To νέο album του Prince κυκλοφορεί τον Ιούλιο και δεν ειναι παράλογο

Στις 30 Ιουλίου θα κυκλοφορήσει το album του Prince, με τίτλο “Welcome 2 America”. Περιλαμβάνει 11 original δημιουργίες και μια διασκευή του 'Stand up and B Strong', των Soul Asylum. Ορθώς θυμάστε πως δεν είναι πια ανάμεσα μας. Άφησε ωστόσο, πίσω του ουκ ολίγα τραγούδια που δεν κυκλοφόρησαν ποτέ, συν το album που είχε έτοιμο από το 2010, αλλά δεν είχε κυκλοφορήσει.

Fact: δεν είναι η πρώτη συλλογή του Prince που θα κυκλοφορήσει, μετά θάνατον. Έχει προηγηθεί το ακουστικό Piano and a Microphone 1983 και το Originals, με συλλογή από demos που είχε γράψει για άλλους καλλιτέχνες. Επιπροσθέτως, είχαν κυκλοφορήσει εκτεταμένες εκδόσεις των album 'Purple Rain', '1999' και 'Sign O' the times'.

Ποιος παίρνει τα λεφτά που 'βγάζει' ο Prince

Στις 21 Απριλίου του 2016 ο 'Πρίγκιπας της pop' εντοπίστηκε νεκρός, στην έπαυλη του στη Μινεσότα. Ήταν 57 χρόνων. Έξι μέρες νωρίτερα, είχε νοσηλευτεί με συμπτώματα γρίπης. Ήταν τέτοια που κυβερνήτης αεροσκάφους έκανε αναγκαστική προσγείωση. Μια μέρα αργότερα, προέκυψε η πληροφορία πως ο θάνατος του οφειλόταν σε υπερβολική δόση ναρκωτικών. Τελικά, επρόκειτο για υπερβολική δόση φαιντανύλης -ισχυρό οπιοειδές αναγλητικό.

Το 'μετά' του θανάτου του έγινε μια από τις μεγαλύτερες σε διάρκεια και πιο περίπλοκες δικαστικές διαδικασίας, στην ιστορία της Μινεσότα. Για την ακρίβεια, κρατάει μέχρι σήμερα. Στο μεσοδιάστημα, όσα 'έφτιαξε' τα διαχειρίζεται ειδικό δικαστήριο.

Βλέπετε, δεν είχε αφήσει κάποια διαθήκη όπου να ξεκαθαρίζεται ποιος θα πάρει την περιουσία του που κυμαινόταν από 100 έως 300 εκατομμύρια ευρώ. Φέτος προσδιορίστηκε στα 163.200.000 εκατομμύρια δολάρια -and counting αφού 'τρέχουν' τα δικαιώματα του μουσικού καταλόγου που του ανήκει, όπως και τα δικαιώματα χρήσης τις εικόνας και του ονόματος του.

Εμφανίστηκαν πολλοί να διεκδικήσουν τα χρήματα αυτά, με πρώτους τα έξι αδέλφια του που έως και σήμερα έχουν ξοδέψει εκατομμύρια σε δικαστικά έξοδα. Θα ξοδέψουν ακόμα περισσότερα.

Τον περασμένο Γενάρη το ΣΔΟΕ των ΗΠΑ (Internal Revenue Service) ενημέρωσε το δικαστήριο πως είχαν γίνει λάθος υπολογισμοί της αξίας των χρημάτων που άφησε πίσω ο καλλιτέχνης, κατά 50% -κυρίως στα δικαιώματα των δίσκων και της κυκλοφορίας της μουσικής του. Ως εκ τούτου, χρωστά άλλα 32.4 εκατομμύρια δολάρια στο κράτος, συν 6.400.000 δολ. για το πρόστιμο της λάθος εκτίμησης. Επαναλαμβάνουμε πως ακόμα δεν έχουν αποφασιστεί οι κληρονόμοι.

Σε αυτό το πνεύμα, έγινε γνωστό πως τον Ιούλιο θα κυκλοφορήσει album που είχε ηχογραφήσει ο αποθανών το 2010, με τίτλο Welcome 2 America. Το είχε δημιουργήσει με τη Legacy Recordings (ανήκει στη Sony) και περιλάμβανε κάποιες από τις συνθέσεις που είχε στο συρτάρι.

H Legacy Recordings υπέγραψε το 2018 συμβόλαιο αποκλειστικής διανομής της δουλειάς του Prince (για όσα δημιούργησε από το 1978 έως το 2015), με τους διαχειριστές της περιουσίας του. Η λίστα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, 35 album. Μέχρι νεοτέρας, η δισκογραφική είναι η μόνη που 'κερδίζει' χρήματα από τον θρύλο της μουσικής. Στην ιστοσελίδα της εταιρίας μπορείτε να κάνετε προπαραγγελία.

Μαζί με την ανακοίνωση εμφανίστηκε στο διαδίκτυο και το title track. Λίγες ώρες μετά την ανάρτηση στο επίσημο κανάλι του Prince στο YouTube (των 1.280.000 subscribers) έχει συγκεντρώσει 84.355 views.

Στους στίχους χαρακτηρίζει τις ΗΠΑ 'land of the free/home of the slave' και θα λέγατε πως μολονότι γράφτηκε σε περασμένη δεκαετία, παραμένει επίκαιρο. Με αυτόν τον τρόπο εξέφραζε τη δική του δυσανασχέτηση που το '90 είχε γίνει 'σκλάβος' της προηγούμενης δισκογραφικής του εταιρίας -κατά του ιδίου το ρηθέν. Είχε γράψει και ότι “στις ΗΠΑ ό,τι λέει και ό,τι δεν λέει το Google είναι hip” και ότι οι πολίτες υπόκεινται σε ψηφιακή παρακολούθηση “που γίνεται μέσω των χαρακτηριστικών του iPhone. Ας τα πούμε αργότερα στο iPad ή μπορούμε να συναντηθούμε στο σπίτι μου”.

Άλλος στίχος αναφέρει “πήγαινε στο σχολείο να γίνεις celebrity. Αλλά μην αργείς, γιατί όλοι έχουν τη μαμά τους σε ένα sex tape”. Καταλήγει στο “μπορείς να μάθεις κινεζικά ή να πέσεις στα γόνατα σου”.

Όταν είχε ολοκληρώσει το δίσκο, είχε ανακοινώσει και περιοδεία που θα είχε το ίδιο όνομα. Είχε ζητήσει από όσους πάρουν εισιτήρια, να πάρουν μαζί τους και τα παιδιά τους “γιατί θα είναι B funky. Ο κόσμος είναι γεμάτος παρανοήσεις. Το όραμα του Orwell για το μέλλον είναι εδώ”.

