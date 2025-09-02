Back to School 2025 στο Πλαίσιο: όλα για τη νέα χρονιά – με στυλ και wow τιμές

Γιατί το Back to School στο Πλαίσιο είναι εμπειρία – και όχι απλώς αγορές; Γιατί έχει λύση για κάθε ανάγκη

Γυρίσατεεε;; Η αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο κουδούνι ξεκίνησε και το Πλαίσιο φέρνει τα απαραίτητα για τη νέα σχολική χρονιά— με στυλ, χρώμα και τις πιο fashion επιλογές που κάνουν τη διαφορά. Σχολικές τσάντες, κασετίνες, τετράδια, γραφική ύλη και ό,τι άλλο χρειάζεται – όλα σε σχέδια που ξεχωρίζουν, κορυφαία ποιότητα και τιμές… wow!

Στην αναζήτηση της απόλυτης σχολικής τσάντας, οι trolley 2 σε 1 είναι το απόλυτο must-have: μετατρέπονται εύκολα από τρόλεϊ σε backpack, είναι ανθεκτικές στο νερό και διαθέτουν αεριζόμενη πλάτη για άνετες μετακινήσεις. Κι επειδή κάθε μαθητής έχει το δικό του στυλ, μπορεί να διαλέξει ανάμεσα σε top brands που συνδυάζουν ποιότητα και χαρακτήρα: POLO για διαχρονικότητα και λειτουργικότητα, Eastpak για ανθεκτικότητα και urban χαρακτήρα, Jansport για iconic στυλ και καθημερινή πρακτικότητα. Η συλλογή ολοκληρώνεται με τα μοναδικά σχέδια της Legami, καθώς και τα αξεπέραστα παγούρια Stanley που συνδυάζουν στυλ και ευκολία. Ακόμα, η νέα, αποκλειστική συλλογή του Fipster, γεμάτη ατάκες και fun vibes, ήρθε στο Πλαίσιο για να ξεκινήσει η χρονιά με χαμόγελο.

Για όσους, αγαπούν την αρμονία, οι αποκλειστικές οικογένειες προϊόντων του Πλαισίου – ακόμα και με τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών, δίνουν τη δυνατότητα να συνδυάσουν όλα τα σχολικά με το ίδιο σχέδιο.

Και επειδή η σχολική προετοιμασία δεν σταματά στη γραφική ύλη, το Πλαίσιο διαθέτει ετοιμοπαράδοτα όλα τα βιβλία της νέας χρονιάς – σχολικά, βοηθήματα και ξενόγλωσσα, καθώς και μεγάλη ποικιλία από εργονομικές καρέκλες, αποκλειστικά σχέδια σε έπιπλα καθώς και ολοκληρωμένα σετ γραφείου, για τη δημιουργία του ιδανικού χώρου μελέτης. Και όλα αυτά, φυσικά, σε wow τιμές που κάνουν τη διαφορά.

Γιατί το Back to School στο Πλαίσιο είναι εμπειρία – και όχι απλώς αγορές; Γιατί έχει λύση για κάθε ανάγκη:

20% Eurobank €πιστροφή σε σχολικά και έπιπλα με αγορές άνω των 99€ (Ισχύει για το διάστημα 25/08–07/09, εξαιρούνται τα βιβλία)

Κουπόνι αξίας 50€ ΙΚΕΑ με αγορές από 100€ και άνω (Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις)

Σχολική λίστα στην πόρτα σου: βγάζεις φωτογραφία ή ανεβάζεις pdf, και οι #plaisiopeople την ετοιμάζουν και τη στέλνουν στην πόρτα σου

Πλαίσιο «Δια 4»: τέσσερις άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα, για αγορές 40€ έως 1.000€

Ευέλικτη παράδοση: δωρεάν με αγορές από 50€ & άνω και άμεση, με live tracking στο χώρο σου, παραλαβή από κατάστημα Πλαίσιο ή από θυρίδα Box Now

Υπηρεσία συναρμολόγησης επίπλων & after sales support

Το Back to School 2025 στο Πλαίσιο σημαίνει ότι η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει με αυτοπεποίθηση, άνεση και όλα όσα χρειάζονται για να γίνει η σχολική καθημερινότητα πιο εύκολη και πιο στυλάτη από ποτέ. Μπείτε τώρα στο www.plaisio.gr ή επισκεφτείτε ένα κατάστημα Πλαίσιο και ζήστε την εμπειρία της μεγάλης επιστροφής!