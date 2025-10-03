Η high end λύση γραφείων στα Νότια προάστια

Το Red Center, στην αρχή της Αθηναϊκής Ριβιέρας και συγκεκριμένα στο Παλαιό Φάληρο, αποτελεί έναν πρωτοποριακό χώρο γραφείων και εκδηλώσεων, εξοπλισμένο με σύγχρονη τεχνολογία και υψηλής αισθητικής σχεδιασμό

Σε μια εποχή που τα coworking spaces κερδίζουν έδαφος διεθνώς, το Red Center προσφέρει λύσεις που ανταποκρίνονται τόσο στις ανάγκες μικρών επιχειρήσεων όσο και μεγαλύτερων οργανισμών για βραχυχρόνια ή μακροχρόνια μίσθωση.

Η φιλοσοφία του κέντρου είναι απλή: οι επαγγελματίες να αφοσιώνονται στην παραγωγικότητά τους, αφήνοντας όλες τις καθημερινές ανάγκες λειτουργίας του γραφείου στη διαχείριση της ομάδας του Red Center. Σε όλους τους χώρους παρέχεται ίντερνετ οπτικής ίνας, εκτυπωτής και scanner, ενώ κάθε όροφος διαθέτει τουαλέτες και κουζίνα όπου προσφέρεται καφές, τσάι και νερό φίλτρου. Τα ειδικά phone booths προσφέρουν την απαραίτητη ιδιωτικότητα για τηλεδιασκέψεις, ενώ τα ηχομονωτικά υλικά, ο φυσικός φωτισμός και ο κλιματισμός αναβαθμίζουν την καθημερινή εμπειρία. Παράλληλα, τα lounge areas δίνουν τη δυνατότητα για στιγμές χαλάρωσης, ενώ η καθημερινή καθαριότητα, οι θέσεις στάθμευσης, η ηλεκτρική φόρτιση αυτοκινήτου και οι υποδομές για ποδήλατα αποτελούν επιπλέον πλεονεκτήματα.

Όσον αφορά τους διαθέσιμους χώρους, το Red Center προσφέρει private offices για 1 έως 6 άτομα, με διαφορετική αισθητική σε κάθε όροφο και αποκλειστική πρόσβαση 24/7. Για όσους επιθυμούν περισσότερη αλληλεπίδραση, τα open space γραφεία με street view είναι διαθέσιμα τόσο για ημερήσια όσο και για μηνιαία χρήση, ενισχύοντας τη δικτύωση μεταξύ επαγγελματιών. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα φορολογικής έδρας και διαχείρισης αλληλογραφίας για εταιρείες που θέλουν μια σταθερή βάση στην Ελλάδα.

Η τοποθεσία του Red Center, στο Παλαιό Φάληρο, αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτημα. Σε απόσταση μόλις 1 χλμ. από τη Λεωφόρο Συγγρού, 15 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας και 7 λεπτά από τη Μαρίνα Φλοίσβου, προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε όλη την Αττική, αποφεύγοντας τα προβλήματα του κέντρου.

Πέρα από τους γραφειακούς χώρους, το Red Center διακρίνεται και στον τομέα των εκδηλώσεων. Διαθέτει τρεις πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες συνεδριάσεων χωρητικότητας έως 14 ατόμων, με τεχνολογία αιχμής για παραγωγικές συναντήσεις. Το πιο ιδιαίτερο σημείο του είναι η gallery με πανοραμική θέα τη Αθήνας και με ιδιωτική συλλογή έργων σύγχρονης τέχνης Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών. Η gallery προσφέρεται για εταιρικά events, board meetings, επαγγελματικά δείπνα αλλά και ιδιωτικές εκδηλώσεις. Η ατμόσφαιρα αυτή δημιουργεί το ιδανικό φόντο για κάθε περίσταση, συνδυάζοντας επαγγελματισμό με υψηλή αισθητική εμπειρία.

Με την ευελιξία των χώρων του, την τεχνολογική αρτιότητα, τις επιλογές βραχυχρόνιας και μακροχρόνιας μίσθωσης και τη μοναδικότητα της τοποθεσίας του, το Red Center έχει δημιουργήσει έναν πολυχώρο που καλύπτει σχεδόν κάθε επαγγελματική ανάγκη – από την καθημερινή εργασία μέχρι τη διοργάνωση εκδηλώσεων υψηλού επιπέδου.

