Μετά την ανοιξιάτικη επιτυχία, το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου και η ομάδα θεάτρου Ανεμόμυλοι μας προσκαλούν ξανά σε 4 φθινοπωρινές Κυριακές γεμάτες περίπατο, αναμνήσεις και θεατρικές αφηγήσεις που ζωντανεύουν την ιστορική γειτονιά του Γκαζιού

Κυριακές 5, 12, 19 & 26 Οκτωβρίου | 10:30

Προπώληση μέσω more.com

Το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων και η Ομάδα Θεάτρου Ανεμόμυλοι μας καλούν να ζήσουμε για δεύτερη σεζόν τη γειτονιά του Γκαζιού…αλλιώς!

Κάθε Κυριακή του Οκτωβρίου, η θεατρική διαδρομή «Επόμενη Στάση: Γκαζοχώρι» επιστρέφει για να μας αποκαλύψει και να μας θυμίσει ξανά την ιστορία του Γκαζοχωρίου, όπως ονομαζόταν παλιότερα η συνοικία γύρω από το εργοστάσιο φωταερίου.

Με οδηγούς τους τρεις θεατρικούς ξεναγούς-ηθοποιούς Σοφία Νικολοπούλου, Αγγελική Παναγιωτοπούλου και Χρήστο Χριστόπουλο, οι συμμετέχοντες θα κάνουν στάσεις σε μικρά στενά και μεγάλους δρόμους, εκεί όπου η ιστορία της γειτονιάς συναντά τις φωνές και τις μνήμες των κατοίκων της.

Μέσα από αφηγήσεις, μαρτυρίες, τραγούδια και φωτογραφίες, με τη χρήση διαφορετικών θεατρικών μέσων και τεχνικών αλλά και μέσα από μια πρωτότυπη αλληλεπίδραση με το κοινό, η περιπατητική θεατρική περιπλάνηση φωτίζει γωνιές που κρύβουν μυστικές ιστορίες ανθρώπων που πέρασαν ή έζησαν εκεί, μεγάλα και μικρά γεγονότα που σημάδεψαν την περιοχή αλλά και την πολιτιστική της κληρονομιά. Φορέστε άνετα ρούχα και παπούτσια για περπάτημα, πάρτε μαζί σας διάθεση για εξερεύνηση και ελάτε να ζήσουμε ξανά τις πιο διαφορετικές Κυριακές στο Γκαζοχώρι!

Συντελεστές

Έρευνα – δραματουργία: Χρήστος Χριστόπουλος

Ιστορική επιμέλεια: Γιάννης Στογιαννίδης

Ενδυματολογικά – σκηνογραφικά: Κωνσταντίνα Εμμανουήλ

Θεατρικοί ξεναγοί: Σοφία Νικολοπούλου, Αγγελική Παναγιωτοπούλου, Χρήστος Χριστόπουλος

Παραγωγή: Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου

Πληροφορίες

Ημερομηνίες: Κυριακές 05.10, 12.10, 19.10, 26.10

Ώρα έναρξης: 10:30

Ώρα προσέλευσης: 10:15, διάρκεια διαδρομής 90′

Σημείο συνάντησης: Είσοδος Τεχνόπολης (συμβολή των οδών Πειραιώς & Περσεφόνης)

Εισιτήρια: 12€, 10€ (άνεργοι, φοιτητές, ΑμεΑ και άτομα ηλικίας άνω των 65)

