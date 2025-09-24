Τηλεθέαση: Το κοινό μίλησε – Η σειρά που κέρδισε την πρωτιά

Δύο ήταν οι πρεμιέρες που περίμενε το κοινό το βράδυ της Τρίτης (24/9) αλλά η σειρά που ανέβηκε στην πρώτη θέση του πίνακα τηλεθέασης ήταν μία.

Ακόμα μια “μάχη” δόθηκε εχθές στην prime time ζώνη μεταξύ των σειρών που κάνουν πρεμιέρα και αυτών που επιστρέφουν με νέα σεζόν.

Η νέα δραματική σειρά του Alpha, «Porto Leone», έκανε την εμφάνισή της για πρώτη φορά στους δέκτες μας την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου και κατάφερε να κατακτήσει την κορυφή της τηλεθέασης, σημειώνοντας εντυπωσιακά ποσοστά.

Συγκεκριμένα, η σειρά κατάφερε να συγκεντρώσει μέσο όρο 19,1% στο δυναμικό κοινό και 19,3% στο γενικό σύνολο, αφήνοντας πίσω της τους υπόλοιπους ανταγωνιστές.

Στο δυναμικό κοινό, στη δεύτερη θέση βρέθηκε η «Φάρμα» με 10,3%, ενώ η «Γη της Ελιάς» ακολούθησε με 10%.

Απαρατήρητη δεν πέρασε και η πολυαναμενόμενη επιστροφή της σειράς του Γιώργου Καπουτζίδη, «Σέρρες», που απέσπασε πολύ θετικά σχόλια από τους χρήστες του “Χ” και συγκέντρωσε 8,6%.

Το «Grand Hotel» σημείωσε 7,6%, το ριάλιτι «Exathlon» 6,1%, το «Παιδί» 3,2%, το «Καλά θα πάει κι αυτό» 3,1% και η σειρά «Ηλέκτρα» 1,7%.

Στο γενικό σύνολο, τη δεύτερη θέση κατέλαβε η «Γη της Ελιάς» με 18,3%, το «Grand Hotel» με 13,3% και οι «Σέρρες» με 7,8%.

Η «Φάρμα» σημείωσε 7,4%, το «Exathlon» 7%, η «Ηλέκτρα» 4,8%, το «Παιδί» 3,3% και το «Καλά θα πάει κι αυτό» 2,4%.

