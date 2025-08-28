Η Nova πάει και φέτος στο 82ο Φεστιβάλ Βενετίας

Η Nova και φέτος στο 82ο Φεστιβάλ Βενετίας με κινηματογραφικό αφιέρωμα – υπερθέαμα για την Biennale και την εμβληματική Kim Novak καθώς και ανταποκρίσεις από την Πόλυ Λυκούργου

Η Nova και φέτος πάει Βενετία και προσφέρει τον Σεπτέμβριο μεγάλα κινηματογραφικά αφιερώματα στις οθόνες των συνδρομητών της με αφορμή το 82ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας! Από τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου έως και την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου οι σινεφίλ θα απολαμβάνουν στο Novacinema2 κάθε βράδυ από τις 22:00 2 ταινίες back-to-back που έχουν διακριθεί ή ήταν υποψήφιες στη Biennale Βενετίας. Παράλληλα στο πλαίσιο της Classic Zone που προβάλλεται κάθε Κυριακή στις 17.00 στο Novacinema2 θα προβληθούν οι κλασικές ταινίες της δεκαετίας του 1950 «Pushover​» (7/9), «Pal Joey» (14/9), ​«Middle of the night​» (21/9), και «Bell, book & candle» (28/9) με πρωταγωνίστρια την μοναδική Kim Novak η οποία θα τιμηθεί στο φετινό 82ο Φεστιβάλ με το Golden Lion for Lifetime Achievement. Ταυτόχρονα, σε καθημερινή βάση, η κριτικός κινηματογράφου της Nova, Πόλυ Λυκούργου θα μεταφέρει όλα τα νέα και το κλίμα με καθημερινές ανταποκρίσεις στα Social Media των καναλιών Novacinema.

Το 82ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας διοργανώνεται από τη La Biennale di Venezia και τελεί υπό τη διεύθυνση του Alberto Barbera και θα πραγματοποιηθεί στο Λίντο της Βενετίας από τις 27 Αυγούστου έως τις 6 Σεπτεμβρίου 2025. Το Φεστιβάλ αναγνωρίζεται επίσημα από τη FIAPF (Διεθνής Ομοσπονδία Ενώσεων Παραγωγών Ταινιών). Στόχος του Φεστιβάλ είναι η ευαισθητοποίηση και η προώθηση του διεθνούς κινηματογράφου σε όλες του τις μορφές – ως τέχνη, ψυχαγωγία και βιομηχανία – με πνεύμα ελευθερίας και διαλόγου.

Το Novacinema2 έχει ετοιμάσει ένα ξεχωριστό αφιέρωμα με ταινίες που διακρίθηκαν ή ήταν υποψήφιες και έτσι οι συνδρομητές θα απολαύσουν:

Δευτέρα 1/9: 22:00 In the Valley of Elah (Στην Κοιλάδα του Ηλά), 00:10 Memory

Τρίτη 2/9: 22:00 Τhe Sitting Duck (Εύκολος Στόχος), 00:10 L’evenement (Tο Γεγονός)

Τετάρτη 3/9: 22:00 Priscilla, 00:00 Dogman

Πέμπτη 4/9: 22:00 Spencer, 00:00 Valeria is Getting Merried (Η Βαλέρια Παντρεύεται)

Παρασκευή 5/9: 22:00 The Teachers’ Lounge (Στο Γραφείο Καθηγητών), 23:45 Tinker, Tailor, Soldier, Spy

Σάββατο 6/9: 22:00 One from the Heart (Μια Μέρα, ένας Έρωτας), 23:40 The Sitting Duck (Εύκολος Στόχος)

Κυριακή 7/9: 22:00 Finalmente L’alba, 00:10 Priscilla

Παράλληλα, η Classic Zone του Σεπτεμβρίου θα προσφέρει μοναδικές ασπρόμαυρες κινηματογραφικές στιγμές της δεκαετίας του 1950 με πρωταγωνίστρια την Kim Novak. Κάθε Κυριακή (17:00) στο Novacinema2 οι συνδρομητές θα απολαύσουν:

7/9: Την αστυνομική ταινία «Pushover» με τους Kim Novak, Fred MacMurray, Dorothy Malone σε σκηνοθεσία του Richard Quine. Ένας αστυνομικός παγιδεύεται σε επικίνδυνη συμφωνία όταν ερωτεύεται μια γυναίκα κατηγορούμενη για ληστεία. Καθώς τα όρια θολώνουν, διακινδυνεύει την καριέρα του στον βωμό της εξαπάτησης και του πάθους.

Για ακόμα μία χρονιά, η Πόλυ Λυκούργου κριτικός κινηματογράφου της Nova, θα βρίσκεται στη Βενετία και θα σας μεταφέρει όλη την ατμόσφαιρα του 82ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου με καθημερινές ανταποκρίσεις μέσα από τα social media των κινηματογραφικών καναλιών Novacinema. Θα σας παρουσιάσει ποιες ταινίες θα πρωταγωνιστήσουν φέτος, θα μάθετε όλα όσα γίνονται μέσα κι έξω από τις αίθουσες και θα απολαύστε στιγμιότυπα με τους λαμπερούς καλεσμένους του φεστιβάλ!

