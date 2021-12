Wheel of Time: Ο σοκαριστικός θάνατος στο πρώτο επεισόδιο μας θύμισε Game of Thrones

H Amazon έριξε στην "αγορά" το γερό χαρτί της, και αυτό δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από το Wheel of Time, τη σειρά φαντασίας δηλαδή που βασίζεται στα βιβλία του Robert Jordan.

Οι φαν των βιβλίων ήδη αναφέρουν στα social πως τα πρώτα τέσσερα επεισόδια που έχουν κυκλοφορήσει, αλλάζουν εν πολλοίς το σενάριο του πρώτου βιβλίου του Jordan, δηλαδή το The Eye of the World.

Παρόλα αυτά, το Wheel of Time έχει "μπει" πολύ δυνατά, με τις συνολικές κριτικές στο iMDb να φτάνουν κοντά στο 8, με το τέταρτο κατά σειρά επεισόδιο να φτάνει στο 9,1.

Τόσο το πρώτο έργο του Robert Jordan, όσο και το πρώτο επεισόδιο της σειράς, ξεκινούν με ένα τρόπο που επιλέγουν πολλές μυθοπλασίας φαντασίας. Μια παρέα που δημιουργείται στην εξέλιξη της ιστορίας, ξεκινούν για ένα μεγάλο ταξίδι για να προλάβουν την επέλαση του κακού. Άγνωστοι μεταξύ αγνώστων, που τους ενώνει ένας κοινός σκοπός, και εν προκειμένω οι ηγετικές δυνάμεις της Moiraine (Rosamund Pike). Η Moiraine είναι Aes Sedai και ο bodyguard της, Lan (Daniel Henney), που βρίσκονται στην αναζήτηση του "Εκλεκτού" που μπορεί να τα βάλει με τις σκοτεινές δυνάμεις. Το πρόβλημα εδώ είναι πως ο ίδιος ο "Εκλεκτός", δεν ξέρει τις ιδιότητές του. Ο "Δράκοντας" Εκλεκτός, σε κάποια φάση της ζωής του θα μπορεί να αναπτύξει δυνάμεις που είτε θα έσωζαν τον πλανήτη, είτε θα τον κατέστρεφαν ολοσχερώς.

Και εδώ έρχεται ένα πρώτο spoiler για όποιον δεν έχει δει ακόμη το πρώτο επεισόδιο.

Στα 55 λεπτά που είδαμε, η παραγωγή σοκάρει τους θεατές με έναν απρόσμενο θάνατο που μας θύμιζει τους "τυχαίους" θανάτους που είδαμε στο Game of Thrones. Πάνω που γνωρίζαμε τη σύντροφο του Perrin, εκείνος τη σκοτώνει κατά λάθος πάνω σε μια μάχη με τα trolloc, τον στρατό των "κακών" δηλαδή που θυμίζει τα γνωστά μας Ορκ.

Μετά τη πρεμιέρα, ο σεναριογράφος Rafe Judkins, μίλησε στο The Hollywood Reporter, εξηγώντας κάποια πράγματα για τις ιδέες του. Όπως είπε, στόχος της παραγωγής είναι να βάλει τους θεατές γρήγορα στο κλίμα, ακόμη και τους πολλούς εκείνους που δεν έχουν μέχρι τώρα έρθει σε επαφή με το έργο του Robert Jordan. Προσθέτει δε, πως ο κόσμος του Jordan θυμίζει στη δομή και την ανάπτυξή του πολύ περισσότερο το Lord of the Rings παρά το Game of Thrones.

Σημειώνεται εδώ πως τα βιβλία είναι συνολικά 14, ενώ η σειρά έχει ήδη πάρει το ΟΚ για δεύτερη σεζόν, και λογικά έπονται κι άλλες.

Για τη σκηνή του απρόσμενου θανάτου της Laila Dearn, ο Rafe Judkins δήλωσε σχετικά: "Λοιπόν, υπάρχει μια σκηνή στα βιβλία όπου ο Perrin λέει, πως, "Αν είχα μείνει στο Two Rivers για μερικά ακόμη χρόνια αντί να φύγω, νομίζω ότι θα είχα παντρευτεί τη Laila Dearn". Και αυτό είναι που πήραμε ως έμπνευση. Αυτή η σκηνή είναι καθοριστική για εκείνον, γίνεται εντελώς εσωστρεφής και έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τη βία".

H Laila Dearn δεν υπήρχε πάντως ως πρόσωπο στα βιβλία, ωστόσο το όλο "εύρημα" έκανε μεγάλο θόρυβο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πρόσθεσε ακόμη, πως για να προχωρήσει στο σενάριο της όλης απόδοσης των βιβλίων, συμβουλεύτηκε φανς του Wheel of Time αλλά και άλλους συγγραφείς.

Wheel of Time: Δείτε το Trailer

Στη σειρά εμφανίζονται και ο Alvaro Morte του La Casa De Papel και ο Michael McElhatton από το Game of Thrones. Επίσης συμμετέχουν οι: Josha Stradowski ως Rand al'Thor, Marcus Rutherford ως Perrin Aybare, Zoë Robins ως Nynaeve al'Meara, Barney Harris ως Mat Cauthon, Madeleine Madden ως Egwene al'Vere, Maria Doyle Kennedy, Priyanka Bose, Daryl McCormack, Sophie Okonedo, Clare Perkins, και Kae Alexander.

Ο Robert Jordan κατάφερε να ολοκληρώσει τα 11 πρώτα μυθιστορήματα, αλλά πέθανε το 2007 αφήνοντας το "A Memory of Light" μισοτελειωμένο. Η σύζυγος του συγγραφέα και ο Brandon Sanderson ολοκλήρωσαν τη σειρά βασιζόμενοι σε αναλυτικές σημειώσεις και υλικό που είχε αφήσει ο Jordan ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο.

Ωστόσο, οι σημειώσεις του συγγραφέα και το υλικό του ήταν τόσο πλούσιο που οι δύο τους αποφάσισαν να σπάσουν το τελικό μυθιστόρημα και να ολοκληρώσουν τη σειρά με 14 βιβλία, έναντι των αρχικών 12.

Σημειώνεται πως από την Amazon θα δούμε και τη σειρά του Lord of the Rings, τον Σεπτέμβριο του '22.

