Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας ανάμεσα στο Εργαστήριο Οικονομικής Πολιτικής του ΟΠΑ και της Qualco

Η Qualco Intelligent Finance, μέλος του ομίλου Qualco, παρέχει εναλλακτικές λύσεις χρηματοδότησης μέσω τεχνολογικών πλατφορμών, που λειτουργούν ως ολοκληρωμένα οικοσυστήματα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Το Εργαστήριο Οικονομικής Πολιτικής (ΕΜΟΠ) του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) προχώρησε σε μνημόνιο συνεργασίας διάρκειας πέντε ετών με την Qualco Intelligent Finance, το οποίο στοχεύει στη σύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με τις ανάγκες της σύγχρονης οικονομίας, δημιουργώντας ένα κοινό πεδίο συνεργασίας μεταξύ φοιτητών, ερευνητών και επαγγελματιών.

Μέσω της σύμπραξης αυτής, προωθείται η καινοτομία, ενισχύονται οι δεξιότητες των συμμετεχόντων και καλλιεργείται μια κουλτούρα συνεργασίας με θετικό αποτύπωμα για την αγορά και την κοινωνία. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, προγραμματίζονται στοχευμένες δράσεις που εστιάζουν στην από κοινού έρευνα και την πρακτική εφαρμογή τεχνολογικών λύσεων. Η συνεργασία περιλαμβάνει τη σύσταση διεπιστημονικών ομάδων εργασίας, στις οποίες θα συμμετέχουν στελέχη της Qualco Intelligent Finance και μέλη του ΟΠΑ, με στόχο την ανταλλαγή εμπειρίας, τη δοκιμή και ανάπτυξη νέων μοντέλων.

Η γνώση και εμπειρία του ΟΠΑ θα αξιοποιηθούν και στην υλοποίηση ερευνητικών έργων που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς. Παράλληλα, η Qualco Intelligent Finance θα ενισχύει ενεργά την ερευνητική δραστηριότητα του Πανεπιστημίου, στηρίζοντας πρωτοβουλίες, όπως η σειρά διαλέξεων «Επιστήμη & Κοινωνία σε Διάλογο για ένα Βιώσιμο Μέλλον» και ο φοιτητικός διαγωνισμός «Text as Data in Economics: The Power of AI». Μέρος της συνεργασίας περιλαμβάνει πρακτική άσκηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών στην Qualco Intelligent Finance, ώστε να τους δώσει τη δυνατότητα να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία σε ένα σύγχρονο και δυναμικό επαγγελματικό περιβάλλον.

Όπως δήλωσε ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Βασίλειος Βασδέκης: «Αυτή η πρωτοβουλία αποτυπώνει την αποφασιστικότητά μας να φέρνουμε πιο κοντά την επιστημονική και ακαδημαϊκή γνώση με τις ουσιαστικές ανάγκες της αγοράς. Μέσω στοχευμένων συνεργασιών, όπως αυτή με την Qualco Intelligent Finance, οι φοιτητές και οι φοιτήτριές μας εξοπλίζονται με σημαντικές δεξιότητες και έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τη θεωρία σε πραγματικά επαγγελματικά περιβάλλοντα».

Από την πλευρά του, ο κ. Γιώργος Κάζος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Qualco Intelligent Finance και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Qualco σχολίασε: «Στην Qualco Intelligent Finance πιστεύουμε βαθιά στην αξία της γνώσης και τον ρόλο της τεχνολογίας ως καταλύτη στην εξέλιξη της οικονομίας και της κοινωνίας. Η συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αποτελεί ουσιαστική ευκαιρία να έρθουμε πιο κοντά στη νέα γενιά επιστημόνων και να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, καινοτόμου και περισσότερο βιώσιμου χρηματοοικονομικού οικοσυστήματος».