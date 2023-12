Φέτος τα Χριστούγεννα η KYKNOS χαρίζει ΕΛΠΙΔΑ

Αυτές τις γιορτές η KYKNOS μοιράζει αγάπη με φαγητό!

Από τις 08.12.23 έως 07.01.24, το food truck του ιστορικού ελληνικού brand KYKNOS θα βρίσκεται στο The Ellinikon Experience Park με τον ambassador της KYKNOS chef Γιώργο Τσαπάρα και την ομάδα του, που θα μαγειρέψουν ένα απολαυστικό street food menu με προϊόντα KYKNOS dressings, για καλό σκοπό. Όλα τα κέρδη που θα προκύψουν από τη δράση, θα διατεθούν για να ενισχύσουν τους σκοπούς του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο».

To βασικό μήνυμα της ενέργειας θα είναι «Spread love with food, spread hope for good!». Λαχταριστά beef & chicken Burgers με Μαγιονέζα premium, Μουστάρδα mild ή BBQ sauce, κοτομπουκιές με πατάτες τηγανιτές και Κetchup 0%, και πολλές άλλες εκπλήξεις θα περιμένουν όσους βρεθούν στην καντίνα της KYKNOS στο The Ellinikon Experience Park. Την πρωτοβουλία της KYKNOS πλαισιώνουν οι εταιρείες ΛΟΥΞ, ΝΗΣΟΣ και ΔΙΡΦΥΣ, τα προϊόντα των οποίων θα μπορείτε να βρείτε στο food truck.

Η KYKNOS προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να συμμετέχουν σε αυτή τη δράση αλληλεγγύης και αγάπης. Αυτά τα Χριστούγεννα, ας μοιράσουμε όλοι μαζί ελπίδα, ζεστασιά και χαμόγελα στα παιδιά που μας έχουν ανάγκη!

*Το food truck της KYKNOS θα βρίσκεται στο The Ellinikon Experience Park τις παρακάτω ημερομηνίες και ώρες:

08,09,10,15/12 από τις 17:00 έως τις 22:00

16,17/12 από τις 17:00 έως τις 22:00

από 22/12 έως και 07/01 από τις 12:00 έως τις 22:00

ΜΟΙΡΑΣΕ ΑΓΑΠΗ ΜΕ ΦΑΓΗΤΟ – Spread love with food, spread hope for good!