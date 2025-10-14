Dub FX & Woodnote Live in Athens – “Open Secret Society Tour 2025” στο Fuzz Club!

Ο παγκοσμίου φήμης beatboxer και street performer Dub FX επιστρέφει στην Αθήνα το Σάββατο 18 Οκτωβρίου, στο Fuzz Club, στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής περιοδείας του “Open Secret Society Tour 2025”.

Ο DubFX,παγκοσμίου φήμης beatboxer και κορυφαίος καλλιτέχνης της street art,θα βρεθεί το Σάββατο 18 Οκτωβρίου στο Fuzz στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής περιοδείας του για την παρουσίαση του νέου του album με τίτλο“Open Secret Society”. Θα απολαύσουμε ένα μουσικό υπερθέαμα,ένα εκρηκτικό και καθηλωτικό live γεμάτο από ολόφρεσκη afro,drum & bass, hiphop και reggae όπως δεν τις έχουμε ακούσει ξανά από μια πραγματικά ιδιαίτερη και μοναδική περίπτωση καλλιτέχνη.Το“ Open Secret Society”,αποτελεί ένα άλμπουμ συνεργασίας μεταξύ των DubFX και Woodnote [επί σειρά ετών συνεργάτη και σαξοφωνίστα του] και ενσαρκώνει το πνεύμα του κινήματος, με τον ίδιοτίτλο-προκαλώντας τα όρια, αφυπνίζοντας τη συνείδηση και ενώνοντας τους ανθρώπους μέσω της μουσικής.Ετοιμαστείτε να απολαύσουμε τη μελωδική φωνή του DubFX και τις δυναμικές ενορχηστρώσεις πνευστών του Woodnote! Μαζί τους στη σκηνή ο SIGMATAF.

Ο ήχος του άλμπουμ είναι μια συγχώνευση Hip Hop, Reggae, Jazz, Afro και DnB, αποτέλεσμα της μακράς ιστορίας του ντουέτου σε διάφορες μπάντες και του κοινού τους πάθους για την κουλτούρα του μπάσου και τη μουσική των φεστιβάλ. Ο δίσκος κυριαρχείται από bouncy beats, μελωδικές μπασογραμμές, jazzy slash chords, groovy skanks, επικές ενορχηστρώσεις πνευστών και συνειδητοποιημένους στίχους.Όλα τα τραγούδια δημιουργήθηκαν με τη χρήση ενός MPC, του Cubase και ενός loop station που ονομάζεται Loopy Pro, ενώ πολλά από τα μέρη των πνευστών ηχογραφήθηκαν αυθόρμητα, είτε κατά τη διάρκεια περιοδείας είτε στα στούντιό τους στο Μπρίστολ και τη Λισαβόνα, δίνοντας στη μουσική μια αυθεντική, ζωντανή αίσθηση. Το album περιέχει μια σειρά από τραγούδια που άνετα χαρακτηρίζονται ως party bangers.

Το πρότζεκτ περιλαμβάνει μια ομάδα αξιόλογων μουσικών από όλο τον πλανήτη, όπως τον μπασίστα Paolo Baldini (Ιταλία), τον πληκτροφόρο Mista Savona (Αυστραλία), τον τρομπετίστα Astro Perger (Αυστραλία) και τον ντράμερ Stevie One Drop (Αυστραλία). Εξαιρετική υπήρξε η συμβολή της Ιταλίδας βιολίστριας Clara Costa, καθώς και όλων των τραγουδιστών όπως οι Tiki Taane (Νέα Ζηλανδία), Alais Clay (Κολομβία), Prezence (ΗΠΑ), Cade (Αυστραλία) και η σύζυγος του Dub FX, Sahida Apsara (Σιγκαπούρη).

Τέλος, η παραγωγή, η μίξη και το mastering έγιναν με τα υψηλότερα πρότυπα από τον ίδιο τον Dub FX. Το Open Secret Society θα είναι διαθέσιμο καθ’ όλη τη διάρκεια της περιοδείας, και όσοι παρευρεθούν στις συναυλίες θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν ένα αντίτυπο απευθείας από τους καλλιτέχνες.

Προπώληση Εισιτηρίων: εδώ