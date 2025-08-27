AEGEAN & Olympic Air : Πραγματοποίηση πτήσεων την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

AEGEAN & Olympic Air : Πραγματοποίηση πτήσεων την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025Διαβάζεται σε 1'
Ανακοίνωση στους επιβάτες πραγματοποίσης της πτήσης στις 28 Αυγούστου 2025
- 27 Αυγούστου 2025 12:24
Η AEGEAN και η Olympic Air ενημερώνουν το επιβατικό κοινό ότι, σε συνέχεια απόφασης των αρμόδιων αρχών, η παροχή υπηρεσιών ελέγχου εναερίου κυκλοφορίας δε θα ανασταλεί την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025, οπότε το σύνολο των προγραμματισμένων πτήσεων του εσωτερικού και του εξωτερικού δικτύου θα πραγματοποιηθεί κανονικά.