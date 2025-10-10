Ένας Dopios στη Γλυφάδα, ανοιχτά κάθε μέρα, και το μεσημέρι

Το καινούργιο μεζεδοπωλείο της Γλυφάδας έχει την υπογραφή του Χριστόφορου Πέσκια

Γύρω από το τραπέζι κάθονται οι φίλοι. Στο κέντρο του απλωμένοι οι μεζέδες της ελληνικής κουζίνας. Τα ποτήρια, γεμάτα, τσουγκρίζουν. Ακούγεται ένα ξαφνικό γέλιο. Κάποιος διακόπτει τη συζήτηση λέγοντας: «αυτό το πιάτο πρέπει να το δοκιμάσετε!». Ο Dopios γεννήθηκε ακριβώς για αυτές τις στιγμές. Ένα σύγχρονο μεζεδοπωλείο για να χωρέσει τις πιο όμορφες αναμνήσεις μας, αυτές που τώρα μόλις δημιουργούνται. Κι όντως, στα τέσσερα χρόνια λειτουργίας του ο Dopios φιλοξένησε αμέτρητες αναμνήσεις στο αθηναϊκό του σπίτι, εκεί στην πλατεία Αγίων Θεοδώρων. Αλλά το φετινό καλοκαίρι σκέφτηκε να μας «μαγειρέψει» ακόμη μία νόστιμη έκπληξη, αυτή τη φορά στη νότια πλευρά της πόλης.

Στην οδό Λαοδίκης, σε έναν από τους πιο όμορφους δρόμους της Γλυφάδας, ο Dopios στρώνει ένα ακόμη λαχταριστό τραπέζι. Είναι ένα ηλιόλουστο εστιατόριο με το μεγαλύτερο μέρος του να είναι υπαίθριο για να απολαμβάνουμε μεζεδάκια κάτω από τον αττικό ουρανό χειμώνα-καλοκαίρι. Το νέο κατάστημα στα Νότια έχει την ίδια φιλοσοφία και -φυσικά- τον ίδιο σεφ. Ο Χριστόφορος Πέσκιας ανακαλύπτει τοπικά προϊόντα μικρών παραγωγών από όλη την Ελλάδα και με αυτά φτιάχνει τους μεζέδες του, πάντα με τον δικό του μοναδικά δημιουργικό τρόπο.

Το μενού

Στον Dopio της Γλυφάδας το μενού είναι το ίδιο, γιατί δεν αλλάζεις μια πετυχημένη συνταγή. Έτσι, θα βρούμε κι εδώ το χταπόδι με την πεσκέικη φάβα του Αρβανίτη (ένας εξαιρετικός παραγωγός της Σαντορίνης), τα γαριδάκια popcorn που βουτάμε με λαχτάρα στην πλούσια σκορδαλιά μαύρου σκόρδου, τη σπιρτόζα ρεγγοσαλάτα, το φίνο λαβράκι με κρούστα ψωμιού και σάλτσα από ελιές Καλαμών, τα κεφτεδάκια στα οποία κανείς δεν αντιστάθηκε.

Κρασιά και αποστάγματα

Από το τραπέζι του μεζέ ποτέ δεν λείπει το κρασί. Ο Dopios το ξέρει καλά και στην κάβα του φυλάει προσεκτικά 50 κρασιά από τους αμπελώνες της Ελλάδας, αλλά και 24 εκλεκτά ελληνικά αποστάγματα, ανάμεσά τους και αρκετά δυσεύρετα, όπως μονοποικιλιακά ή παλαιωμένα τσίπουρα, καλύπτοντας τις περισσότερες ποικιλίες της χώρας. Έχει ακόμη και ένα ολοκαίνουργιο house wine, μια ειδική εμφιάλωση που έγινε αποκλειστικά για εκείνον από το Κατώγι Αβέρωφ.

Όλα τα παραπάνω μας περιμένουν στον Dopio της Γλυφάδας. Πλέον ανοιχτά κάθε μέρα και το μεσημέρι από τις 12:30 έως τις 00:30.