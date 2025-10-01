Τηλεθέαση: Η σκληρή μάχη για την πρωτιά και η ανατροπή στο γενικό σύνολο

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα νούμερα τηλεθέασης της Prime Time, όπου σημειώθηκε σκληρή μάχη για την κορυφή. Η σειρά που κατάκτησε τη δεύτερη θέση στο γενικό σύνολο και την έκτη στο δυναμικό.

Μεγάλος ανταγωνισμός σημειώθηκε στα νούμερα τηλεθέασης το βράδυ της Τρίτης (30/9), με τις τηλεοπτικές σειρές και τα ριάλιτι να διεκδικούν την κορυφή.

Η μυθοπλασία, όπως ήταν αναμενόμενο, κράτησε το ενδιαφέρον του κοινού, καταγράφοντας τα υψηλότερα ποσοστά και αφήνοντας πίσω τα υπόλοιπα προγράμματα.

Συγκεκριμένα, στο δυναμικό κοινό το Porto Leone πήρε την πρωτιά με μέσο όρο 14,8%, ενώ και στο γενικό σύνολο πάτησε κορυφή με 17,5%.

Στο δυναμικό κοινό ακολούθησε ο Άγιος Έρωτας με 12,3% αλλά όσον αφορά το γενικό σύνολο η σειρά βρέθηκε στην τρίτη θέση με 15,5%, με την Γη της Ελιάς να τα πηγαίνει εξαιρετικά και να σημειώνει ποσοστό 15,9%, κατακτώντας τη δεύτερη θέση.

Η τηλεθέαση αναλυτικά

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Porto Leone – 14,8%

Άγιος Έρωτας – 12,3%

Σέρρες – 11,1%

Grand Hotel – 10,6%

Φάρμα – 9,3%

Γη της Ελιάς – 8,7%

Exathlon – 5,8%

Ηλέκτρα – 4,2%

Το Παιδί – 2%

Καλά θα πάει κι αυτό – 1,2%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ