25 χρόνια Lidl Ελλάς: 25 χρόνια ισχυρής ανάπτυξης στον δρόμο για ένα καλύτερο αύριο

Γιόρτασε 25 χρόνια δυναμικής παρουσίας στη χώρα με μία μεγάλη επετειακή εκδήλωση γεμάτη προσφορά, εξέλιξη και καινοτομία

Συμβολική εκδήλωση αφιερωμένη στα 25 χρόνια παρουσίας της στην ελληνική αγορά πραγματοποίησε η Lidl Ελλάς την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2024 στο Anassa City Events, παρουσία θεσμικών φορέων, εκπροσώπων των Μ.Μ.Ε, προμηθευτών της εταιρείας και στελεχών της αγοράς.

Στο πλαίσιο αυτής, η εταιρεία γιόρτασε μαζί με διαχρονικούς συνοδοιπόρους της την 25ετή διαδρομή της στη χώρα, παρουσιάζοντας μία μοναδική εκδήλωση γεμάτη γεύσεις, ξεχωριστές εμπειρίες και διασκέδαση. Με σλόγκαν «Το Lidl στα καλύτερά του», η εταιρεία συνεχίζει δυναμικά την πορεία της στην ελληνική αγορά στηρίζοντας τον Έλληνα καταναλωτή, την κοινωνία, αλλά και θωρακίζοντας το περιβάλλον, φροντίζοντας όχι μόνο για το σήμερα, αλλά και τις γενιές που θα ακολουθήσουν.

Κατά την είσοδό τους, οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν σε μία έκθεση-αφιέρωμα στην πορεία της Lidl Ελλάς τα τελευταία 25 χρόνια, αλλά και στα προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας που, μέσω του δικτύου καταστημάτων της, προωθούνται σε 31 χώρες, συμπεριλαμβανομένων και των ΗΠΑ. Στην ξενάγηση ήταν μαζί τους ο chef Λευτέρης Λαζάρου, ο οποίος μοιράστηκε τις γνώσεις και την εμπειρία του για τα προϊόντα Lidl, αλλά και ενδιαφέρουσες ιδέες για τη δημιουργία γεύσεων και συνταγών.

Το κοινό καλωσόρισε ο CEO και Πρόεδρος της Διοίκησης της Lidl Ελλάς, Martin Brandenburger, ο οποίος ευχαρίστησε από καρδιάς όλες και όλους, όσοι εμπιστεύονται την εταιρεία όλα αυτά τα χρόνια. «Για όσα έχουμε κατακτήσει, χρειάστηκε κόπος, συλλογική προσπάθεια, μεράκι. Όμως, κάθε ημέρα που κυλάει οι βάσεις μας δυναμώνουν, ενισχύουμε τα θεμέλιά μας και μεγαλώνουμε το αποτύπωμά μας στην αγορά και την κοινωνία. Μαζί συνεχίζουμε ακόμα πιο αποφασιστικά, το δυναμικό μας ταξίδι στον δρόμο για ένα καλύτερο αύριο», πρόσθεσε ο Martin Brandenburger.

Ιωάννης Καρανάτσιος, Chief Commercial Officer, Lidl Ελλάς | Λευτέρης Λαζάρου, σεφ | Αντώνης Τσαπατάκης, Παραολυμπιονίκης, Παγκόσμιος Πρωταθλητής Κολύμβησης και Πρεσβευτής της Lidl Ελλάς | Martin Brandenburger, CEO και Πρόεδρος Διοίκησης, Lidl Ελλάς | Νικολέττα Κολομπούρδα, Chief Human Resources Officer, Lidl Ελλάς | Αφροδίτη Πάμπα, Chief Operations Officer, Lidl Ελλάς | Joachim Grabert, Chief Financial Officer, Lidl Ελλάς | Βασιλική Αδαμίδου, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Εταιρικής Υπευθυνότητας, Lidl Ελλάς | Γιώργος Καπουτζίδης, Ηθοποιός, Σεναριογράφος και Πρεσβευτής της Lidl Ελλάς

Στον εξωτερικό χώρο, τους προσκεκλημένους περίμενε μία ακόμα έκπληξη. Ο chef Λαζάρου χάρισε ένα ξεχωριστό μαγειρικό show στην πρωτοεμφανιζόμενη Lidl Food Academy on the go, τη νέα κινητή κουζίνα φαγητού της Lidl Ελλάς. Μαζί με την ομάδα του προετοίμασαν, μεταξύ άλλων, το εμβληματικό πιάτο για τα 25 χρόνια της εταιρείας, κους κους Μετσόβου με κρέμα παντζάρι και γαρίδες, καθώς και δύο επιπλέον δημιουργίες με την υπογραφή του, ενώ το γλυκό επιμελήθηκε ο pastry chef Θοδωρής Μυωσίδης.

Αμέσως μετά, ακολούθησε μία μοναδική μουσική εκδήλωση με παρουσιαστή τον ηθοποιό, σεναριογράφο και πρεσβευτή της Lidl Ελλάς, Γιώργο Καπουτζίδη. Τη βραδιά «έντυσαν» με τις ερμηνείες τους οι Ανδριάννα Μπάμπαλη, Ησαΐας Ματιάμπα, Ίαν Στρατής, Νατάσσα Μυνδρινού, Αθηνά Ρούτση και Νικόλας Ραπτάκης, σε μία ξεχωριστή μουσική αναδρομή από το 1999 έως και σήμερα.

Η Lidl Ελλάς, με το βλέμμα ψηλά και μακριά, παραμένει εδώ και 25 χρόνια κορυφαία επιλογή για τον Έλληνα καταναλωτή, προσφέροντας απλές, γρήγορες αγορές, καινοτόμα αγοραστική εμπειρία και, φυσικά, την καλύτερη ποιότητα στην καλύτερη τιμή.

