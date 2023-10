Εντυπωσιακή αυλαία για το Burger Fest Vol 9

Το Burger Fest Vol 9, μετά από δύο εξαιρετικά επιτυχημένα τετραήμερα που συνέθεσαν μια φαντασμαγορική γιορτή χωρίς προηγούμενο, έριξε αυλαία την Κυριακή 1η Οκτωβρίου.

Το Αμαξοστάσιο στο Γκάζι μεταμορφώθηκε σε μια αληθινή Πανεψηστημιούπολη, όπου περισσότεροι από 48 χιλιάδες ενθουσιασμένοι επισκέπτες έσπευσαν να επιδοθούν σε έναν ακούραστο γαστρονομικό και συναυλιακό ρυθμό και έμαθαν να τρώνε και να ψήνουν σαν αληθινοί βιρτουόζοι του burger.

Aπό τις 21 έως τις 24 Σεπτεμβρίου και από τις 28 Σεπτεμβρίου έως την 1η Οκτωβρίου, μικροί και μεγάλοι πέρασαν τις πιο νόστιμες στιγμές τους και πέτυχαν το στόχο τους, να πάρουν το πτυχίο τους με Άριστα!

Πολλά burgers προσφέρθηκαν από τα πιο αφοσιωμένα burger houses: CAPRUS, Comet Street Gourmet Athens, Hurry Up Street Food Resto, Melt burgers, PAXBurgers, RAW Street Burger, RnD Burgers, Sam Burgers, Smash’n Bun, TarantinoBurgers Athens, The Smashers Burgers, Tsiken The Van, Tyson και The Convoy powered by GCB μύησαν στην Τέχνη του burger όλους όσοι βρέθηκαν εκεί.

Οι εκρηκτικές στιγμές του Φεστιβάλ

Μάλιστα, οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να ψηφίσουν αυτούς που ξεχώρισαν και να αναδείξουν τους νικητές του Burger Fest, σε μια μάχη που δόθηκε μέχρι τέλους. Έτσι, Best Burger House αναδείχτηκε το PaxBurgers, Best Burger το Kouzoulo από RnD Burgers, Best Newcomer το Comet Street Gourmet Athens και Best Veg/Vegan Burger το The Gap από Hurry Up StreetFood Resto.

Παράλληλα, εκρηκτικές συναυλίες από τους Mente Fuerte,Stereo Mc’s DJ Set, Yucatan, Street Outdoors, Locomondo, Εισβολέα Full Band, Alcatrash και Cayetano δημιούργησαν μια αξέχαστη γιορτινή ατμόσφαιρα.

Εντατικά μαθήματα ψησίματος παραδόθηκαν από τους Grill Masters της Weber, που μοιράστηκαν απλόχερα τα μυστικά τους για τα πιο επιτυχημένα BBQs, ενώ διασκεδαστικές δράσεις από τους χορηγούς του Φεστιβάλ (ΑΛΦΑ, Pepsi, Lagunitas, Lipton, VISA,efood, TABASCO, BAT, Violife, Hellmann’s, Frezyderm και Anytime) έδωσαν μια άλλη διάσταση στον γαστρονομικό θεσμό της πόλης!

Η παραγωγή του Burger Fest Vol 9 ήταν της Bright που έθεσε ψηλά τον πήχη για τις πιο συναρπαστικές γαστρονομικές και ψυχαγωγικές εμπειρίες, για αυτό… stay tuned για το 10ο Burger Fest που θα είναι το πιο επικό από όλα!