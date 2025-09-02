Διευρύνεται η χρηματοδότηση του προγράμματος ανακαίνισης σχολείων «Μαριέττα Γιαννάκου»

Ανταποκρινόμενες με αίσθημα ευθύνης στην πρόσκληση της Πολιτείας, οι τράπεζες Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Πειραιώς, συνεισέφεραν €100 εκατ., το 2024 (€25 εκατ. εκάστη) στο Πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» για την ανακαίνιση 431 κτηριακών υποδομών δημόσιων Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και Γυμνασίων – Λυκείων σε όλη την Ελλάδα.

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση, οι 4 συστημικές τράπεζες διαπιστώνουν ότι η συνεισφορά τους έπιασε τόπο, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου μαθησιακού περιβάλλοντος για όλες τις μαθήτριες και τους μαθητές, τόσο στα μεγάλα αστικά κέντρα όσο και στην περιφέρεια.

Με στόχο την βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας περισσοτέρων σχολικών μονάδων, ο Πρόεδρος της ΕΕΤ κ. Γκίκας Χαρδούβελης και οι Διευθύνοντας Σύμβουλοι των τεσσάρων συστημικών τραπεζών κ.κ. Βασίλης Ψάλτης, Φωκίων Καραβίας, Παύλος Μυλωνάς και Χρήστος Μεγάλου, σε συνάντηση που είχαν με τον Πρωθυπουργό σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου ανακοίνωσαν την απόφαση τους να συνεισφέρουν και φέτος επιπλέον €100 εκατ. (€25 εκατ. εκάστη τράπεζα) για την περαιτέρω ενίσχυση του Προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» με τη συνολική χρηματοδότηση από τις τράπεζες να ανέρχεται σε €200 εκατ. έως σήμερα.

Περαιτέρω, στο πλαίσιο της κοινωνικής τους συνεισφοράς, οι Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Πειραιώς, προτίθενται, κατόπιν αξιολόγησης, να προχωρήσουν σε αντίστοιχη επιπλέον συνεισφορά για τα έτη 2026 – 2027, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», τις ανάγκες του και τις επικρατούσες χρηματοοικονομικές συνθήκες.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που έχει αναληφθεί στην Ελλάδα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank κ. Βασίλης Ψάλτης δήλωσε: «Στην Alpha Bank πιστεύουμε ότι η πρόοδος χτίζεται «Μαζί» με την κοινωνία. Με αυτό το πνεύμα, σε συνεργασία με τις άλλες τρεις συστημικές τράπεζες, πολλαπλασιάζουμε τη συνεισφορά μας στο Πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», ώστε κάθε παιδί, σε κάθε γωνιά της χώρας, να φοιτά σε ασφαλή, σύγχρονα και καθολικά προσβάσιμα σχολεία. Ως κλάδος, στεκόμαστε στο πλευρό της κοινωνίας, με συνέπεια, διαφάνεια και λογοδοσία, ώστε κάθε κοινωνική μας επένδυση να μετατρέπεται σε απτό και διαρκές αποτέλεσμα. «Το «Μαζί» για την Alpha Bank αποτελεί σταθερή διαδρομή κοινωνικής προσφοράς. Πρωτοβουλίες όπως το «Μαζί με στόχο την Υγεία», το «Μαζί με στόχο την Παιδεία» και το «Πολιτισμός για όλους» διευρύνουν διαχρονικά την πρόσβαση των συμπολιτών μας σε ποιοτική υγειονομική φροντίδα, σύγχρονη εκπαίδευση και ουσιαστικές πολιτιστικές εμπειρίες. Συνεχίζουμε με ευθύνη, συνεργασία και μετρήσιμα αποτελέσματα — γιατί οι ίσες ευκαιρίες δεν είναι σύνθημα, αλλά υποχρέωση.»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank κ. Φωκίων Καραβίας υπογράμμισε: «Η ανακαίνιση εκατοντάδων σχολείων σε όλη την Ελλάδα με τη χρηματοδότηση των τεσσάρων συστημικών τραπεζών δείχνει ότι οι τράπεζες, πέρα από τη συμβολή τους στην οικονομία και την ανάπτυξη, εκπληρώνουν στο ακέραιο και την ευρύτερη κοινωνική αποστολή τους. Για κάθε ανάγκη της χώρας, σε κάθε έκτακτη συγκυρία παίρνουν την πρωτοβουλία και ανταποκρίνονται άμεσα, συνδράμοντας την Πολιτεία. Η στήριξη του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» και φέτος και τα επόμενα χρόνια υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας σε κοινωνικές δράσεις ουσίας και μακράς πνοής. Παράλληλα, με ένα πλήθος ενεργειών που εκτείνονται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και με την μεγάλη πρωτοβουλία για το δημογραφικό, η Eurobank έχει θέσει την Παιδεία και τη νέα γενιά στο επίκεντρο του ευρύτατου προγράμματος κοινωνικής ευθύνης που αναπτύσσει και θα συνεχίσει σε βάθος χρόνου.»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας κ. Παύλος Μυλωνάς σημείωσε: «Στην Εθνική Τράπεζα, πιστεύουμε βαθιά στη δύναμη της εκπαίδευσης και στον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει στην ανάπτυξη των νέων της χώρας μας. Στηρίξαμε με μεγάλη χαρά την πρώτη φάση του Προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αναβάθμιση των υποδομών εκατοντάδων δημόσιων σχολείων με σημαντικό αντίκτυπο σε χιλιάδες μαθητές σε όλη την Ελλάδα. Μέσα από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, δημιουργούμε ένα καλύτερο και πιο λειτουργικό σχολικό περιβάλλον, δίνοντας ουσιαστική ώθηση στα παιδιά να εξελιχθούν αλλά και στους εκπαιδευτικούς να συνεχίσουν το απαιτητικό έργο τους. Με τον ίδιο ενθουσιασμό θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε το Πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», διευρύνοντας τον αντίκτυπό του σε χιλιάδες σχολεία.»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς κ. Χρήστος Μεγάλου τόνισε: «Το Πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» είναι ένα μεγαλόπνοο σχέδιο που αποδεικνύει τη δύναμη και την αποτελεσματικότητα που έχει η σύμπραξη του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα προς όφελος της κοινωνίας. Η ευαισθητοποίηση της Πολιτείας στα ζητήματα που συνδέονται με την ποιότητα της εκπαίδευσης στη χώρα μας, εμπλουτίζει τις υφιστάμενες πρωτοβουλίες μας, καθώς η μέριμνα για τη Νέα Γενιά αποτελεί για την Πειραιώς στρατηγική επιλογή ευθύνης. Η σύμπραξη σ΄ ένα τόσο σημαντικό έργο προσφοράς στην εκπαιδευτική κοινότητα της Χώρας, μάς κάνει υπερήφανους και αποτελεί αφετηρία διεύρυνσης των δράσεων Κοινωνικής Υπευθυνότητας του πολύπλευρου Προγράμματος EQUALL, το οποίο πραγματοποιούμε ανταποκρινόμενοι με συνέπεια στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας.».