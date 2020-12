Το Netflix αποχαιρετά το 2020 με ένα απολαυστικό βίντεο για όσους "τα είδαν όλα" στο lockdown

Αναμφίβολα το 2020 είναι η χρονιά της υγειονομικής κρίσης και του... streaming. Το lockdown που επιβλήθηκε παγκοσμίως οδήγησε το κοινό να παρακολουθήσει συνδρομητικές πλατφόρμες περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά. Μέσα στη χρονιά κάθε τόσο είχαμε παραγωγές που γίνονταν viral σε όλο τον κόσμο, που μονοπωλούσαν το ενδιαφέρον και προσέλκυαν εκατομμύρια τηλεθεατές.

Στην κορυφή των πλατφόρμων αυτών παραμένει το Netflix, το οποίο προσφέρει μερικές από τις καλύτερες σειρές (όπως τα "Queen's Gambit", ''La Casa De Papel'', 'Tiger King'', ''Emily in Paris'', "Stranger Things", "Witcher", "Unorthodox, "Dark", "Crown", "Sex Education" κ.ά)

Για να αποχαιρετήσει τη χρονιά που ομολογουμένως είχε την τιμητική του, το Netflix κυκλοφόρησε το ''We Watched It All'', όπου ο κωμικός Matt Buechele τραγουδά σε εναλασσόμενα σκηνικά, για όλα όσα είδαμε την χρονιά που φεύγει στην πλατφόρμα, σε μουσική και στίχους του ίδιου, με γκεστ τον Professor του ''La Casa De Papel'' και μικρά αποσπάσματα από άλλες παραγωγές να δένουν με τις σκηνές.

