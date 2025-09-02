11η ΕΝΤΟΛΗ – Μια παράσταση που συνομιλεί με τη σύγχρονη κοινωνία

Μια πρωτότυπη θεατρική δημιουργία έρχεται να ταράξει τα νερά του καλλιτεχνικού τοπίου, ανοίγοντας έναν ζωντανό διάλογο με το κοινό και θέτοντας καίρια ερωτήματα για τον άνθρωπο και τη θέση του στη σύγχρονη κοινωνία.

Δομημένη σε δέκα κεφάλαια – όσα και οι Δέκα Εντολές – η παράσταση ξεκινά από το «Ου φονεύσεις» και κορυφώνεται σε μια Αποκαλυπτική 11η Εντολή, που λειτουργεί ως σύγχρονος καθρέφτης των ηθικών κωδίκων και των αξιών που διέπουν τη σημερινή ζωή.

Στην καρδιά της παράστασης βρίσκεται η Generation Z – η γενιά που καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στις αντιφάσεις του σήμερα και να χαράξει το μέλλον της μέσα σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Με όχημα τις σκηνικές εικόνες, τη μουσική και τη σωματική έκφραση, η παράσταση φωτίζει τον τρόπο με τον οποίο οι νέες κοινωνικές πραγματικότητες επηρεάζουν το πώς ζούμε, δρούμε και ονειρευόμαστε. Τα ερωτήματα που τίθενται είναι αιχμηρά και διαχρονικά:

Μπορεί ο σύγχρονος άνθρωπος να υπακούσει στις Εντολές και να τιθασεύσει τα κατώτερα ένστικτά του;

Υπάρχει στις μέρες μας πραγματικός σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή;

Οφείλουμε να σιωπούμε ή να αντιδρούμε σε όσα συμβαίνουν γύρω μας;

Με ένταση, ειλικρίνεια και αισθητική τόλμη, η παράσταση καλεί το κοινό να συμμετάσχει ενεργά σε έναν στοχασμό πάνω στην ηθική, την ευθύνη και την ελευθερία του ατόμου.

Συντελεστές

Σύλληψη – Σκηνοθεσία: Ιωάννα Μερκουριάδου

Ερμηνεύουν:

Ιωάννα Μερκουριάδου – Βιβή Σμυρλάκη

Πληροφορίες Παράστασης

Πρεμιέρα : Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου

: Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου Παραστάσεις : Κάθε Τετάρτη στις 21:00

: Κάθε Τετάρτη στις 21:00 Διάρκεια : 100’ με διάλειμμα

: 100’ με διάλειμμα Χώρος: Θέατρο ΑΛΕΑ

Εισιτήρια