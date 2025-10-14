Η Lidl Ελλάς και το Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης ολοκλήρωσαν το φετινό Plastic Free Greece

Πάνω από 9 τόνοι απορριμμάτων συλλέχθηκαν σε 24 δράσεις καθαρισμού ακτών και βυθών, σε μια συλλογική προσπάθεια για ένα αύριο χωρίς πλαστικά.

Με αφοσίωση στην περιβαλλοντική προστασία, η Lidl Ελλάς ολοκλήρωσε με επιτυχία για 6η συνεχή χρονιά την πρωτοβουλία Plastic Free Greece, που υλοποιείται σε συνεργασία με το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο πλαίσιο της εθνικής καμπάνιας «Ελλάδα Χωρίς Πλαστικά Μίας Χρήσης».

Η συνεργασία με το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης αποτελεί θεμέλιο λίθο της πρωτοβουλίας, καθώς η τεχνογνωσία, η εμπειρία και η αδιάλειπτη δράση του στον τομέα της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος ενισχύουν ουσιαστικά την αποτελεσματικότητα και τον αντίκτυπο του προγράμματος.

Φέτος, το πρόγραμμα ταξίδεψε στην Άνδρο, στην Αττική, στην Θεσσαλονίκη, στα Τρίκαλα, στην Πάτρα, στη Σαντορίνη, στην Τήνο, στην Πάρο και στην Κύθνο. Η ομάδα της Lidl Ελλάς, στελέχη του Ιδρύματος, εθελοντές, η καταδυτική ομάδα Dive in Action και οι Πρεσβευτές της Lidl Ελλάς — Γωγώ Δελογιάννη, Γιώργος Καπουτζίδης και Αντώνης Τσαπατάκης — ένωσαν τις δυνάμεις τους για να υλοποιήσουν δράσεις καθαρισμού ακτών και βυθών. Μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες, ευαισθητοποίησαν τις τοπικές κοινωνίες και μετέδωσαν ένα ισχυρό μήνυμα ελπίδας για ένα καθαρότερο μέλλον. Το πρόγραμμα επεκτάθηκε για 2η χρονιά και στα logistics κέντρα της εταιρείας (Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Τρίκαλα), με τη συμμετοχή 87 εργαζομένων-εθελοντών, που συνέβαλαν ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος και ενίσχυσαν το όραμα της εταιρείας για βιωσιμότητα.

Στο πλαίσιο των δράσεων, πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές συναντήσεις με τοπικούς φορείς και εκπροσώπους των Δήμων Άνδρου, Θήρας, Τήνου, Πάρου και Κύθνου. Παράλληλα, εκπρόσωποι των Δήμων Δέλτα και Τρικκαίων συμμετείχαν ενεργά στους καθαρισμούς, ενισχύοντας τη συλλογική προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος.

Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 14 παράκτιοι και 10 υποθαλάσσιοι καθαρισμοί, όπου με την πολύτιμη συνδρομή 94 ενήλικων εθελοντών και 24 ανήλικων, συγκεντρώθηκαν 9.314 κιλά απορριμμάτων. Ανάμεσα στα ευρήματα από τις παράκτιες δράσεις ξεχώρισαν 2.404 μικρά πλαστικά κομμάτια, 1.043 αποτσίγαρα και 832 μπουκάλια νερού/αναψυκτικού, ενώ στους υποθαλάσσιους καθαρισμούς βρέθηκαν 721 μπουκάλια νερού/αναψυκτικού και 551 αλουμινένια κουτάκια.

Από την έναρξη του Plastic Free Greece τον Ιούνιο του 2020, έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 67 παράκτιοι και 46 υποθαλάσσιοι καθαρισμοί, ενώ έχουν συλλεχθεί πάνω από 20 τόνοι απορριμμάτων από ελληνικές ακτές και βυθούς.

Η Βασιλική Αδαμίδου, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων και Βιωσιμότητας της Lidl Ελλάς, δήλωσε: «Κάθε χρόνο, το Plastic Free Greece δεν είναι απλώς ένα πρόγραμμα, αλλά ένα ταξίδι που μας γεμίζει με ελπίδα. Για έκτη συνεχή χρονιά, η ομάδα μας και οι εθελοντές μας ενώσαμε τις δυνάμεις μας με πάθος και αποφασιστικότητα, αποδεικνύοντας ότι το όραμα για ένα μέλλον χωρίς πλαστικά είναι εφικτό. Η αφοσίωσή μας στο περιβάλλον είναι μια πράξη αγάπης και σεβασμού προς τον τόπο μας και τις επόμενες γενιές. Θα συνεχίσουμε να πρωτοστατούμε, εμπνέοντας και δημιουργώντας έναν πιο πράσινο και βιώσιμο κόσμο για όλους.».

Για την Lidl Ελλάς, η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι απλώς μια έννοια, αλλά μια καθημερινή πράξη. Μέσα από πρωτοβουλίες όπως το Plastic Free Greece, η εταιρεία επιβεβαιώνει ότι η δέσμευσή της παράγει απτά αποτελέσματα, ενισχύοντας την κυκλική οικονομία και χτίζοντας ένα αύριο που αξίζει σε όλους μας.

Δείτε το απολογιστικό βίντεο της δράσης εδώ.