X-Factor: "The Phantom of the Opera" - Ο διαγωνιζόμενος που τρόμαξε τους κριτές

"Αυτό που έβλεπα εγώ ήταν τρομακτικό", είπε ο Γιώργος Θεοφάνους στον 24χρονο Βαγγέλη που ερμήνευσε το κλασικό τραγούδι "The Phantom of the Opera".

Ύστερα από τα "σερί" πετυχημένων ερμηνειών στο X-Factor, διαγωνιζόμενος "έσπειρε" με το στυλ του τον φόβο! Ο 24χρονος Βαγγέλης ερμήνευσε το κλασικό τραγούδι "Phantom of the Opera", με έναν δικό του ξεχωριστό τρόπο. "Αυτό που έβλεπα εγώ ήταν τρομακτικό", είπε ο Γιώργος Θεοφάνους. Ο διαγωνιζόμενος δεν κατάφερε να περάσει στην επόμενη φάση, παρά τις φωνητικές του ικανότητες και, έχοντας μείνει αποσβολωμένος, έφυγε δίχως να κάνει κάποιο σχόλιο.

