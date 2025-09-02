«Back to School» στην COSMOTE TELEKOM και τον ΓΕΡΜΑΝΟ με 20% payzy cashback για αγορές laptop

Τη νέα σχολική χρονιά υποδέχονται η COSMOTE TELEKOM και ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ με προσφορές και προτάσεις σε προϊόντα τεχνολογίας στα καταστήματά τους σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στα eshop τους cosmote.gr και germanos.gr.

Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, οι καταναλωτές μπορούν να αποκτήσουν φθηνότερα και με έως 48 άτοκες δόσεις1, μέσα από μια μεγάλη ποικιλία, laptops, smartphones, tablets, τηλεοράσεις, smartwatches, gadgets, προϊόντα smart home και gaming, ενώ στον ΓΕΡΜΑΝΟ θα βρουν και οικιακές μικροσυσκευές. Ειδικά για τα laptops αξίας άνω των 399€2, πληρώνοντας με κάρτα payzy, οι καταναλωτές κερδίζουν το 20% της αξίας της συναλλαγής με payzy cashback (ισχύει έως 14/09, προσφορά ανά τεμάχιο)3.

Αγορά laptop με τριπλό όφελος

Οι καταναλωτές που θα επιλέξουν την αγορά νέου laptop 399€ και άνω, κερδίζουν τριπλό4 όφελος, καθώς πέρα από το 20% payzy cashback, λαμβάνουν δώρο ασύρματο ποντίκι και εξωτερικό σκληρό δίσκο 256GB SSD, συνολικής αξίας 49,90€, καθώς και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση5.

Ενδεικτικά, οι καταναλωτές θα βρουν:

το MacBook Air 13” με πανίσχυρο επεξεργαστή Μ4, GPU 8 πυρήνων και μνήμη RAM 16GB, από 1.059€ 6 . Κέρδος 200€ μέσω payzy cashback.

με πανίσχυρο επεξεργαστή Μ4, GPU 8 πυρήνων και μνήμη RAM 16GB, από 1.059€ . το LENOVO IdeaPad Slim 3 , με οθόνη Full HD 15.6”, επεξεργαστή Intel Core i5-12450H και σκληρό δίσκο SSD χωρητικότητας 512GB, στα 579€. Κέρδος 115,80€ μέσω payzy cashback.

, με οθόνη Full HD 15.6”, επεξεργαστή Intel Core i5-12450H και σκληρό δίσκο SSD χωρητικότητας 512GB, στα 579€. το ASUS Vivobook 15 , με οθόνη Full HD 15.6”, επεξεργαστή Intel Core i5-1334U, σκληρό δίσκο 512GB SSD και μνήμη RAM 16GB, με 599€. Κέρδος 119,80€ μέσω payzy cashback.

, με οθόνη Full HD 15.6”, επεξεργαστή Intel Core i5-1334U, σκληρό δίσκο 512GB SSD και μνήμη RAM 16GB, με 599€. το ASUS TUF Gaming A15, με ισχυρό επεξεργαστή AMD Ryzen 5 7535HS, κάρτα γραφικών GeForce RTX 3050, ιδανικό για gaming στα 859€. Κέρδος 171,80€ μέσω payzy cashback.

Επιπλέον με αγορά HP Laptops οι καταναλωτές μπορούν να αποκτήσουν 30% φθηνότερα επιλεγμένους HP εκτυπωτές.

Έως και δωρεάν laptop με WHAT’S UP Student ΚαρτοΣυμβολαίο

Οι φοιτητές με κάθε νέα απόκτηση WHAT’S UP Student ΚαρτοΣυμβολαίου με επιδότηση συσκευής (φορητότητα αριθμού ή με μετατροπή από καρτοκινητό με 24μηνη διάρκεια δέσμευσης) επωφελούνται με 350€ σε συγκεκριμένα laptop, τα οποία μπορούν να βρουν έως και δωρεάν. Ενδεικτικά, μπορούν να αποκτήσουν το κομψό και ελαφρύ LENOVO IdeaPad 1 με οθόνη Full HD 15.6” και μνήμη RAM 8GB μαζί με το ZTE Pocket Wi-Fi U-10 4G, εντελώς δωρεάν. Επίσης, το HP ProBook 450 G10, με επεξεργαστή Intel Core i5-1335U και σκληρό δίσκο 512GB SSD, από 699€, στα 349€. Επιπλέον, από τις 5 Σεπτεμβρίου, με κάθε νέα σύνδεση στο WHAT’S UP Student ΚαρτοΣυμβόλαιο (νέα σύνδεση, φορητότητα, μετατροπή από καρτοκινητό) ο συνδρομητής επωφελείται από δωρεάν απεριόριστα data για 1 χρόνο7.

Προσφορές & προτάσεις σε προϊόντα τεχνολογίας

Στην COSMOTE TELEKOM και τον ΓΕΡΜΑΝΟ, οι καταναλωτές θα βρουν:

το iPad 11ης γενιάς WiFi 128GB , με οθόνη Liquid Retina 11”, επεξεργαστή A16 chip και εμπρόσθια κάμερα 12MP με υπερευρυγώνιο φακό, στα 399€, με δωρεάν 3 χρόνια εγγύηση 8 .

, με οθόνη Liquid Retina 11”, επεξεργαστή A16 chip και εμπρόσθια κάμερα 12MP με υπερευρυγώνιο φακό, στα 399€, με δωρεάν 3 χρόνια εγγύηση . τo tablet LENOVO Tab M11 WiFi 4/128GB μαζί με Pen, με οθόνη Full HD 11”και οκταπύρηνο επεξεργαστή, στα 149,90€ (ισχύει έως 14/09).

μαζί με Pen, με οθόνη Full HD 11”και οκταπύρηνο επεξεργαστή, στα 149,90€ (ισχύει έως 14/09). το smartphone MOTOROLA g56 5G 8/256GB , με οθόνη FHD+ 6.72” με ρυθμό ανανέωσης 120Hz και μνήμη RAM 8GB, στα 229,90€.

, με οθόνη FHD+ 6.72” με ρυθμό ανανέωσης 120Hz και μνήμη RAM 8GB, στα 229,90€. έξυπνες τηλεοράσεις Toshiba 4K QLED από 279€ και με κάθε αγορά τους λαμβάνουν δώρο αξίας 99,90€, επιλέγοντας ανάμεσα σε BLACK & DECKER Air Fryer ή BLACK & DECKER μπλέντερ ή IZZY IZ-6019 Parma μηχανή Espresso 1400W.

από 279€ και με κάθε αγορά τους λαμβάνουν δώρο αξίας 99,90€, επιλέγοντας ανάμεσα σε BLACK & DECKER Air Fryer ή BLACK & DECKER μπλέντερ ή IZZY IZ-6019 Parma μηχανή Espresso 1400W. το smartwatch Xiaomi Redmi Watch 5 , με οθόνη Retina AMOLED 2.07” και αυτονομία έως 24 ημέρες, στα 109€.

, με οθόνη Retina AMOLED 2.07” και αυτονομία έως 24 ημέρες, στα 109€. τα Bluetooth ακουστικά MARSHALL Major IV , με αυτονομία μπαταρίας για περισσότερες από 80 ώρες χρήσης, στα 99,90€.

, με αυτονομία μπαταρίας για περισσότερες από 80 ώρες χρήσης, στα 99,90€. τα Bluetooth ακουστικά SONY WH-CH720 , με εξουδετέρωση θορύβου και με τεχνολογία με διπλούς αισθητήρες θορύβου, στα 79€.

επιλεγμένες οικιακές μικροσυσκευές με εκπτωτικά κουπόνια έως 200€ για επόμενες αγορές τους στον ΓΕΡΜΑΝΟ (ισχύει έως 21/09) που λαμβάνουν μέσα από το Πρόγραμμα Επιβράβευσης ΓΕΡΜΑΝΟΣ G+

, με εξουδετέρωση θορύβου και με τεχνολογία με διπλούς αισθητήρες θορύβου, στα 79€. επιλεγμένες για επόμενες αγορές τους στον ΓΕΡΜΑΝΟ (ισχύει έως 21/09) που λαμβάνουν μέσα από το Πρόγραμμα Επιβράβευσης ΓΕΡΜΑΝΟΣ G+ το Tp-Link Mesh σύστημα Deco M4 AC1200 2-Pack, με τρεις λειτουργίες: router, Wi-Fi Access Point & range extender κάλυψης έως 260 τ.μ. και ταυτόχρονη σύνδεση έως και 100 συσκευών, στα 89,90€.

1Οι 48 άτοκες δόσεις ισχύουν για αγορές προϊόντων 900€ και άνω. Οι 36 άτοκες δόσεις ισχύουν για αγορές 500€ και άνω, οι 24 για αγορές 300€ και άνω & οι 12 για αγορές 60€ και άνω και με εξόφληση μέσω πιστωτικής κάρτας.

2Τελική τιμή τεμαχίου.

3To μέγιστο όριο επιστροφής ανά πελάτη είναι 200€. Όροι & Προϋποθέσεις στα www.germanos.gr, www.cosmote.gr & www.payzy.gr.

4Ο καταναλωτής μπορεί να επωφεληθεί από το τριπλό όφελος, αλλά και από το κάθε όφελος ξεχωριστά, χωρίς να κάνει υποχρεωτικά χρήση & των τριών μαζί.

5Η ενεργοποίηση της δωρεάν εγγύησης ισχύει έως 30/09/2025 εξαιρουμένων Microsoft Surface, DELL και των HP ProBook 450 , HP ProBook 455, HP EliteBook 655 Ryzen 5, HP EliteBook 655 Ryzen 7. Iσχύουν όροι και προϋποθέσεις..

6Όλες οι τιμές είναι ενδεικτικές και συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.

7Η συγκεκριμένη προσφορά ισχύει είτε με έκπτωση στο πάγιο αντί επιδότηση συσκευής, είτε με επιδότηση συσκευής.

8Η δωρεάν επέκταση εγγύησης ισχύει έως 30/09/2025. Όροι & Προϋποθέσεις στα www.germanos.gr, www.cosmote.gr.