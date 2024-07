Η Lidl Ελλάς Diversity, Equity & Inclusion Champion of the Year για 2η συνεχή χρονιά

Με 7 βραβεία στα Diversity, Equity & Inclusion Awards 2024 και τη μεγάλη διάκριση ως “D&I Champion of the Year” επιβεβαιώνεται η δέσμευση της εταιρείας για ένα συμπεριληπτικό εργασιακό περιβάλλον.

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Lidl Ελλάς αναδείχθηκε Diversity, Equity & Inclusion Champion of the Year, ενώ παράλληλα απέσπασε επτά βραβεία κατακτώντας την υψηλότερη βαθμολογία ανάμεσα σε πολυάριθμες συμμετοχές, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της εταιρείας σε ένα εργασιακό περιβάλλον ισότητας και συμπερίληψης.

Συγκεκριμένα η εταιρεία διακρίθηκε στις εξής κατηγορίες:

3 Gold βραβεία καθώς και Silver βραβείο για τη συμμετοχή της εταιρείας στο Athens Pride και τις ολοκληρωμένες δράσεις εσωτερικής ενημέρωσης για τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη .

Gold βραβείο , για τα προγράμματα Lidl UP που παρέχουν την ευκαιρία σε νέους και νέες χωρίς προηγούμενη εργασιακή εμπειρία ή επαγγελματικές δεξιότητες, να εξελιχθούν και να γίνουν «Στελέχη Λιανικού Εμπορίου» μέσα από εξειδικευμένη εκπαίδευση και μαθητεία.

Silver βραβείο , για το πρόγραμμα Lidl Restart , το οποίο δίνει μια δεύτερη ευκαιρία σε ευάλωτες ομάδες, προσφέροντας πιστοποιημένη εκπαίδευση και απασχόληση στη Lidl Ελλάς.

Bronze βραβείο , για το σύστημα Metrics & KPIs που χαρτογραφεί τους δείκτες σχετικά με το Gender Equality .

«Η ανάδειξή μας ως Diversity, Equity & Inclusion Champion of the Year για δεύτερη συνεχή χρονιά, αποτελεί ακόμη έναν λόγο για να γιορτάζουμε ότι το #teamLidl είναι στα καλύτερά του. Στα 25α γενέθλιά μας ως εταιρία, νιώθουμε υπερηφάνεια γιατί μπορούμε να εκφραζόμαστε ελεύθερα, να συνυπάρχουμε αρμονικά, χωρίς προκαταλήψεις. Στο #teamLidl θέλουμε να είμαστε ο εαυτός μας.», δήλωσε η Νικολέττα Κολομπούρδα, CHRO & Member of the Board της Lidl Ελλάς.

Η Lidl Ελλάς έχει υπογράψει τις Αρχές των Ηνωμένων Εθνών περί Ενδυνάμωσης των Γυναικών (WEPs), την παγκόσμια πρωτοβουλία για την προώθηση των γυναικών και την ισότητα των φύλων, καθώς και τη Χάρτα Διαφορετικότητας (Diversity Charter). Επιπλέον, έχει λάβει το Σήμα Ισότητας SHARE και έχει αναδειχθεί Top Employer για 8η συνεχή χρονιά.

Οι παραπάνω διακρίσεις είναι απόδειξη της δέσμευσης της Lidl Ελλάς να δημιουργεί ένα εργασιακό περιβάλλον όπου κάθε άτομο μπορεί να αισθάνεται ασφαλές, αποδεκτό και ισότιμο.