Ένα νέο κεφάλαιο στη συναυλιακή ιστορία της Αθήνας μόλις ξεκίνησε!

Οι Blind Guardian ουσιαστικά εγκαινίασαν το Floyd, τον ολοκληρωτικά ανακατασκευασμένο χώρο της οδού Πειραιώς 117, σε δύο θριαμβευτικές sold-out βραδιές.

Οι πολυάριθμοι οπαδοί τους μαζεύτηκαν από νωρίς έξω από το εντυπωσιακό νέο live venue, σχηματίζοντας ουρές που απλώνονταν σε όλους τους γύρω δρόμους και δίνοντας την αίσθηση ενός “metal προσκυνήματος”. Μόλις άνοιξαν οι πόρτες, οι πιο φανατικοί έτρεξαν ώστε να πάρουν θέση στις μπροστινές σειρές, ενώ παράλληλα αφουγκράζονταν την ατμόσφαιρα του νέου συναυλιακού χώρου.

Στις 22:00 ακριβώς, η μπάντα από τη Γερμανία ανέβηκε στη σκηνή, σε δαιμονιώδη διάθεση και με τον Hansi Kursch πάντα σε πρώτο ρόλο. Από τις πρώτες νότες του “Imaginations From The Other Side” το κοινό παραληρούσε. Το συνολικά δίωρο set συνεχίστηκε με κλασικά κομμάτια από το “Majesty” και το “Nightfall” μέχρι και το “Violent Shadows”, από τον αριστουργηματικό νέο τους δίσκο “The God Machine”. Το φινάλε και στις δύο βραδιές ήρθε με τα εμβληματικά “Valhalla” και “Mirror”, μέσα σε αποθέωση και με τον κόσμο να συνοδεύει τους Blind Guardian για αρκετά λεπτά, σε μία ανατριχιαστική στιγμή.

Η πρωτοφανής ανταπόκριση του κοινού και η συνεχιζόμενη ζήτηση για εισιτήρια οδήγησαν στην απόφαση να προστεθεί και μία 3η εμφάνιση του συγκροτήματος στο Floyd, την ερχόμενη Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου!

Η προπώληση των εισιτηρίων για την τρίτη ημέρα συνεχίζεται (σε αμείωτους ρυθμούς!), προς 45 ευρώ. Ταυτόχρονα είναι διαθέσιμη και μία σημαντική έκπτωση για τους κατόχους εισιτηρίων των δύο πρώτων ημερών (Δείτε περισσότερα εδώ).

Σας περιμένουμε στο Floyd για μία ακόμα σαρωτική βραδιά που θα θυμόμαστε για καιρό!