AEGEAN & Olympic Air : Πραγματοποίηση πτήσεων την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Ανακοίνωση στους επιβάτες πραγματοποίσης της πτήσης στις 28 Αυγούστου 2025

Η AEGEAN και η Olympic Air ενημερώνουν το επιβατικό κοινό ότι, σε συνέχεια απόφασης των αρμόδιων αρχών, η παροχή υπηρεσιών ελέγχου εναερίου κυκλοφορίας δε θα ανασταλεί την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025, οπότε το σύνολο των προγραμματισμένων πτήσεων του εσωτερικού και του εξωτερικού δικτύου θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

 

 

