίες κάθε είδους, προκειμένου να παραμείνουν στο παιχνίδι. Θα κάνουν εχθρούς, αλλά και συμμάχους και θα πρέπει να στηριχθούν και σ’ αυτούς για να προχωρήσουν. Τα θεμέλια της αγάπης κάθε ζευγαριού θα δοκιμαστούν και στο τέλος μόνο ένα ζευγάρι θα καταφέρει να πάρει έως 100.000 ευρώ.

Παρουσιαστής θα είναι ο Παναγιώτης Βασιλάκος, ο Έλληνας εργένης που γνωρίσαμε στο "Bachelor", ενώ η Σάσα Σταμάτη θα έχει τον ρόλο της Coach και θα βρίσκεται στο πλευρό των ζευγαριών.

Πρεμιέρα / Προβολή: Φεβρουάριος 2021. Καθημερινά στις 23:00.

Η Φάρμα – ΑΝΤ1

Μετά από σχεδόν δύο δεκαετίας, επιστρέφει το γνωστό ριάλιτι εγκλεισμού "Φάρμα", το οποίο είχε προβληθεί για πρώτη φορά το 2002 με παρουσιαστή τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, ενώ είχε ακολουθήσει και ένας κύκλος με celebrities, που είχε τίτλο "Η Φάρμα των Επωνύμων".

Το ριάλιτι θα επανέλθει ανανεωμένο και με αρκετές αλλαγές, μέσα από το κανάλι του ΑΝΤ1 αυτή τη φορά, ωστόσο, το κύριο concept θα παραμείνει το ίδιο και θα είναι το εξής: Δύο ομάδες παικτών καλούνται να επιβιώσουν σε μια απομονωμένη φάρμα, μακριά από τις σύγχρονες συνθήκες ζωής. Για παράδειγμα δεν θα έχουν ρεύμα. Οι παίκτες θα καλλιεργούν χωράφια και θα εκτρέφουν ζώα, ενώ οι δύο ομάδες πριν το τέλος θα γίνουν μία και από εκεί θα προκύψει ο νικητής.

Μέχρι στιγμής, οι έξι celebrities που έχουν "κλειδώσει" είναι οι ηθοποιοί Στράτος Τζώρτζογλου, Θανάσης Βισκαδουράκης και Μιχάλης Ιατρόπουλος, ο παρουσιαστής Θανάσης Πάτρας, η πρώην Survivor Ειρήνη Κολλιδά και η πρώην παίκτρια του GNTM και αγρότισσα, Μαρία Μιχαλοπούλου.

Παρουσιαστής θα είναι ο Σάκης Τανιμανίδης, ενώ το έπαθλο για τον μεγάλο νικητή θα είναι 50.000 ευρώ και ένα αυτοκίνητο αξίας 25.000 ευρώ.

Πρεμιέρα / Προβολή: Μάρτιος 2021. Πληροφορίες κάνουν λόγο για μετάδοση στις 20:00 και για 6 επεισόδια την βδομάδα.

All Star Your Face Sounds Familiar - ΑΝΤ1

Το επιτυχημένο show μεταμφιέσεων του ΑΝΤ1 επιστρέφει για έβδομη χρονιά, με τους καλύτερους των καλύτερων. Οι δέκα "παλιοί" συμμετέχοντες που θα δούμε θα είναι οι: Μπέττυ Μαγγίρα, Ματθλίδη Μαγγίρα, Κώστας Δόξας, Ησαΐας Ματιάμπα, Θανάσης Αλευράς, Κατερίνα Στικούδη, Ίαν Στρατής, Τάνια Μπρεάζου, Λευτέρης Ελευθερίου και Κρατερός Κατσούλης.

Η Μαρία Μπεκατώρου θα βρίσκεται ξανά στην παρουσίαση, ενώ φέτος η κριτική επιτροπή αλλάζει και θα δούμε τους Τάκη Ζαχαράτο, Μιχάλη Ρέππα, Κατερίνα Παπουτσάκη και Κωστή Μαραβέγια.

Η πρεμιέρα του All Star YFSF ήταν προγραμματισμένη για τις 14 Φεβρουαρίου, ωστόσο αναβλήθηκε γιατί εντοπίστηκε κρούσμα κορονοϊού σε εργαζόμενο της παραγωγής και υπάρχει ενδεχόμενο να ξεκινήσει μία βδομάδα μετά.

Πρεμιέρα / Προβολή: 21 Φεβρουαρίου η πιθανή νέα ημερομηνία. Θα προβάλλεται κάθε Κυριακή στις 21:00.

Σιωπηλός Δρόμος – MEGA

Η Μελίνα Τσαμπάνη και ο Πέτρος Καλκόβαλης, το αγαπημένο συγγραφικό δίδυμο των "Άγριων Μελισσών" που σημείωσαν πρωτοφανή επιτυχία στον ΑΝΤ1 με την δραματική σειρά εποχής, αλλάζουν τηλεοπτική "στέγη". Οι σεναριογράφοι "μετακομίζουν" στο MEGA, όπου θα παρουσιάσουν τον "Σιωπηλό Δρόμο", μία μίνι σειρά μυστηρίου σε σκηνοθεσία Βαρδή Μαρινάκη.

Η συγγραφέας και σεναριογράφος Μελίνα Τσαμπάνη ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΛΕΚΗΣ / PAPADAKIS PRESS

Η ιστορία θα επικεντρώνεται στην απαγωγή 9 παιδιών, εύπορων και ισχυρών οικογενειών, η οποία θα ταράξει ολόκληρη τη χώρα. Οι οικογένειές τους αδυνατούν να διαχειριστούν το σοκ τους, ενώ μια δημοσιογράφος πρόκειται να βρεθεί στο επίκεντρο των γεγονότων και να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Η εξαφάνιση των παιδιών θα φέρει μια σειρά από αποκαλύψεις.

Πρόκειται για ένα αγωνιώδες αστυνομικό δράμα με 13 επεισόδια, στο οποίο θα δούμε τους: Χρήστο Λούλη, Μυρτώ Αλικάκη, Δημήτρη Λάλο, Πηνελόπη Τσιλίκα, Ανθή Ευστρατιάδου, Αντώνη Καφετζόπουλο, Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου, Νικόλα Παπαγιάννη, Βίκυ Παπαδοπούλου, Γιάννος Περλέγκα, αλλά και τη Χριστίνα Χειλά - Φαμέλη που έπαιζε τη Θεοδοσία στις "Άγριες Μέλισσες".

Πρεμιέρα / Προβολή: Απρίλιος 2021. Δεν έχουν γίνει γνωστές οι μέρες μετάδοσης.

Ζακέτα να πάρεις - ΕΡΤ

Πρόκειται για τη νέα κωμωδία καταστάσεων της ΕΡΤ, η οποία πήρε φόρα με τις σειρές μυθοπλασίας φέτος, αφού έχει εντάξει ήδη τρεις στο πρόγραμμά της. Κεντρικό θέμα της σειράς θα είναι η πολυσυζητημένη σχέση μάνας-γιου με πρωταγωνίστριες τις απολαυστικές Ελένη Ράντου, Δάφνη Λαμπρόγιαννη και Φωτεινή Μπαξεβάνη.

Ελένη Ράντου, Φωτεινή Μπαξεβάνη, Δάφνη Λαμπρόγιαννη PAPADAKIS PRESS

Τη σκηνοθεσία της σειράς υπογράφει ο Αντώνης Αγγελόπουλος, ο οποίος έχει αφήσει τη σφραγίδα του σε μερικές από τις πιο επιτυχημένες ταινίες και σειρές της ελληνικής τηλεόρασης (Είσαι το ταίρι μου, Παρά πέντε, Σαββατογεννημένες, Safe Sex, κ.ά.), ενώ το σενάριο είναι του Νίκου Μήτσα (Το σόι σου, Σπίτι είναι κ.ά).

Η σειρά παρουσιάζει την Ελληνίδα μάνα μέσα από διάφορες τραγελαφικές καταστάσεις και το σενάριο έχει ως εξής: Η Αριστέα, η αδελφή της Δέσποινα και η κολλητή της, Φούλη, κατεβαίνουν στην Αθήνα για μια σύντομη επίσκεψη στους μοναχογιούς τους, που μάλλον θα κρατήσει λίγο… παραπάνω.

Πρεμιέρα / Προβολή: Απρίλιος 2021. Δεν έχουν γίνει γνωστές οι μέρες μετάδοσης.

Νέες σειρές το φθινόπωρο του 2021

Η Γη της Ελιάς – MEGA

Ο δημιουργός των επιτυχημένων σειρών "Μπρούσκο", "Δίδυμα Φεγγάρια", "Το Τατουάζ" ολοκληρώνει την τελευταία του σειρά "8 Λέξεις" στον ΣΚΑΙ και "μετακομίζει" στο MEGA. Ο ηθοποιός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης Ανδρέας Γεωργίου υπέγραψε μαζί με τη δημιουργική του ομάδα αποκλειστική συνεργασία με το κανάλι και εκεί θα τον δούμε την νέα τηλεοπτική σεζόν με φιλόδοξα projects.



Ο σκηνοθέτης, ηθοποιός, σεναριογράφος Ανδρέας Γεωργίου ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΤΑΡΙΛΑΣ / PAPADAKIS PRESS

Ένα από αυτά θα είναι η νέα δραματική σειρά "Η Γη της Ελιάς", την οποία το MEGA θα εντάξει στην prime time ζώνη του. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο ίδιος, ενώ το σενάριο ανήκει στη Βάνα Δημητρίου, τη σεναριογράφο με την οποία έχουν σημειώσει μεγάλες τηλεοπτικές επιτυχίες. Μαζί τους θα είναι και ο Κούλης Νικολάου, που συμπληρώνει το "εκρηκτικό" τρίδυμο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, στη "Γη της Ελιάς" θα παίξουν η Λυδία Κονιόρδου, ο Νίκος Γαλανός, η Άντζελα Γκερέκου και η κόρη της Εβελίνας Παπούλια, Αφροδίτη Λιάντου. Επίσης, μάλλον θα δούμε και δύο ηθοποιούς που έκαναν guest στις "8 Λέξεις", τον Μάξιμο Μουμούρη και τον Τάσο Ιορδανίδη.

Πρεμιέρα / Προβολή: Φθινόπωρο 2021. Δεν έχουν γίνει γνωστές οι μέρες μετάδοσης.

Καρτ Ποστάλ - ΕΡΤ

"Καρτ Ποστάλ" θα είναι το όνομα της νέας σειράς μυθοπλασίας της ΕΡΤ, μιας από τις πιο φιλόδοξες παραγωγές που έχουν προβληθεί ποτέ από την δημόσια τηλεόραση. Η σειρά αποτελείται από 12 αυτοτελείς ιστορίες, οι οποίες βασίζονται στα βιβλία "Cartes Postales from Greece" και "The Last Dance" της βραβευμένης Βρετανίδας -αλλά και με ελληνική υπηκοότητα- συγγραφέως Βικτόρια Χίσλοπ.

Βικτόρια Χίσλοπ ΕΡΤ

Τα γυρίσματα έχουν ξεκινήσει ήδη στην Κρήτη, ενώ πρωταγωνιστής -και συνδετικός κρίκος- της σειράς θα είναι ο Ανδρέας Κωνσταντίνου, ο αγαπημένος ηθοποιός που ενσάρκωσε τον Σέργιο στις "Άγριες Μέλισσες" και που έχει συμμετάσχει στις ταινίες εποχής "Μικρά Αγγλία", "Συννεφιασμένη Κυριακή", "Τελευταίο σημείωμα", "Ευτυχία" κ.ά.

Ο Ανδρέας Κωνσταντίνου θα είναι ο κεντρικός ήρωας, ο Τζόζεφ, ο οποίος κατοικεί στη Βρετανία και αποφασίζει να επιστρέψει στην πατρίδα του. Μέσα από την οδύσσειά του, ανακαλύπτουμε έναν διαφορετικό κόσμο, έναν νέο για εκείνον πολιτισμό. Ένα παζλ από διαφορετικές ιστορίες, συναντήσεις, περιπλανήσεις και περιπέτειες συνθέτουν την εικόνα της σημερινής Ελλάδας, που τόσο αγαπά η συγγραφέας.

Τη σκηνοθεσία θα υπογράφει ο Γιώργος Παπαβασιλείου, o οποίος έχει ξεχωρίσει για τις δουλειές του στο εξωτερικό, ενώ την τηλεοπτική διασκευή του σεναρίου της σειράς έχουν αναλάβει, μαζί με τη συγγραφέα, ο Νίκος Απειρανθίτης, η Αλεξάνδρα Κατσαρού (Αλεξάνδρα Κ*) και η Δώρα Μασκλαβάνου. Σκηνογράφος είναι η Πηνελόπη Βαλτή και ενδυματολόγος η Μάρλι Αλιφέρη. Η παραγωγή θα είναι πρωτοποριακή για τα δεδομένα της χώρας, καθώς θα χρησιμοποιηθούν οι πλέον σύγχρονες τεχνικές μέθοδοι.

Πρεμιέρα / Προβολή: Φθινόπωρο 2021. Δεν έχουν γίνει γνωστές οι μέρες μετάδοσης.

Συμπέθεροι από τα Τίρανα – MEGA

Το επιτυχημένο συγγραφικό δίδυμο Μιχάλης Ρέππας και Θανάσης Παπαθανασίου ετοιμάζεται να μεταφέρει στην τηλεόραση και, συγκεκριμένα, στο MEGA μία από τις πιο επιτυχημένες θεατρικές παραστάσεις του. Η απολαυστική κωμωδία "Συμπέθεροι από τα Τίρανα" είχε γίνει sold out πολλές σεζόν και αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά θεατρικά έργα τους.

Η τηλεοπτική σειρά έρχεται στο MEGA περίπου 25 χρόνια μετά την προβολή του τελευταίου επεισοδίου του "Δις Εξαμαρτείν" στο Μεγάλο Κανάλι. Το σίριαλ θα έχει περί τα 24-25 επεισόδια, ενώ οι Ρέππας - Παπαθανασίου δεν έχουν ακόμη διαλέξει τους πρωταγωνιστές. Ωστόσο, πληροφορίες θέλουν τη Βίκυ Σταυροπούλου και τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη να συμμετέχουν στη σειρά.

Πρεμιέρα / Προβολή: Φθινόπωρο 2021. Δεν έχουν γίνει γνωστές οι μέρες μετάδοσης.

Στα σκαριά οι συνέχειες των ριάλιτι

Bachelor 2 - ALPHA

Το "Bachelor" που είδαμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα πέρυσι στον Alpha, σημείωσε τεράστια επιτυχία γι' αυτό και το κανάλι αποφάσισε να προχωρήσει στον δεύτερο κύκλο. Ο εργένης Παναγιώτης Βασιλάκος και η παίκτρια Νικολέτα Τσομπανίδου έγιναν ζευγάρι και αμέσως μετά το πέρας του μεγάλου τελικού, δόθηκε στη δημοσιότητα το trailer για το "Bachelor 2".

Οι δηλώσεις συμμετοχής έχουν ήδη ανοίξει και αναμένεται να είναι πάρα πολλές, αφού η επιτυχία του ριάλιτι αγάπης ήταν πρωτοφανής. Το κανάλι βρίσκεται σε αναζήτηση του επόμενου Έλληνα "Bachelor" χωρίς, ωστόσο, να έχει καταλήξει στο πρόσωπο. Υπάρχουν, πάντως, σκέψεις και το ριάλιτι "Bachelorette", όπου οι ρόλοι αντιστρέφονται και αντί για υποψήφιες νύφες, έχουμε υποψήφιους γαμπρούς.

Πρεμιέρα / Προβολή: Φθινόπωρο 2021. Δεν έχουν γίνει γνωστές οι μέρες μετάδοσης.

Big Brother 2 - ΣΚΑΙ

Το "Big Brother" επέστρεψε πέρυσι μετά από 20 περίπου χρόνια στην τηλεόραση και αποτέλεσε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ριάλιτι της προηγούμενης σεζόν. Μετά τη μεγάλη επιτυχία που είχε, ο ΣΚΑΙ σκέφτεται να επανέλθει με τον δεύτερο κύκλο, καθώς, άλλωστε, έχει εξασφαλίσει τα δικαιώματα του προγράμματος για 3 χρόνια.

Big Brother ΣΚΑΙ

Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό αν το "Big Brother 2" θα είναι με απλούς πολίτες ή με celebrities, καθώς είχε "πέσει" κι αυτή η πρόταση στο τραπέζι κάποια στιγμής. Οι πληροφορίες, πάντως, θέλουν τα γυρίσματα να ξεκινούν τον Αύγουστο 2021, ενώ υπάρχει ενδεχόμενο ο Χάρης Βαρθακούρης να μην είναι στο "τιμόνι" του ριάλιτι, όπως και ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

Πρεμιέρα / Προβολή: Φθινόπωρο 2021. Δεν έχουν γίνει γνωστές οι μέρες μετάδοσης.

GNTM 4 - STAR

Το GNTM απέδειξε τις προηγούμενες χρονιές ότι έχει πολύ δυναμική παρουσία στην ελληνική τηλεόραση και πως διαθέτει φανατικό τηλεοπτικό κοινό. Οι αλλαγές που είδαμε στο GNTM 3, τόσο στο concept που περιελάμβανε αγόρια και κορίτσια, όσο και στην κριτική επιτροπή με την αποχώρηση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου και τον νέο ρόλο της Ζενεβιέβ Μαζαρί, δεν επηρέασαν την τηλεθέαση, παρά την απογείωσαν.

Αμέσως μετά τον μεγάλο περσινό τελικό του ριάλιτι μοντέλων του Star, κυκλοφόρησε το επίσημο trailer για τον νέο κύκλο και άνοιξαν οι συμμετοχές για το GNTM 4. Έτσι, ακόμη κι αν δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες για τον τέταρτο κύκλο, φαίνεται πως το κανάλι έχει δεσμευτεί για τη συνέχειά του από τη νέα σεζόν.

Πρεμιέρα / Προβολή: Φθινόπωρο 2021. Δεν έχουν γίνει γνωστές οι μέρες μετάδοσης.

J2US 3 - OPEN

Μετά την επιτυχημένη του πορεία την προηγούμενη χρονιά, με αποκορύφωμα την σύμπραξη επί σκηνής της Άννας Βίσση και της Δέσποινας Βανδή που έγινε viral, ο Νίκος Κοκλώνης επιθυμεί να συνεχίσει το "J2US" για τρίτη σεζόν, ωστόσο, επικρατεί σύγχυση σχετικά με την υλοποίηση και την έναρξή του.

OPEN

Οι πρώτες πληροφορίες ήθελαν το "J2US" να βγαίνει στον "αέρα" αυτή την περίοδο, δηλαδή τον Μάρτιο 2021, και όχι την επόμενη σεζόν. Παρόλα αυτά, δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη ενημέρωση σχετικά με την πορεία του σχεδιασμού και, έτσι, παραμένει άγνωστο το πότε θα το δούμε στην τηλεόραση.

Πρεμιέρα / Προβολή: Μάρτιος 2021 ή Φθινόπωρο 2021. Δεν έχουν γίνει γνωστές οι μέρες μετάδοσης.

Ιδέες για τη νέα σεζόν

I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!

Πρόκειται για ριάλιτι επιβίωσης που παίζεται στο εξωτερικό, ενώ στην Ελλάδα πήρε τα δικαιώματα η εταιρεία παραγωγής Barking Well Media του Νίκου Κοκλώνη. Σύμφωνα με το concept, 12 αναγνωρίσιμα πρόσωπα καλούνται να επιβιώσουν σε μία ζούγκλα και να υποβάλλονται σε διάφορες δοκιμασίες που προκαλούν τρόμο και γέλιο ταυτόχρονα. Το επικρατέστερο πρόσωπο για την παρουσίαση είναι ο Γιώργος Αγγελόπουλος (Ντάνος), νικητής του πρώτου "Survivor".

Fame Story

Το διάσημο ριάλιτι μουσικής "Fame Story" που προβλήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2002, υπάρχει περίπτωση να επιστρέψει στη μικρή οθόνη. Διερευνητικές κινήσεις για την επαναφορά του project έχει κάνει ο Νίκος Κοκλώνης, ενώ ο γνωστός τραγουδιστής και πρώην παίκτης του "Fame Story" Κώστας Καραφώτης, ο οποίος συνεργάζεται μαζί του στην Barking Well Media, έχει δηλώσει πως το ενδεχόμενο παραμένει ανοιχτό.

Η Στιγμή της Αλήθειας

Μετά το "Big Brother", ο Ανδρέας Μικρούτσικος υπέγραψε συνεργασία τον Νίκο Κοκλώνη και την εταιρεία Barking Well Media, οπότε αναμένεται να τον δούμε σε ένα νέο project. Μια από τις ιδέες που έχουν "πέσει" στο τραπέζι, είναι η επιστροφή του ριάλιτι - τηλεπαιχνιδιού "Η Στιγμή της Αλήθειας" που είχαμε δει στον ΑΝΤ1 με παρουσιάστρια την Ευγενία Μαλωνίδου τη διετία 2008 - 2009. Πρόκειται για ένα αμφιλεγόμενο πρόγραμμα, που είχε δεχτεί και πρόστιμο από το ΕΣΡ.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Διαβάστε τις Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του News247.gr.