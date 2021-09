Who is Who: Όλοι οι σεφ που εμφανίζονται φέτος στην τηλεόραση

Πληθαίνουν τα μαγειρικά ριάλιτι στην ελληνική τηλεόραση, μετά την μεγάλη επιτυχία που σημειώνει εδώ και τέσσερις συνεχόμενες χρονιές το MasterChef στο Star. Οι Λεωνίδας Κουτσόπουλος, Σωτήρης Κοντιζάς και Πάνος Ιωαννίδης κατάφεραν να κερδίσουν τους τηλεθεατές και να στρέψουν το ενδιαφέρον του κοινού στις τηλεοπτικές εκπομπές μαγειρικής.

Φέτος, κανάλια που δεν περιελάμβαναν στο πρόγραμμά τους ριάλιτι που να σχετίζονται με τη μαγειρική, αποφάσισαν να μπουν στο ανταγωνισμό, φέρνοντας στην Ελλάδα δύο ξένα φορμάτ με επαγγελματίες και ερασιτέχνες σεφ. Ο λόγος για το Top Chef στον ΣΚΑΙ και το Game of Chefs στον ΑΝΤ1, που έχουν ήδη ξεκινήσει να προβάλλονται εδώ και μερικές μέρες.

Μαζί με τα δύο νέα μαγειρικά ριάλιτι, έκαναν την εμφάνισή τους και έξι σεφ (τρεις σε κάθε πρόγραμμα), οι οποίοι μπορεί να είναι γνωστοί στον χώρο της γαστρονομίας, ωστόσο, δεν τους ήξερε το τηλεοπτικό κοινό. Οι σεφ, που άλλοτε ήταν "κρυμμένοι" στις κουζίνες των εστιατορίων, αποκτούν σιγά σιγά τηλεοπτικό βήμα και βγαίνουν μπροστά στο "γυαλί".

Πρόκειται για αξιόλογους σεφ, με μια μακρά και πλούσια πορεία στον χώρο της γαστρονομίας, με διαφορετικές αναφορές και προτιμήσεις, με πολλά χρόνια δουλειάς σε εστιατόρια και ξενοδοχεία, με όραμα για το μέλλον. Κάποιους τους είχαμε δει ως guest στο MasterChef, ενώ άλλους τους βλέπουμε για πρώτη φορά στην τηλεόραση.

Οι κριτές του Top Chef ΣΚΑΙ

Top Chef - ΣΚΑΙ

Γιώργος Βενιέρης

Ο ευρηματικός σεφ Γιώργος Βενιέρης, φανατικός λάτρης των εστιατορίων έχει τη δική του συμβουλευτική εταιρεία, τη Smiling Dog – Hotel & Restaurant Consulting.

Δηλώνει άνθρωπος της πόλης, αλλά και ταξιδιώτης του κόσμου. Γεννημένος το 1978 στο Χαλάνδρι, έχει καταγωγή από τη Φολέγανδρο και τη Νάξο. Με μητέρα και γιαγιά επαγγελματίες μαγείρισσες και πατέρα ξενοδοχοϋπάλληλο, είχε σαν δεύτερο σπίτι του τις κουζίνες. Τα ταξίδια είναι η έμπνευσή του. Μόλις 18 χρονών ταξίδεψε στο Λονδίνο για να δοκιμάσει την κουζίνα ενός βραβευμένου εστιατορίου, κι όσο τα χρόνια περνούσαν ακολούθησαν κι άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και ύστερα η μεγάλη του αγάπη, η Ασία.

Ξεκίνησε επαγγελματικά στο εστιατόριο Vardis του ξενοδοχείου Πεντελικόν, όπου με επικεφαλής τον Jean Grylleau κατάφεραν να φέρουν το δεύτερο αστέρι Michelin στην Ελλάδα, το 1999. Ακολούθησαν η βραβευμένη με δύο αστέρια Michelin Spondi, και το Electra Palace Hotel. Επόμενος σταθμός ήταν το Λονδίνο. Εκεί μέσα από το εστιατόριο Mazi επαναπροσδιόρισε την ελληνική κουζίνα δημιουργώντας ένα νέο ρεύμα.

Θέλοντας να συστήσει στο ελληνικό κοινό μία νέα εκδοχή της fusion κουζίνας, ανοίγει το πρώτο του εστιατόριο, το Mr. Pug, αρχικά στη Μύκονο κι έπειτα στην Αθήνα και δημιουργεί νέες μαγειρικές τάσεις με τα πολυβραβευμένα του μενού. Συνεχίζει να καινοτομεί εισάγοντας ένα νέο είδος ασιατικού street food, με την καντίνα του στο Χαλάνδρι, το Mr. Pug’s Canteen.

Ως αυθεντικός εξερευνητής που δηλώνει “πειρατής” λατρεύει τη θάλασσα και ασχολείται με τις καταδύσεις, το ψάρεμα και την υποβρύχια φωτογραφία. Ένα από τα χαρακτηριστικά του πιάτα είναι η σούπα τραχανά με φαγκρί μαριναρισμένο με κάρι, αν και αυτήν την περίοδο ο ίδιος προτιμά να πειραματίζεται με διαφορετικές εκδοχές από το απλό ψωμοτύρι.

Το όνειρό του είναι να φτιάξει το καλύτερο εστιατόριο στην Ελλάδα, με έδρα το αγαπημένο του νησί, τη Φολέγανδρο.

Γκίκας Ξενάκης

Ο Γκίκας Ξενάκης είναι Head Chef του πολυβραβευμένου εστιατορίου Aleria, από το 2012 μέχρι και σήμερα. Το 2020 ανακηρύχθηκε Σεφ της Χρονιάς στα Βραβεία Gault & Millau Hellas.

Γεννημένος το 1983 και μεγαλωμένος στη Θήβα, είναι παντρεμένος με την Ελένη και έχουν δύο γιους, 6 και 2,5 ετών.

Η σχέση του με τη μαγειρική προέκυψε εντελώς τυχαία. Το όνειρό του ήταν να σπουδάσει διοίκηση επιχειρήσεων, αλλά δεν κατάφερε να συγκεντρώσει την απαραίτητη βαθμολογία. Στην προτροπή του πατέρα του να ασχοληθεί με τη μαγειρική ήταν αρνητικός, αλλά στο τέλος, πείστηκε να το δοκιμάσει. Το ένστικτο του πατέρα του βγήκε αληθινό. Κατάφερε να διακριθεί ως Chef με συμμετοχές σε φεστιβάλ και διαγωνισμούς μαγειρικής. Ανάμεσα σ’ αυτά, 3 Χρυσούς Σκούφους, δεκάδες Βραβεία Ελληνικής Κουζίνας καθώς επίσης και Βραβεία FNL Best Restaurant Awards.

Από το 2013 και μετά διδάσκει σε σχολή μαγειρικής, με κύριο ζητούμενο να δημιουργήσει μαγειρικό ήθος στους μαθητές του. To 2020, με τη σχολή του κατέκτησε το Βραβείο "Best School of the Year" στον διαγωνισμό 1st Mediterranean Chef’s Club.

Στην κουζίνα του είναι αυστηρός, αλλά και ταυτόχρονα φιλικός με τους συναδέλφους του, καθώς παραδέχεται ότι είναι εκείνοι που υλοποιούν τη σκέψη του. Το… αποδομημένο παστίτσιο είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του πιάτα. Δηλώνει συλλέκτης μανιταριών, οι διαδρομές που κάνει για την εύρεσή τους είναι η ψυχοθεραπεία του.

Όνειρο ζωής του είναι να φτιάξει ένα εστιατόριο μέσα στη φύση που να τροφοδοτείται από το δικό του μποστάνι.

Αστέριος Κουστούδης

Ο Αστέριος Κουστούδης έχει ως φιλοσοφία στη ζωή του πως αν αγαπάς και σε ευχαριστεί αυτό που κάνεις, τότε μόνο θα καταφέρεις να κάνεις χαρούμενους όσους γεύονται το φαγητό σου. Ο ίδιος το τηρεί ευλαβικά μέχρι σήμερα που ηγείται, ως Executive Chef των ξενοδοχείων Μεγάλη Βρετάνια και King George.

Είναι παντρεμένος και έχει δύο κόρες, 10 και 6 ετών. Μικρός περνούσε τα καλοκαίρια στο χωριό της μητέρας του, τα Βρασνά Θεσσαλονίκης. Οι μνήμες, οι μυρωδιές κι οι γεύσεις των απλών υλικών του χωριού τον έκαναν να τρέφει απόλυτο σεβασμό στην απλότητα των πρώτων υλών. Πέρασε στη Σχολή Αξιωματικών Αστυφυλάκων Ξάνθης όμως την εγκατέλειψε πολύ γρήγορα. Τον κέρδισε τελικά, η μαγειρική.

Μετά τις συνεργασίες του με τα ξενοδοχεία Μακεδονία Παλλάς και Ηλέκτρα Παλλάς της Θεσσαλονίκης, βρέθηκε το 2008 στο εστιατόριο Vardis του ξενοδοχείου Πεντελικόν ως επικεφαλής της κουζίνας του και βραβεύτηκε με αστέρι Michelin για την ελληνική κουζίνα, διάκριση που κράτησε για 3 χρόνια. Οι δημιουργίες του έχουν ταξιδέψει σε όλο τον κόσμα, μέσα από διεθνή φεστιβάλ και συνεργασίες, όπως αυτή με την αλυσίδα ξενοδοχείων Marriott.

Πιστεύει πως όλα είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς και αφοσίωσης. Είναι λάτρης της εποχικότητας των προϊόντων και θεωρεί ότι από μόνο του ένα υλικό μπορεί να γίνει ξεχωριστό χωρίς πολλές επεξεργασίες. Ένα πιάτο που ίσως θα ξεχώριζε είναι οι κολοκυθοανθοί στην εποχή τους, γεμιστοί με θαλασσινά και σάλτσα αυγολέμονο.

Όνειρό του είναι να μαγειρέψει για τους γάμους των κοριτσιών του!

Game of Chefs - ANT1

Άγγελος Λάντος

Ο Άγγελος Λάντος γεννήθηκε στο Μεσολόγγι το 1972 και σε ηλικία 4 ετών ήρθε με την οικογένειά του στην Αθήνα. Μόλις τελείωσε το Λύκειο, εργάστηκε ως σερβιτόρος και κάπως έτσι, μπαίνοντας στις κουζίνες των εστιατορίων, άρχισε να ερωτεύεται τη μαγειρική. Ακολούθησε η Σχολή Μαγειρικής και τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα στα πιο γνωστά αθηναϊκά εστιατόρια, όπως το «Πιλ Πουλ» και το «Boschetto». Το 2005, μπήκε στην κουζίνα του πιο εμβληματικού εστιατορίου της Αθήνας, τη «Σπονδή», ως sous chef δίπλα στον Γάλλο chef Arnaud Bignon, ενώ το 2012, μετά την αποχώρηση του Bignon, ανέλαβε τα ηνία του γαλλικού εστιατορίου, το οποίο ήδη κατείχε 2 αστέρια Michelin. O Άγγελος Λάντος σερβίροντας γαλλική κουζίνα με ευφάνταστους τρόπους κατάφερε να διατηρήσει τη διάκριση που λαμβάνει από το 2008 έως σήμερα το σπουδαίο αθηναϊκό εστιατόριο.

Ο Άγγελος Λάντος έχει εργαστεί σε βραβευμένα με αστέρια Michelin εστιατόρια, όπως τα «L’Enclume» στην Αγγλία, «Cheval Blanc» στην Ελβετία και «Flocons de Sel» στη Γαλλία, έχει συμμετάσχει σε δεκάδες Φεστιβάλ Γαστρονομίας, ενώ το 2018 το όνομά του φιγούραρε στη λίστα με τους 300 καλύτερους chef παγκοσμίως.

Έχοντας ως εργαλείο του την υψηλή εκτελεστική τεχνική, ο Άγγελος Λάντος είναι ο chef που όλοι οι συνάδελφοί του σέβονται, καθώς αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους σε ελληνικό και σε διεθνές επίπεδο. Κίνητρο και πηγή έμπνευσης αποτελούν η έμφυτη διάθεση για δημιουργία, εξέλιξη και γνώση – έννοιες που επιδιώκει να εμφυσήσει στα δύο του παιδιά αλλά και στους μαθητές του, καθώς τα τελευταία τρία χρόνια είναι Διευθυντής Μαγειρικών Σπουδών σε Ιδιωτικό ΙΕΚ.

Ο Άγγελος Λάντος, με οδηγό τη γαστρονομική αριστοτεχνία του, εκφράζει την αισθητική, την αυθεντικότητα και τη λεπτότητα, ενώ χειρίζεται υποδειγματικά την πρώτη ύλη, καθώς θεωρεί πως η μελλοντική τάση της γαστρονομίας είναι η εξασφάλιση της υψηλής ποιότητάς της.

Βασίλης Μουρατίδης

Ο βραβευμένος, με εφτά Χρυσούς Σκούφους και τρία αστέρια FNL chef, Βασίλης Μουρατίδης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1980. Παρότι δεν είχε σκοπό να γίνει μάγειρας, η εμπειρία του ένα καλοκαίρι στο εστιατόριο ενός οικογενειακού φίλου στη Γερμανία, τον έκανε να αγαπήσει τη μαγειρική. Μετά τις σπουδές του, ξεκίνησε το μαγειρικό του ταξίδι σε βραβευμένα με Michelin εστιατόρια του εξωτερικού (διάστερα και τριάστερα), όπως τα «La Rive» του Amstel Hotel Intercontinental και «Parkheuvel» στο Rotterdam.

Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, εργάστηκε στις κουζίνες των πιο διακεκριμένων εστιατορίων της Θεσσαλονίκης, ενώ το 2010 βρέθηκε στην κουζίνα του πολυβραβευμένου «Squirrel», του πεντάστερου ξενοδοχείου Danai Beach & Villas στην παραλία Νικήτης στη Χαλκιδική, δίπλα στον chef Hervé Pronzato. Στη συνέχεια, το 2014 ανέλαβε το «Squirrel» ως Executive Chef.

Παράλληλα, ο Βασίλης Μουρατίδης θέλοντας να μεταδώσει τις γνώσεις και την αγάπη του για τη μαγειρική, από το 2009 εργάζεται ως καθηγητής σε Σχολές Μαγειρικής, ενώ πολύ σύντομα στην πόλη της Θεσσαλονίκης θα υπάρχει ένα νέο εστιατόριο με την υπογραφή του.

Τα πιάτα του Βασίλη Μουρατίδη χαρακτηρίζονται από ασιατικές επιρροές τις οποίες δένει αρμονικά με στοιχεία της μεσογειακής κουζίνας, ενώ αγαπά τα απλά υλικά, δημιουργώντας ξεχωριστές γευστικές εμπειρίες.

Άνταμ Κοντοβάς

Ο Άνταμ Κοντοβάς γεννήθηκε στην Αθήνα το 1985. Μέχρι την ηλικία των 24 ετών δεν είχε περάσει από το μυαλό του να ασχοληθεί με τη μαγειρική μέχρι που ένας φίλος του τού ανακοίνωσε ότι θα γίνει μάγειρας. Ο Άνταμ τον ακολούθησε στη Σχολή Μαγειρικής, από όπου μάλιστα αποφοίτησε με άριστα.

Μετά τη συνεργασία του με τα εστιατόρια «Γιορτή Μπαξεβάνη», «Funky Gourmet», «2Mazi», «James Joyce Irish Pub & Restaurant» και έχοντας την ανάγκη να αποκτήσει περισσότερες εμπειρίες, ταξίδεψε στην Ιρλανδία για να εργαστεί στο βραβευμένο εστιατόριο «Danu at the Brehon», όπου πολύ γρήγορα κατάφερε να προαχθεί σε chef de partie. Δύο χρόνια μετά, επέστρεψε στην Ελλάδα για να εργαστεί στο πολυβραβευμένο Boutique Hotel Amanzoe, στο Πόρτο Χέλι, όπου μαγείρεψε για μερικούς από τους πιο πολυσυζητημένους VIPs του κόσμου. Ακολούθησε το «Premiere» του Intercontinental Hotel, στο οποίο ανέλαβε καθήκοντα chef de cuisine, συμβάλλοντας στην αναγνώριση του εστιατορίου ως ένα από τα καλύτερα στην Ελλάδα, καθώς και στη βράβευσή του με Χρυσό Σκούφο, ενώ το 2015 ανέλαβε την πρώτη του κουζίνα ως head chef. Ένα χρόνο μετά, η αγάπη του για τα ψάρια και τα θαλασσινά τον οδήγησε στις Βρυξέλλες, όπου εργάστηκε στο βραβευμένο με αστέρι Michelin, «Sea Grill». Ακολούθησαν το βραβευμένο Bar Restaurant «Mylos» στη Σαντορίνη, το βραβευμένο με 3 αστέρια Michelin «Μaaemo» στο Όσλο της Νορβηγίας και το Βoutique Ηotel Astarte Suites στη Σαντορίνη.

Σήμερα, είναι επικεφαλής του project KOBRA, ενός bar εστιατορίου με μια ξεκάθαρη κατεύθυνση στις μοντέρνες τεχνικές και στην ανάδειξη των πρώτων υλών και των εποχιακών υλικών.

Ο Άνταμ Κοντοβάς είναι ένας παθιασμένος καινοτόμος chef που δεν σταματά να πειραματίζεται με γεύσεις, αρώματα, χρώματα και υφές, επιδιώκοντας συνεχώς τη μοναδικότητα και την αυθεντικότητα σε κάθε πιάτο.

