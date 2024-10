Η COSMOTE TV Μεγάλος Χορηγός του 65ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Η COSMOTE TV στηρίζει ως Μεγάλος Χορηγός το 65ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το οποίο διεξάγεται από την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου έως και την Κυριακή 10 Νοεμβρίου.

Στο πλαίσιο της στήριξης της για 9η συνεχή χρονιά στον μεγάλο κινηματογραφικό θεσμό της χώρας μας, η COSMOTE TV θα προσφέρει το χρηματικό έπαθλο για το Ειδικό Βραβείο της Διεθνούς Κριτικής Επιτροπής για την Καλύτερη Σκηνοθεσία «Αργυρός Αλέξανδρος». Η COSMOTE TV στηρίζει σταθερά τον ελληνικό κινηματογράφο και τους δημιουργούς, έχοντας συμμετάσχει μέχρι σήμερα στην παραγωγή και συμπαραγωγή πλήθους κινηματογραφικών ταινιών μεγάλου και μικρού μήκους, αλλά και ντοκιμαντέρ.

Το πρόγραμμα του φεστιβάλ

Το πρόγραμμα του 65ου ΦΚΘ περιλαμβάνει συνολικά 252 ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους, με 67 από αυτές να είναι διαθέσιμες και διαδικτυακά, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας https://online.filmfestival.gr/. Επιπλέον, θα προβληθούν συνολικά 22 μεγάλου μήκους και 24 μικρού μήκους ελληνικές ταινίες. Το φετινό Φεστιβάλ θα ανοίξει με την ταινία «Maria» του Χιλιανού δημιουργού Πάμπλο Λαραΐν, με πρωταγωνίστρια την Αντζελίνα Τζολί, ενώ θα κλείσει με το «The End» του Τζόσουα Οπενχάιμερ, ο οποίος θα παρευρεθεί στην τελετή λήξης.

Αvant-premieres, πρωτότυπα αφιερώματα, masterclasses και αστέρες του σινεμά

Η agenda του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει επίσης μοναδικές avant-premieres, πρωτότυπα αφιερώματα, masterclasses, μεταμεσονύχτιες προβολές και δράσεις που στηρίζουν το ελληνικό σινεμά. Από το πλούσιο πρόγραμμα της φετινής διοργάνωσης ξεχωρίζουν, μεταξύ άλλων, το μεγάλο αφιέρωμα με τίτλο «Εμείς, το τέρας», στο οποίο πρωταγωνιστούν παράξενα και μυστηριώδη κινηματογραφικά πλάσματα, καθώς και δυναμικές δράσεις, βραβεία και συνεργασίες που φιλοξενούνται στην Αγορά με ambassador τη δημοφιλή συγγραφέα Βικτόρια Χίσλοπ.

Από το Φεστιβάλ δεν λείπουν ούτε σπουδαία ονόματα του παγκόσμιου κινηματογράφου, καθώς η Γαλλίδα βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, Ζιλιέτ Μπινός (The English Patient, Chocolat) και ο Βρετανός υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός, Ρέιφ Φάινς (The English Patient, Schindler’s List, The Constant Gardener), θα παρευρεθούν στο Φεστιβάλ και θα τιμηθούν με «Χρυσό Αλέξανδρο».

Περισσότερα για το πρόγραμμα και τις δράσεις του 65ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης στο: https://www.filmfestival.gr/el/